Δόθηκε η άδεια για την εκπαίδευση του Meta AI με δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών...

Η ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPC) άναψε τελικά το πράσινο φως στη Meta για να ξεκινήσει την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης της με βάση δεδομένα από δημοσιεύσεις Ευρωπαίων χρηστών, παρά τις εν εξελίξει νομικές αντιπαραθέσεις. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ένα κρίσιμο σημείο καμπής στις προσπάθειες της εταιρείας να ενισχύσει τις δυνατότητες των AI μοντέλων της, χρησιμοποιώντας ως υλικό τις δημόσιες αναρτήσεις των χρηστών της σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram.

Η έγκριση της DPC δόθηκε αφού η Meta προχώρησε σε σειρά αλλαγών στο αρχικό της σχέδιο, ανταποκρινόμενη σε ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από ευρωπαϊκές αρχές και υπερασπιστές της ιδιωτικότητας. Μεταξύ άλλων, η Meta βελτίωσε τις ενημερωτικές της ανακοινώσεις προς τους χρήστες, απλοποίησε τη διαδικασία ένστασης για όσους δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους και διεύρυνε τη διάρκεια της περιόδου ειδοποίησης πριν ξεκινήσει η συλλογή των δεδομένων.

Πέρα από τις αλλαγές αυτές, η εταιρεία υποχρεώθηκε να παραδώσει έως τον Οκτώβριο λεπτομερή έκθεση στην DPC, όπου θα περιγράφεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας δεδομένων και η καταλληλότητά τους υπό το φως του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Παρά την έγκριση από την DPC, οι αντιδράσεις δεν έχουν κοπάσει. Η αυστριακή οργάνωση προστασίας προσωπικών δεδομένων None Of Your Business (noyb), υπό την καθοδήγηση του Max Schrems, διατηρεί σθεναρή αντίθεση στο εγχείρημα της Meta. Προειδοποίησε μάλιστα με ομαδική αγωγή, εφόσον η εταιρεία προχωρήσει στην έναρξη συλλογής δεδομένων στις 27 Μαΐου, υποστηρίζοντας πως η επίκληση του «έννομου συμφέροντος» ως νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι αυθαίρετη και παραβιάζει τον GDPR.

Η noyb σημειώνει ότι η Meta έχει ήδη αποτύχει στο παρελθόν να πείσει τα δικαστήρια ότι η χρήση δεδομένων για στοχευμένη διαφήμιση μπορεί να βασίζεται στο έννομο συμφέρον, καταλήγοντας να απαιτείται πλέον ρητή συγκατάθεση των χρηστών για παρόμοιες χρήσεις.

Την ίδια ώρα, ενώπιον γερμανικού δικαστηρίου εξετάζεται αίτημα ασφαλιστικών μέτρων από την Οργάνωση Καταναλωτών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας για την παύση της συλλογής δεδομένων από τη Meta, με επιχειρήματα όμοια με αυτά της noyb. Η απόφαση αναμένεται σύντομα, και θεωρείται κρίσιμη για την έκβαση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η noyb υπογραμμίζει ότι, παρά την απόφαση της ιρλανδικής DPC, εξετάζει όλες τις νομικές επιλογές και διαβεβαιώνει πως δεν προτίθεται να αποδεχτεί αμαχητί τις εξελίξεις. «Άλλες ευρωπαϊκές αρχές δεδομένων είναι επίσης κριτικές και μπορεί να αναλάβουν δικές τους δράσεις», δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Η υπόθεση αυτή φέρνει για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο τις εύθραυστες ισορροπίες ανάμεσα στην καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Το αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των θεσμικών φρουρών της ιδιωτικότητας στην Ευρώπη, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των AI εφαρμογών που βασίζονται σε ανθρώπινα δεδομένα.

