Δοκιμάστηκε με επιτυχία ο πρώτος μεγάλος κινητήρας 100% υδρογόνου στο δίκτυο της Ισπανίας!

Σύνοψη

Η Wärtsilä ξεκίνησε την επικύρωση λειτουργίας του Wärtsilä 31H2, του πρώτου κινητήρα μεγάλης κλίμακας παγκοσμίως που καταναλώνει αποκλειστικά 100% καθαρό υδρογόνο.

Το σύστημα συνδέθηκε επιτυχώς στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ισπανίας από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην πόλη Bermeo.

Η τεχνολογία προσφέρει αξιόπιστη εφεδρική ισχύ για την εξισορρόπηση των δικτύων, καλύπτοντας τα κενά της αιολικής και ηλιακής παραγωγής ενέργειας χωρίς εκπομπές άνθρακα.

Οι κινητήρες καθαρού υδρογόνου αποτελούν ιδανική λύση για την αδιάλειπτη τροφοδοσία ενεργοβόρων εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών και των μεγάλων data centers Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί ρεαλιστικές, επεκτάσιμες τεχνολογικά λύσεις για την αποθήκευση και τη διαχείριση της παραγόμενης ισχύος. Η φινλανδική εταιρεία τεχνολογίας Wärtsilä προχώρησε στην επικύρωση λειτουργίας του πρώτου παγκοσμίως κινητήρα μεγάλης κλίμακας, ο οποίος τροφοδοτείται με 100% καθαρό υδρογόνο. Το σύστημα ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης της Ισπανίας μέσω του εργαστηρίου της εταιρείας στην πόλη Bermeo, αποδεικνύοντας πρακτικά ότι τα υπάρχοντα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρισμού μπορούν να δεχτούν ενέργεια μηδενικού αποτυπώματος, παραγόμενη αποκλειστικά από υδρογόνο.

Η πρώτη παγκόσμια εφαρμογή κινητήρα 100% υδρογόνου στο Bermeo

Η Wärtsilä έθεσε σε λειτουργία τον κινητήρα Wärtsilä 31H2 στο Bermeo της Ισπανίας, τροφοδοτώντας το ισπανικό εθνικό δίκτυο αποκλειστικά με 100% υδρογόνο. Αποτελεί την πρώτη παγκόσμια εφαρμογή σε τέτοια κλίμακα, εγκαταλείποντας οριστικά την ανάγκη για συμβατικά ορυκτά καύσιμα και μίγματα φυσικού αερίου.

Η συγκεκριμένη δοκιμή δεν περιορίζεται απλώς σε προσομοιώσεις εργαστηριακού περιβάλλοντος, αλλά αφορά την άμεση παροχή ισχύος σε ένα πραγματικό, φορτωμένο δίκτυο. Η επιλογή της Ισπανίας για τη φιλοξενία αυτού του κρίσιμου τεστ βασίζεται στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα, καθώς και στην εθνική στρατηγική απεξάρτησης από τις μεταβολές των τιμών των ορυκτών καυσίμων. Μέχρι σήμερα, οι εμπορικές λύσεις αφορούσαν την ανάμειξη φυσικού αερίου με μικρά ποσοστά υδρογόνου. Το νέο μοντέλο Wärtsilä 31H2 υπερβαίνει τα όρια των συστημάτων τεχνολογίας "hydrogen-ready", καταναλώνοντας αποκλειστικά το αέριο στοιχείο, γεγονός που μεταφράζεται σε απολύτως μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά την καύση.

Πώς λειτουργεί ο Wärtsilä 31H2

Ο κινητήρας Wärtsilä 31H2 βασίζεται στην πολύ-καυσιμική πλατφόρμα Wärtsilä 31, η οποία αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η αποδοτικότερη στην κατηγορία των τετράχρονων κινητήρων. Η μηχανική σχεδίαση του συστήματος επιτρέπει την ασφαλή και σταθερή καύση του υδρογόνου, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αυτανάφλεξης του συγκεκριμένου αερίου.

Η λειτουργία συμβατικών κινητήρων εσωτερικής καύσης με καθαρό υδρογόνο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μηχανολογικές προκλήσεις. Το υδρογόνο διαθέτει εξαιρετικά χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα κατ' όγκο σε σύγκριση με το φυσικό αέριο, γεγονός που απαιτεί επανασχεδιασμό στα συστήματα διαχείρισης της ροής του καυσίμου, καθώς και στους χρονισμούς των βαλβίδων ψεκασμού. Οι μηχανικοί της Wärtsilä υλοποίησαν ειδικές τροποποιήσεις στη γεωμετρία των θαλάμων καύσης, ενώ ανέπτυξαν εξειδικευμένο λογισμικό ελέγχου (ECU) που εγγυάται τη σταθερότητα του κύκλου καύσης, ελαχιστοποιώντας την καταπόνηση των μεταλλικών κραμάτων στο εσωτερικό του μπλοκ. Τα πρώτα δεδομένα από τις εγκαταστάσεις του Bermeo πιστοποιούν ότι η πλατφόρμα διατηρεί πλήρως τα πλεονεκτήματα θερμικής απόδοσης, προσφέροντας γραμμική απόδοση ισχύος.

Ο ρόλος του πράσινου υδρογόνου στην ενεργειακή αποθήκευση

Έως το 2030, η παγκόσμια παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 4.600 GW. Το πράσινο υδρογόνο λειτουργεί ως μέσο μαζικής αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας. Κατά τις ώρες μέγιστης αιολικής και ηλιακής παραγωγής, το ηλεκτρικό πλεόνασμα τροφοδοτεί μονάδες ηλεκτρόλυσης, διαχωρίζοντας το νερό σε οξυγόνο και υδρογόνο.

