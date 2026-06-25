Δωρεάν τα RollerCoaster Tycoon 3 και Voidwrought στο Epic Games Store

Η σταθερή πρακτική του Epic Games Store να προσφέρει τίτλους χωρίς οικονομική επιβάρυνση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, ανανεώνοντας τη λίστα του για αυτή την εβδομάδα. Οι PC gamers έχουν πλέον τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν την ψηφιακή τους βιβλιοθήκη με δύο εντελώς διαφορετικές, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσες προτάσεις. Τη θέση των Citizen Sleeper και Robobeat παίρνουν από σήμερα το ιστορικό RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition και το ιδιαίτερο 2D platformer Voidwrought.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition

Το RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition αποτελεί την εκσυγχρονισμένη έκδοση του κλασικού τίτλου του 2004, προσφέροντας πλέον πλήρη συμβατότητα με σύγχρονα PC, ανάλυση 1080p και υποστήριξη widescreen οθονών. Η έκδοση περιλαμβάνει αυτούσια τα expansions "Soaked!" και "Wild!", παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή εμπειρία διαχείρισης θεματικών πάρκων.

Η αρχική κυκλοφορία του παιχνιδιού πριν από δύο δεκαετίες καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες αντιλαμβάνονται τη δημιουργία και λειτουργία ενός εικονικού λούνα παρκ. Η μετάβαση στα τρισδιάστατα γραφικά ήταν το μεγάλο στοίχημα της δημιουργικής ομάδας, επιτρέποντας για πρώτη φορά την οπτική CoasterCam. Μέσω αυτής της λειτουργίας, ο χρήστης μπορούσε να "επιβιβαστεί" και να βιώσει τη βόλτα στα δικά του δημιουργήματα, βλέποντας το πάρκο από τα μάτια των επισκεπτών. Η έκδοση Complete Edition αναλαμβάνει να εξαλείψει τα τεχνικά εμπόδια που φυσιολογικά προκύπτουν όταν κανείς προσπαθεί να τρέξει λογισμικό εικοσαετίας σε σύγχρονα λειτουργικά συστήματα, εξασφαλίζοντας ομαλό framerate και κρυστάλλινη απεικόνιση.

Η προσθήκη των δύο μεγάλων expansions πολλαπλασιάζει κατακόρυφα τις επιλογές. Το expansion Soaked! εισάγει τη διαχείριση υδάτινων πάρκων. Ο παίκτης αναλαμβάνει να σχεδιάσει περίπλοκες νεροτσουλήθρες, τεράστιες πισίνες με κύματα, ακόμα και εντυπωσιακά νυχτερινά σόου με λέιζερ και συντριβάνια. Αντίστοιχα, το πακέτο Wild! επιτρέπει τη δημιουργία χώρων με άγρια ζώα, προσεγγίζοντας τη λογική ενός ψηφιακού ζωολογικού κήπου, όπου η φροντίδα των ζώων και η ασφάλεια των επισκεπτών μπαίνουν σε πρώτο πλάνο.

Συνολικά, το παιχνίδι διαθέτει δεκάδες διαφορετικά σενάρια καριέρας με συγκεκριμένα οικονομικά και κατασκευαστικά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιηθούν. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης VIP επισκεπτών, των οποίων οι απαιτήσεις δοκιμάζουν τα όρια της διαχειριστικής σας ικανότητας. Για όσους προτιμούν την απόλυτη ελευθερία έκφρασης, το Sandbox mode προσφέρει απεριόριστους πόρους, επιτρέποντας τον σχεδιασμό χαοτικών ή αρχιτεκτονικά άρτιων κατασκευών χωρίς το άγχος του προϋπολογισμού. Η σωστή κατανομή του προσωπικού (καθαριστές, μηχανικοί, φύλακες), η στρατηγική τοποθέτηση καταστημάτων εστίασης για τη μεγιστοποίηση του κέρδους και η συνεχής έρευνα για νέες ατραξιόν παραμένουν οι κεντρικοί πυλώνες του gameplay.

Voidwrought

Αφήνοντας πίσω τη φωτεινή παλέτα και τις χαρούμενες μελωδίες των θεματικών πάρκων, το δεύτερο δωρεάν παιχνίδι της εβδομάδας μάς μεταφέρει σε ένα εντελώς διαφορετικό, κλειστοφοβικό περιβάλλον. Το Voidwrought καλεί τους παίκτες να εξερευνήσουν πολυδιάστατες σπηλιές κάτω από μια κατεστραμμένη επιφάνεια. Το εικαστικό κομμάτι, πλήρως σχεδιασμένο στο χέρι, αποδίδει με εξαιρετική λεπτομέρεια την αίσθηση της απομόνωσης και της απειλής. Οι τοποθεσίες, όπως τα επικίνδυνα παγωμένα τούνελ των "Old Waters" και η διεφθαρμένη αρχιτεκτονική της Αυλής, είναι γεμάτες με οπτικές λεπτομέρειες που ενισχύουν την εμπειρία του world-building.

Ο μηχανισμός του παιχνιδιού στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον συντονισμό, τα αντανακλαστικά και την παρατηρητικότητα. Η μάχη πραγματοποιείται σε κοντινή απόσταση, απαιτώντας αυστηρό συγχρονισμό στις επιθέσεις και τις αποφυγές. Κάθε εχθρός διαθέτει μοναδικά μοτίβα επιθέσεων, τα οποία ο παίκτης πρέπει να απομνημονεύσει για να επιβιώσει. Τα platforming στοιχεία γίνονται σταδιακά πιο απαιτητικά, αναγκάζοντας τον χρήστη να αξιοποιήσει όλο το οπλοστάσιο των κινήσεών του.

Η αίσθηση της κίνησης είναι εξαιρετικά ρευστή. Στο πλαίσιο των μηχανισμών metroidvania, το επίπεδο δυσκολίας είναι κλιμακούμενο και συνδέεται άμεσα με την εύρεση αρχαίων αντικειμένων που προσφέρουν νέες ικανότητες. Η απόκτηση αυτών των ικανοτήτων εξυπηρετεί το σταδιακό "ξεκλείδωμα" νέων μονοπατιών, επιτρέποντας την πρόσβαση σε προηγουμένως απροσπέλαστα σημεία του χάρτη, ενθαρρύνοντας έτσι το backtracking και την ενδελεχή εξερεύνηση των σκοτεινών διαδρόμων. Τα boss fights αποτελούν το αποκορύφωμα της πρόκλησης, τεστάροντας κάθε μηχανική που έχει αφομοιώσει ο παίκτης μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Αμφότερα θα είναι διαθέσιμα εντελώς δωρεάν από τις 25 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2026 (στις 18:00 ώρα Ελλάδος) και το μόνο που απαιτείται είναι ένας ενεργός λογαριασμός στην πλατφόρμα. Μπαίνοντας στην κατηγορία "Free Games" του καταστήματος, πατάτε την επιλογή "Get" (Απόκτηση) και τα δύο παιχνίδια προστίθενται μόνιμα στην ψηφιακή σας βιβλιοθήκη για PC.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition - [Epic Games Store Link]

Voidwrought - [Epic Games Store Link]