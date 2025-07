The Last of Us: Ο δημιουργός Neil Druckmann αποχωρεί από την παραγωγή της 3ης σεζόν

Ο Neil Druckmann, ο δημιουργός του The Last of Us και ένας από τους βασικούς συντελεστές της επιτυχημένης τηλεοπτικής μεταφοράς του παιχνιδιού από το HBO, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τη δημιουργική ομάδα της σειράς για να αφιερωθεί αποκλειστικά στο νέο μεγάλο πρότζεκτ του στούντιο Naughty Dog.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης σεζόν της σειράς, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Pedro Pascal και Bella Ramsay. Ο Druckmann, που ήταν ενεργό μέλος της παραγωγής από την αρχή, είχε τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού, του σκηνοθέτη και του συνσεναριογράφου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε:

Πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποχωρήσω από τη δημιουργική μου εμπλοκή στο The Last of Us στο HBO. Με την ολοκλήρωση της δουλειάς για τη δεύτερη σεζόν και πριν ξεκινήσει ουσιαστικά η παραγωγή της τρίτης, θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αφιερωθώ πλήρως στη Naughty Dog και στα μελλοντικά της πρότζεκτ

Η σειρά του HBO, που βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιντεοπαιχνιδιών της Sony, έχει δεχτεί επαίνους από κοινό και κριτικούς και θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές προσαρμογές videogame όλων των εποχών. Μέχρι στιγμής έχουν προβληθεί δύο κύκλοι, καλύπτοντας την ιστορία του πρώτου και μέρος του δεύτερου παιχνιδιού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σειρά έχει σχεδιαστεί να ολοκληρωθεί σε τουλάχιστον τέσσερις σεζόν.

Ο Druckmann, στην ίδια ανάρτηση, δήλωσε ότι η συνδημιουργία της σειράς αποτέλεσε κορυφαία στιγμή της καριέρας του.

Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τον Craig Mazin για την παραγωγή, σκηνοθεσία και συγγραφή των δύο πρώτων κύκλων. Είμαι βαθιά ευγνώμων για τη στοχαστική προσέγγιση και την αφοσίωση του ταλαντούχου καστ και συνεργείου στην προσαρμογή του The Last of Us Part I, και τώρα στη συνεχιζόμενη μεταφορά του Part II.

Μαζί με τον Druckmann, από τη σειρά αποχωρεί και η Halley Gross, η οποία είχε συνυπογράψει το σενάριο του The Last of Us Part II και είχε συμβάλει στο τηλεοπτικό εγχείρημα. Αν και δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την αποχώρησή της, η απομάκρυνση δύο βασικών δημιουργικών προσώπων σηματοδοτεί μια νέα φάση για την παραγωγή του HBO.

Την ίδια στιγμή, η Naughty Dog στρέφει το βλέμμα της στο μέλλον, με τον Druckmann να αναλαμβάνει πλήρως το νέο μεγάλο πρότζεκτ του στούντιο. Ο τίτλος του επερχόμενου παιχνιδιού είναι Intergalactic: The Heretic Prophet, μια νέα IP με sci-fi κατεύθυνση, την οποία ο Druckmann θα γράψει και θα σκηνοθετήσει. Το παιχνίδι, που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2024, περιγράφεται ως μια συναισθηματικά φορτισμένη, χαρακτήρο-κεντρική περιπέτεια με επικό ύφος.

Η υπόθεση του Intergalactic επικεντρώνεται σε έναν κυνηγό επικηρυγμένων που βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν μυστηριώδη πλανήτη. Αν και περισσότερες λεπτομέρειες για το gameplay ή την ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, το παιχνίδι αναμένεται να είναι μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της Naughty Dog τα επόμενα χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που το στούντιο αναπτύσσει ένα εντελώς νέο σύμπαν μετά από πολλά χρόνια ενασχόλησης με τα The Last of Us και Uncharted.

Η αποχώρηση του Druckmann από τη σειρά του HBO ίσως απογοητεύσει κάποιους φανατικούς της τηλεοπτικής μεταφοράς, ωστόσο η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη δημιουργική κατεύθυνση της Naughty Dog, δίνοντας νέα πνοή στο επόμενο βήμα του στούντιο. Όπως όλα δείχνουν, ο Druckmann παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη δημιουργία αφηγηματικά πλούσιων εμπειριών, αυτή τη φορά μέσα από έναν εντελώς καινούργιο κόσμο.

Η τρίτη σεζόν του The Last of Us αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα εντός του 2026, ενώ το Intergalactic δεν έχει ακόμα επίσημο χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας.