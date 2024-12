Dream Productions: Διαθέσιμο το spin-off του Inside Out στο Disney+

Η νέα σειρά της Pixar Animation Studios, Dream Productions, από τον κόσμο του Inside Out, είναι τώρα διαθέσιμη, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+. Η σειρά διαδραματίζεται χρονικά ανάμεσα στις ταινίες Inside Out και Inside Out 2.

Η Riley μεγαλώνει και οι αναμνήσεις της χρειάζονται λίγη παραπάνω επεξεργασία. Γι’ αυτό η Χαρά και τα άλλα Βασικά Συναισθήματα στέλνουν τις αναμνήσεις στην Εταιρεία Παραγωγής: Όνειρο. Η διάσημη σκηνοθέτης Paula Persimmon αντιμετωπίζει τον δικό της εφιάλτη: πρέπει να δημιουργήσει το επόμενο όνειρο-επιτυχία, ενώ την αναγκάζουν να συνεργαστεί με τον Xeni, έναν ξιπασμένο σκηνοθέτη ονειροπολήσεων, που θέλει να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία των νυχτερινών ονείρων.

Σκηνοθέτης και σεναριογράφος της νέας ξεκαρδιστικής σειράς της Pixar Animation Studios είναι ο Mike Jones και παραγωγός η Jaclyn Simon, ενώ τη μουσική επένδυση της σειράς υπογράφει η Nami Melumad.