Ήρθε και πάλι η ώρα για διπλά δώρα στο Epic Games Store. Αυτή την εβδομάδα, τα Cat Quest II και Orcs Must Die 3 καταφθάνουν για να τα διεκδικήσουν εντελώς δωρεάν οι PC gamers, αντικαθιστώντας τα δώρα της προηγούμενης εβδομάδας Industria και LISA: The Definitive Edition. Έχετε στη διάθεση μέχρι την επόμενη Πέμπτη 9 Μαΐου, για να προσθέσετε ένα αντίγραφο κάθε παιχνιδιού μόνιμα στη βιβλιοθήκη σας στο Epic Games Store.



Το Orcs Must Die 3 είναι η τελευταία προσθήκη στη δημοφιλή σειρά tower defense. Αυτή τη φορά, προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα παγίδων και όπλων που σκοτώνουν orc για την υπεράσπιση ενάντια στις μεγαλύτερες εχθρικές ορδές. Οι παίκτες έχουν πρόσβαση τόσο σε τυπικά όσο και σε endless modes, ενώ υπάρχουν επιλογές για single-player και συνεργατικό παιχνίδι δύο παικτών.



Μόνος ή σε co-op 2 παικτών, εξοπλιστείτε με ένα τεράστιο οπλοστάσιο παγίδων και όπλων. Κόψτε, κάψτε, πετάξτε και χτυπήστε ορδές αποκρουστικών orcs σε αυτό τον πολυαναμενόμενο sequel της βραβευμένης σειράς. Νέα στη σειρά, τα πολεμικά σενάρια βάζουν τους παίκτες αντιμέτωπους με τις μεγαλύτερες στρατιές ορκ που έχουν συγκεντρωθεί ποτέ. Οι συναρμολογούμενες πολεμικές μηχανές δίνουν στους παίκτες την απαραίτητη δύναμη πυρός για να πετάξουν, να μαχαιρώσουν, να απανθρακώσουν και να διαμελίσουν τους αποτρόπαιους εισβολείς.

Το Cat Quest II είναι το RPG δράσης που κυκλοφόρησε το 2019 με έναν βασιλιά γάτα και έναν βασιλιά σκύλο. Ο τίτλος που μπορεί να παιχτεί τόσο ατομικά όσο και σε split-screen co-op, έχει τους δύο απίθανους βασιλιάδες να ενώνονται για να νικήσουν τα βασίλειά τους που έχουν υποκύψει στην τυραννία.



Υπό την απειλή ενός συνεχιζόμενου πολέμου μεταξύ των γατών του Felingard και των επελαύνοντων σκύλων της αυτοκρατορίας Lupus, το CAT QUEST II αφηγείται την ιστορία δύο βασιλιάδων, που ενώθηκαν παρά τη θέλησή τους, σε ένα ταξίδι ανακαλύψεων που θα τους κάνει να διεκδικήσουν τους θρόνους τους.

Orcs Must Die 3 - [Epic Games Store Link]

Cat Quest II - [Epic Games Store Link]