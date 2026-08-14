Σύνοψη

Ανακοινώθηκε επίσημα η νέα 360-degree action κάμερα DJI Osmo 360 II στην κινεζική αγορά, με τιμή εκκίνησης τα 3.300 yuan (περίπου 450 ευρώ), διατηρώντας το κόστος στα ίδια επίπεδα με τον προκάτοχό της.

Ενσωματώνει τη δυνατότητα αφαίρεσης και αντικατάστασης των φακών απευθείας από τους χρήστες, εξαλείφοντας τον μόνιμο κίνδυνο φθοράς του εξωτερικού κρυστάλλου κατά τη χρήση σε ακραίες συνθήκες.

Διαθέτει διπλούς αισθητήρες μεγέθους 1/1.1 ιντσών με διάφραγμα f/1.9, ικανούς να καταγράφουν πανοραμικό βίντεο υπερ-υψηλής ανάλυσης 8K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο και φωτογραφίες 120 megapixel.

Η ενεργειακή αυτονομία ενισχύεται από τη νέα μπαταρία των 2150mAh (έως 100 λεπτά εγγραφής 8K), ενώ η συσκευή περιλαμβάνει 128GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου.

Πλαισιώνεται από πιστοποίηση IP68 για βύθιση έως 10 μέτρα, λειτουργία AI Super Night View 2.0 για εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό και διευρυμένο δυναμικό εύρος 14.5 στοπ.

Η DJI ανακοίνωσε το Osmo 360 II, τη νέα 360-degree action κάμερα με διπλούς αισθητήρες 1/1.1 ιντσών που καταγράφει βίντεο 8K στα 60fps. Η συσκευή εισάγει τη δυνατότητα αλλαγής των φακών από τον χρήστη, λύνοντας οριστικά το πρόβλημα των γρατζουνιών.

Η επίσημη αποκάλυψη της νέας κάμερας της DJI πραγματοποιείται στρατηγικά αμέσως μετά την παρουσίαση του ανταγωνιστικού Insta360 X6, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τεχνολογικό τοπίο στην κατηγορία των συσκευών καταγραφής δράσης. Αν και η αρχική διάθεση περιορίζεται αυστηρά στην κινεζική αγορά, η ιστορική συμπεριφορά της κατασκευάστριας υποδεικνύει μια σταδιακή παγκόσμια εξάπλωση, με τα πρώτα δείγματα να αναμένονται στην ευρωπαϊκή αγορά μέσα στους επόμενους μήνες.

Αναβαθμισμένοι αισθητήρες και καταγραφή βίντεο 8K60p

Στον πυρήνα του Osmo 360 II βρίσκονται δύο αισθητήρες μεγέθους 1/1.1 ιντσών με διάφραγμα f/1.9, υποστηρίζοντας πανοραμική εγγραφή 8K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η κάμερα παρέχει 14.5 στοπ δυναμικού εύρους μέσω του χρωματικού προφίλ D-Log M και καταγράφει στατικές HDR εικόνες στα 120 megapixel.

Η εντυπωσιακή μετάβαση από τα 50fps στα 60fps κατά τη λήψη σε ανάλυση 8K εγγυάται μια δραματικά πιο ομαλή καταγραφή της κίνησης, ένα τεχνικό χαρακτηριστικό απολύτως απαραίτητο για όσους ασχολούνται με την κινηματογράφηση αθλημάτων υψηλής ταχύτητας ή μηχανοκίνητων οχημάτων. Παράλληλα, η κάμερα υποστηρίζει εγγραφή 6K στα 60fps σε πανοραμική μορφή, καθώς και 4K στα 60fps όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο ένας φακός. Το εξειδικευμένο Boost Video mode ωθεί τις επιδόσεις του hardware στα 120fps για αναλύσεις 4K και 2.7K σε ποικίλες αναλογίες διαστάσεων, προσφέροντας τεράστια ευελιξία στο στάδιο της επεξεργασίας. Στον τομέα της αργής κίνησης (slow motion), το σύστημα αγγίζει τα 240fps σε ανάλυση 4K κατά την πανοραμική λειτουργία, ενώ μέσω του λογισμικού DJI Studio και της παρεμβολής καρέ μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI frame interpolation), οι δημιουργοί μπορούν να εξάγουν τελικό υλικό ισοδύναμο με 8K στα 480fps. Όλες οι παραπάνω επιλογές εγγραφής υποστηρίζουν χρωματικό βάθος 10-bit, με το γενικό bitrate του βίντεο να αναβαθμίζεται πλέον στα 220Mbps.

Αντικαταστάσιμοι φακοί: Η κατασκευαστική απάντηση σε ένα χρόνιο πρόβλημα

Η DJI επιτρέπει για πρώτη φορά την αφαίρεση και αντικατάσταση των προεξέχοντων φακών του Osmo 360 II απευθείας από τον χρήστη. Οι φακοί φέρουν ειδική επίστρωση ιοντισμού για μέγιστη αντοχή, ενώ η συνολική σχεδίαση της κάμερας διατηρεί την πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης IP68 για βύθιση σε βάθος έως 10 μέτρα χωρίς προστατευτική θήκη.