Η αχίλλειος πτέρνα των ΑΠΕ παραμένει η διαλείπουσα παραγωγή τους. Όταν επικρατεί άπνοια ή απουσία ηλιοφάνειας, οι διαχειριστές των δικτύων χρειάζονται άμεση παροχή ισχύος βάσης. Οι τεράστιες συστοιχίες μπαταριών υπερτερούν στην κάλυψη βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων στο δίκτυο, αλλά αδυνατούν πρακτικά και οικονομικά να υποστηρίξουν ολόκληρα εθνικά δίκτυα για εκτεταμένες χρονικές περιόδους χαμηλής παραγωγής. Σε αυτό το ακριβές κενό παρεμβαίνουν οι κινητήρες της Wärtsilä, καθώς διαθέτουν τη δυνατότητα ταχείας εκκίνησης, μετατρέπουν το αποθηκευμένο υδρογόνο σε ηλεκτρική ενέργεια μεγάλης κλίμακας και δημιουργούν έναν απόλυτα κυκλικό, κλιματικά ουδέτερο μηχανισμό λειτουργίας. Αντίστοιχα, μεγάλες εγκαταστάσεις offshore που συνδυάζουν αιολική ενέργεια, συστήματα αποθήκευσης και μονάδες πράσινου υδρογόνου έχουν ήδη αρχίσει να ολοκληρώνονται στην Κίνα, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή στροφή σε αυτή την αρχιτεκτονική δικτύων.

Ενεργοβόρες βιομηχανίες και AI Data Centers

Οι κινητήρες καθαρού υδρογόνου προσφέρουν εναλλακτική, αξιόπιστη πηγή ρεύματος σε υποδομές κρίσιμης σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της βαριάς βιομηχανίας και των AI Data Centers που καταναλώνουν συνεχή, σταθερά επίπεδα ενέργειας, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Η γεωμετρική αύξηση της χρήσης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων φέρνει τα υφιστάμενα δίκτυα ηλεκτροδότησης στα όρια της χωρητικότητας τους. Οι πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας αναζητούν μεθόδους υποστήριξης των data centers τους που να ευθυγραμμίζονται με τα αυστηρά εταιρικά πρότυπα ESG (Environmental, Social, and Governance), αποφεύγοντας τη χρήση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με βάση τον άνθρακα. Η ανάπτυξη τοπικών, ανεξάρτητων μονάδων με συστήματα Wärtsilä 31H2 επιτρέπει στα δεδομένα να επεξεργάζονται απρόσκοπτα, λειτουργώντας είτε ως υποστηρικτικό στοιχείο του κεντρικού δικτύου (grid support) είτε σε καθεστώς εκτός δικτύου.

Προοπτικές εφαρμογής στο ελληνικό δίκτυο

Η ελληνική αγορά ενέργειας χαρακτηρίζεται από υπεραυξημένη εγκατεστημένη ισχύ σε ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) και αιολικά πάρκα. Η εισαγωγή σταθμών ηλεκτρόλυσης και κινητήρων 100% υδρογόνου, όπως ο Wärtsilä 31H2, μπορεί να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα των ενεργειακών αποκοπών και να σταθεροποιήσει τα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών.

Καθημερινά, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, καταγράφονται περιπτώσεις όπου η παραγόμενη ενέργεια από τις ΑΠΕ στην Ελλάδα υπερβαίνει κατά πολύ την εγχώρια ζήτηση. Οι διαχειριστές του συστήματος προχωρούν συχνά σε υποχρεωτικές αποκοπές λειτουργίας των πάρκων για να αποτρέψουν την υπερφόρτωση και πιθανά μπλακ άουτ. Εάν αυτή η πλεονάζουσα καθαρή ενέργεια τροφοδοτούσε μονάδες παραγωγής υδρογόνου, η χώρα θα οικοδομούσε σημαντικά αποθέματα ισχύος. Παράλληλα, οι κινητήρες υδρογόνου θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις δαπανηρές, παλαιές και εξαιρετικά ρυπογόνες πετρελαιομηχανές βαρέος μαζούτ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου, προσφέροντας απόλυτη ενεργειακή αυτονομία και δραστική μείωση κόστους μακροπρόθεσμα.

Νομοθετικές προκλήσεις και υποδομές κλιμάκωσης

Ο Rasmus Teir, Διευθυντής Στρατηγικής Τεχνολογίας και Απανθρακοποίησης της Wärtsilä, επεσήμανε με σαφήνεια πως η τεχνολογία έχει περάσει πλέον στο στάδιο της πρακτικής ωριμότητας. Για την μαζική κλιμάκωση των κινητήρων υδρογόνου, απαιτείται καθοριστική νομοθεσία, εξασφάλιση κεφαλαίων και άμεση κατασκευή εκτεταμένων υποδομών μεταφοράς και αποθήκευσης.

Επί της ουσίας, το hardware της παραγωγής είναι διαθέσιμο και αξιόπιστο. Το κρίσιμο στοίχημα μεταφέρεται στις κυβερνήσεις προκειμένου να θεσπίσουν τα κίνητρα που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση συστημάτων αγωγών και εγκαταστάσεων κρυογονικής συμπίεσης. Διαφορετικά, ακόμα και οι πιο προηγμένοι θερμικοί κινητήρες, παραμένουν ανενεργοί χωρίς τη συνεχή γραμμή εφοδιασμού του ίδιου του καυσίμου.