The Last of Us Part II Remastered, έρχεται μέσα στο 2025 και στα PC

Η Sony και η Naughty Dog είχαν μια ευχάριστη έκπληξη για τους PC gamers στο πλαίσιο της εκδήλωσης The Game Awards 2024, αποκαλύπτοντας ότι το The Last of Us Part II Remastered έρχεται επιτέλους στην πλατφόρμα. Ο τίτλος θα σταματήσει να είναι αποκλειστικότητα για το PlayStation 5 στις 3 Απριλίου 2025.

Το Remaster κυκλοφόρησε αρχικά για το PlayStation 5 στις αρχές του 2024 και ήρθε παρουσιάζοντας αναβαθμισμένα γραφικά, ένα ολοκαίνουργιο rogue-like survival mode με τίτλο No Return, ακόμα και μια επιλογή Guitar Free Play για να απολαύσετε πολλαπλά όργανα μέσα από το παιχνίδι. Η έκδοση για PC φιλοξενεί επίσης όλα αυτά, αλλά διαθέτει επίσης ακόμα καλύτερα γραφικά, επιλογές ελέγχου και πολλά άλλα.

«Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το The Last of Us Part II στο κοινό του PC, συμπεριλαμβανομένων όλων των σπουδαίων νέων χαρακτηριστικών που προσθέσαμε στην έκδοση Remastered για το PS5», δήλωσε ο Game Director του The Last of Us Part II Remastered, Matthew Gallant. «Ελπίζουμε οι παίκτες να απολαύσουν τη συναρπαστική ιστορία, τους πλούσιους μηχανισμούς μάχης, τα εκτενή σχόλια πίσω από τα παρασκήνια και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στη λειτουργία roguelike No Return. Δουλεύουμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι το παιχνίδι θα είναι υπέροχο σε αυτή τη νέα πλατφόρμα και θα έχει τις υψηλές επιδόσεις και τα ισχυρά χαρακτηριστικά που περιμένουν οι παίκτες του PC».

Η Nixxes Software και η Iron Galaxy Studios συνεργάζονται με τη Naughty Dog για τη μεταφορά «ώστε να διασφαλίσουν ότι το The Last of Us Part II Remastered θα συναρπάσει τους παίκτες PC από την αρχή». Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, όπως χαρακτηριστικά και απαιτήσεις συστήματος, θα αποκαλυφθούν αργότερα, πιο κοντά στην κυκλοφορία.



Η έκδοση PC του The Last of Us Part II Remastered θα κυκλοφορήσει στο Steam και στο Epic Games Store στις 3 Απριλίου 2025.