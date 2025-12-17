Doomscroll: Η ατελείωτη βιβλιοθήκη με πίστες Doom που παίζεις δωρεάν στον browser σου

Στην ψηφιακή αργκό, ο όρος «doomscrolling» περιγράφει την ψυχαναγκαστική συνήθεια του να καταναλώνουμε ασταμάτητα περιεχόμενο στα social media, βυθιζόμενοι σε μια δίνη άγχους και απογοήτευσης. Ωστόσο, δύο πρωτοπόροι της ψηφιακής αρχειοθέτησης αποφάσισαν να αντιστρέψουν αυτό το αφήγημα, προσφέροντας μια εναλλακτική που, αν και περιέχει τη λέξη «Doom», είναι βέβαιο ότι θα φέρει χαμόγελα στους λάτρεις των video games.

Ο λόγος για το Doomscroll, μια νέα ιστοσελίδα που λειτουργεί ως ένα «ατελείωτο» feed, γεμάτο με χιλιάδες χάρτες και πίστες από το θρυλικό παιχνίδι Doom του 1993. Η πλατφόρμα αυτή δεν είναι απλώς ένα στατικό μουσείο, αλλά μια ζωντανή, διαδραστική εμπειρία που επιτρέπει στον χρήστη να παίξει οποιαδήποτε πίστα επιλέξει απευθείας στον browser του, δίχως να απαιτείται η παραμικρή λήψη αρχείου ή εγκατάσταση λογισμικού.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκονται οι James Baicoianu και Jason Scott. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, καθιστώντας προσβάσιμο τον τεράστιο όγκο περιεχομένου που δημιούργησε η κοινότητα του Doom τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Η λειτουργία της σελίδας είναι εξαιρετικά απλή και θυμίζει τη ροή του Instagram ή του TikTok, αλλά με ρετρό αισθητική. Ο επισκέπτης σκρολάρει σε μια λίστα που μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ, η οποία παρουσιάζει τυχαία επιλεγμένα επίπεδα (WADs) από το τεράστιο αρχείο του παιχνιδιού. Μόλις κάποιο screenshot τραβήξει την προσοχή του, αρκεί ένα κλικ στο κουμπί «Play» για να φορτώσει η πίστα σε δευτερόλεπτα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο James Baicoianu:

Σας παρουσιάζουμε το Doomscroll – μια ατελείωτη ροή χιλιάδων WADs του Doom φτιαγμένων από χρήστες τα τελευταία 32 χρόνια. Στόχος μας ήταν να κάνουμε δεκαετίες δουλειάς, από μία τις πιο δημιουργικές κοινότητες στην ιστορία του gaming, πιο προσβάσιμες και ορατές σε όλους.

Το περιεχόμενο που φιλοξενεί το Doomscroll είναι εξαιρετικά ποικιλόμορφο και αποτελεί μια σπουδή στην εξέλιξη του level design. Καθώς ο χρήστης εξερευνά τη λίστα, μπορεί να συναντήσει από απλοϊκούς χάρτες που σχεδιάστηκαν από παιδιά που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό τη δεκαετία του '90, μέχρι σύνθετες δημιουργίες («total conversions») με νέα γραφικά, μουσική και μηχανισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από αυτούς τους ερασιτέχνες δημιουργούς, που ξεκίνησαν «πειράζοντας» τον κώδικα του Doom, εξελίχθηκαν αργότερα σε επαγγελματίες developers μεγάλων στούντιο. Έτσι, το Doomscroll λειτουργεί και ως ένα άτυπο πορτφόλιο της βιομηχανίας, διασώζοντας τα πρώιμα projects ανθρώπων που αργότερα σχημάτισαν το σύγχρονο τοπίο των video games.

Η τεχνική υλοποίηση του site είναι εντυπωσιακή. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες web που επιτρέπουν την εκτέλεση παλιού κώδικα σε σύγχρονους περιηγητές, η αίσθηση του παιχνιδιού παραμένει αυθεντική. Οι ήχοι του δίκαννου, τα ουρλιαχτά των Imps και η μουσική MIDI μεταφέρονται άψογα.

Ωστόσο, η εμπειρία κρύβει και εκπλήξεις. Επειδή η επιλογή των πιστών είναι τυχαία, ο παίκτης δεν ξέρει ποτέ τι θα αντιμετωπίσει. Μπορεί να βρεθεί σε ένα δωμάτιο γεμάτο πυρομαχικά και εύκολους εχθρούς ή να προσγειωθεί κατευθείαν μπροστά σε έναν Cyberdemon χωρίς καμία προειδοποίηση. Αυτός ο παράγοντας του απρόβλεπτου προσδίδει μια φρέσκια πνοή στο κλασικό gameplay.

Για όσους δοκιμάσουν την πλατφόρμα, υπάρχει μια μικρή συμβουλή: η ευαισθησία του ποντικιού (mouse sensitivity) είναι συχνά ρυθμισμένη αρκετά ψηλά από προεπιλογή. Οι χρήστες μπορούν να πατήσουν το πλήκτρο Escape και να περιηγηθούν στο μενού επιλογών για να τη φέρουν στα μέτρα τους. Επίσης, υπάρχει ένα έξυπνο στοιχείο στο UI: ένα εικονίδιο που θυμίζει κουμπί ενεργοποίησης laptop (power button), το οποίο επιτρέπει την άμεση επιστροφή στη λίστα αναζήτησης για την επόμενη περιπέτεια.

Πέρα από τη διασκέδαση, το Doomscroll επιτελεί σημαντικό έργο στη διατήρηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολλά από αυτά τα αρχεία WAD κινδύνευαν να χαθούν στη λήθη, θαμμένα σε παλιά forums ή διακομιστές που δεν λειτουργούν πια. Συγκεντρώνοντάς τα σε μια εύχρηστη πλατφόρμα, οι δημιουργοί εξασφαλίζουν ότι η δημιουργικότητα χιλιάδων ανθρώπων θα παραμείνει ζωντανή.

Βέβαια, όπως συμβαίνει με κάθε τι πειραματικό, υπάρχουν και μικροπροβλήματα. Ορισμένοι χάρτες ενδέχεται να μην φορτώνουν σωστά ή να παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, κάτι αναμενόμενο δεδομένης της ηλικίας και της ποικιλίας των αρχείων. Παρ' όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία λειτουργεί άψογα, προσφέροντας ατελείωτες ώρες δωρεάν ψυχαγωγίας.

Ήρθε η ώρα να κάνετε λίγο Doomscrolling... με την καλή έννοια.