Όσοι επαγγελματίες και ενθουσιώδεις χομπίστες αξιοποιούν κάμερες 360 μοιρών γνωρίζουν πολύ καλά πως το πιο ευάλωτο σημείο της κατασκευής τους είναι ακριβώς οι καμπυλωτοί φακοί, οι οποίοι παραμένουν μονίμως εκτεθειμένοι σε πιθανές πτώσεις, τριβές και επαφή με αιχμηρά αντικείμενα. Παρέχοντας τη δυνατότητα των αντικαταστάσιμων φακών, το λειτουργικό άγχος της μόνιμης ζημιάς εξαλείφεται, καθώς η επιδιόρθωση δεν απαιτεί πλέον αποστολή της συσκευής σε κάποιο επίσημο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με τα εργαστηριακά τεστ της κατασκευάστριας, η νέα επίστρωση των κρυστάλλων κατάφερε να αντέξει 2.000 διαδοχικές τριβές με ατσαλόμαλλο χωρίς να παρατηρηθεί καμία οπτική αλλοίωση στην ποιότητα της τελικής εικόνας. Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί πως, παρά την αποσπώμενη φύση της συστοιχίας των φακών, η συσκευή παραμένει εξαιρετικά συμπαγής με διαστάσεις 61 × 36.3 × 81 χιλιοστά και συνολικό βάρος μόλις στα 183 γραμμάρια.

Αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης και επιδόσεις αισθητήρων στο σκοτάδι

Το Osmo 360 II ενσωματώνει τον ολοκαίνουργιο αλγόριθμο AI SuperNight 2.0, ο οποίος λειτουργεί συνδυαστικά με την απαιτητική ανάλυση 8K60p μειώνοντας δραστικά τον ψηφιακό θόρυβο. Το εξελιγμένο σύστημα Spotlight Follow αναλαμβάνει την αυτόματη παρακολούθηση θεμάτων, επιτρέποντας την απρόσκοπτη εξαγωγή επίπεδων βίντεο 4K μέσα από την επίσημη εφαρμογή.

Η ψηφιακή καταγραφή μετά τη δύση του ηλίου αποτελούσε παραδοσιακά την αχίλλειο πτέρνα των action καμερών εξαιτίας του περιορισμένου μεγέθους των ενσωματωμένων αισθητήρων τους. Η DJI στοχεύει να αντισταθμίσει αυτόν τον φυσικό περιορισμό συνδυάζοντας το γενναιόδωρο μέγεθος της 1/1.1 ίντσας με προηγμένη, αλγοριθμική επεξεργασία σήματος. Επιπρόσθετα, οι χειριστές έχουν πλέον στη διάθεσή τους τη δυνατότητα δημιουργίας time-lapse υπερ-υψηλής ανάλυσης 16K, με το εντυπωσιακό bitrate να σκαρφαλώνει στα 600Mbps για τη διατήρηση κάθε διαθέσιμης λεπτομέρειας του τοπίου. Την οπτική σταθερότητα των παραπάνω αναλαμβάνει η εδραιωμένη τεχνολογία RockSteady 3.0, η οποία συνεργάζεται αποδοτικά με το HorizonSteady, διασφαλίζοντας επαγγελματικού επιπέδου πλάνα με απόλυτα κλειδωμένο ορίζοντα κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες κραδασμών.

Αυτονομία υποσυστήματος μπαταρίας και εσωτερικός χώρος αποθήκευσης

Η νέα action κάμερα τροφοδοτείται από μια μπαταρία χωρητικότητας 2150mAh, η οποία εξασφαλίζει 100 λεπτά συνεχούς καταγραφής στην ανάλυση 8K30p. Η φόρτιση ολοκληρώνεται στο 80% σε 22 λεπτά μέσω πρωτοκόλλου PD 3.0 (30W), ενώ περιλαμβάνονται 128GB εσωτερικής μνήμης μαζί με υποδοχή καρτών microSD.

Η υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για την ομαλή επεξεργασία του 8K βίντεο υποστηρίζεται πλέον επαρκώς από ένα αναβαθμισμένο ενεργειακό προφίλ. Η μπαταρία έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αποδίδει χωρίς απώλειες σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες που κυμαίνονται από τους -20°C έως τους 45°C, καθιστώντας την ιδανικό εργαλείο για περιβάλλοντα με έντονο ψύχος ή καύσωνα. Ο ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος (με τα 105GB να είναι άμεσα διαθέσιμα στον τελικό χρήστη) λειτουργεί ως ένα πολύτιμο δίχτυ ασφαλείας στην περίπτωση που η εξωτερική κάρτα microSD γεμίσει ή αστοχήσει, υποστηρίζοντας εγγενώς το σύστημα αρχείων exFAT. Την εργονομία συμπληρώνουν η οθόνη αφής 2 ιντσών με μέγιστη φωτεινότητα στα 800 nits και η συστοιχία τεσσάρων μικροφώνων που φιλτράρει δυναμικά τον θόρυβο του ανέμου.

Κυκλοφορεί αρχικά στην Κίνα με τιμή εκκίνησης περίπου 450 ευρώ.