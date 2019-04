Disney+: 12 Νοεβρίου με $6.99/μήνα και το Netflix έχει σοβαρό πρόβλημα πλέον...

Από το φθινόπωρο του 2017 είχαμε την πρώτη ανακοίνωση της Disney σχετικά με τη δημιουργία της δικής της streaming πλατφόρμας που θα ανταγωνιστεί το Netflix, ενώ πέρυσι μάθαμε την επίσημη ονομασία της (Disney+). Σήμερα, μαθαίνουμε όλες τις λεπτομέρειες και την ημερομηνία του λανσαρίσματος!

Σε μια αρκετά μεγάλη παρουσίαση, η Disney αποκάλυψε όλα τα σχέδια της τόσο για το Disney+, όσο και για τα ESPN+ και Hulu, τα οποία θα προσφέρονται επίσης μέσα από τη νέα πλατφόρμα λογικά σε πακέτο με έκπτωση στην τιμή της συνδρομής τους.

Ας ξεκινήσουμε από το πολύ βασικό κομμάτι. Η συνδρομή στο Disney+ θα κοστίζει μόλις $6.99 / μήνα ή $69.99 / χρόνο (δώρο οι 2 μήνες) και θα ανοίξει τις πύλες του στις 12 Νοεμβρίου 2019. Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαμβάνουν όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας και offline, αλλά και να το κατεβάζουν στις συσκευές τους, ενώ υποστηρίζεται ανάλυση 4K και HDR.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, η Disney έχει στα χέρια της ορισμένα από τα κορυφαία franchises ταινιών και σειρών (X-Men, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic κ.ά.). Η εταιρεία ανέφερε συγκεκριμένα ότι το Captain Marvel θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμο για streaming μέσα από το Disney+ από την 1η ημέρα, όπως και όλες οι ταινίες της σειράς Cars. Παράλληλα, έδειξε στη σκηνή και τα σχέδια της για ένα νέο spin-off του Falcon & Winter Soldier, καθώς και ένα νέο show του Jeff Goldblum σε παραγωγή National Geographic. Επίσης, όλες οι ταινίες της Disney θα είναι διαθέσιμες από την 1η μέρα λειτουργίας και μαζί τους θα δούμε το Frozen 2 (φυσικά σε αποκλειστικότητα).

Στα σχέδια της Marvel συμπεριλαμβάνονται μια νέα μίνι σειρά με ονομασία WandaVision και μια ανώνυμη για την ώρα σειρά με πρωταγωνιστή τον Tom Hiddleston ως Loki. Επιπλέον, η ομάδα της Marvel θα εξερευνήσει τον δημοφιλή κόσμο της για να δημιουργήσει νέες animated σειρές με τις φωνές των πρωταγωνιστών που γνωρίζουμε από τις ταινίες της.

Δεν θα μπορούσε να λείπει η Lucasfilm από την κουβέντα, με το studio να επιβεβαιώνει ότι ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του νέο live-action με τίτλο The Mandalorian για τον Boba Fett, ενώ αποκάλυψε πως ετοιμάζουν ένα ακόμη show με πρωταγωνιστή τον Diego Luna (Rogue One, Narcos: Mexico) και τη νέα σεζόν του The Clone Wars.

Εξυπακούεται ότι η Disney έχει ενεργοποιήσει όλα τα μέσα της για την παραγωγή νέου πρωτότυπου περιεχομένου και ετοιμάζει τις δικές της live-action ταινίες, όπως το Noelle με την Anna Kendrick και μια live-action έκδοση του κλασικού "η Λαίδη και ο Αλήτης" με συμμετοχή στο cast των Tessa Thompson, Justin Theroux, Sam Elliott και Janelle Monae.

Πολλά από τα ντοκιμαντέρ του National Geographic θα προστεθούν από την 1η ημέρα στη βιβλιοθήκη του Disney+, όπως και δύο αποκλειστικότητες. Η μία είναι το The World According to Jeff Goldblum, με το δημοφιλή ηθοποιό να εμβαθύνει σε διάφορες ιδέες και αντικείμενα, και η άλλη το Magic of the Animal Kingdom που τοποθετείται στα Disney Animal Kingdom και Epcot Seabase Aquarium για να μας δείξει τη δουλειά που γίνεται εκεί και σε όλο τον κόσμο για την προστασία των ζώων.

Disney Channel θέλετε; Μέσα και αυτό με νέα ταινία Phineas and Ferb, νέα σειρά High School Musical: The Musical: The Series, 100 ταινίες του Disney Channel και 5000+ επεισόδια διαθέσιμα για streaming από την 1η ημέρα.

Γενικά, μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργία του Disney+, η εταιρεία υπόσχεται όλη τη βιβλιοθήκη της Pixal, όλα τα Star Wars (όχι μόνο τις ταινίες), πολύ υλικό της Marvel κ.ά. Μέσα στα 5 χρόνια λειτουργίας αναμένεται ότι θα έχει ετοιμάσει 50+ original σειρές και θα έχει προσθέσει 10.000+ παλιά επεισόδια και 500+ ταινίες στον κατάλογο της. Κερασάκι στην τούρτα; Όλη η σειρά The Simpsons θα streamάρει αποκλειστικά μέσα από το Disney+ από την 1η ημέρα λειτουργίας!

Το Disney+ θα είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή με αντίστοιχες εφαρμογές. Το λανσάρισμα του θα γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές οι χώρες (πλην των ΗΠΑ) που θα λειτουργεί από την 1η μέρα. Παρόλα αυτά, ανέφεραν ότι μέχρι το 2021 θα είναι διαθέσιμο στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου.

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε για τη βιωσιμότητα του Disney+, η εταιρεία αποκάλυψε ότι τον 1ο χρόνο υπολογίζει ότι θα μπει μέσα κατά $1 δισ., ενώ την τριετία 2020-2022 εκτιμά ότι θα σημειώσει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες και υπολογίζει να βγάλει κέρδος από το 2024 και έπειτα. Τι σημαίνει αυτό; Είναι διατεθειμένη να χάσει μερικά δισεκατομμύρια στην αρχή με σκοπό να ανταγωνιστεί και να ξεπεράσει το Netflix, αλλά και τους άλλους δυνητικούς ανταγωνιστές της (βλ. Apple TV+).

Μπορείτε να δηλώσετε το email σας στην επίσημη σελίδα του Disney+ για να λαμβάνετε άμεσα ενημέρωση για την υπηρεσία.

[Disney]

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter