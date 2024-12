Intergalactic: The Heretic Prophet, αυτό είναι το νέο game των δημιουργών του The Last of Us!

Μετά τα The Last of Us, Uncharted και μια σειρά από κλασικούς τίτλους πριν από αυτό, η Naughty Dog προχωρά σε μια ολοκαίνουργια IP για το επόμενο project της. Πρόκειται για το το Intergalactic: The Heretic Prophet, το οποίο αποκαλύφθηκε επί σκηνής στο The Game Awards 2024 ως η τελευταία έκπληξη της εκδήλωσης.

Το ίδιο το trailer, με τα περίεργα πλάνα τοποθέτησης προϊόντων, δεν βγάζει και πολύ νόημα, αλλά η Naughty Dog είχε έτοιμο ένα blog post στο PlayStation.com. Η ιστορία έχει ως πρωταγωνίστρια κάποια Jordan A. Mun, μια κυνηγό επικηρυγμένων που έχει ξεμείνει σε έναν πλανήτη που φαινομενικά παγιδεύει όποιον προσγειώνεται σε αυτόν.

Ο επικεφαλής της Naughty Dog, Neil Druckmann, περιγράφει:

Στο Intergalactic πρωταγωνιστεί ο νέος μας πρωταγωνιστής, η Jordan A. Mun, ένας επικίνδυνος κυνηγός επικηρυγμένων που καταλήγει αποκλεισμένος στον Sempiria - έναν μακρινό πλανήτη του οποίου η επικοινωνία με το εξωτερικό σύμπαν σκοτείνιασε πριν από εκατοντάδες χρόνια. Στην πραγματικότητα, όποιος πέταξε σε αυτόν ελπίζοντας να ξεδιαλύνει το μυστηριώδες παρελθόν του δεν ξανακούστηκε ποτέ. Η Jordan θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις ικανότητες και την εξυπνάδα της αν ελπίζει να είναι το πρώτο άτομο εδώ και 600 χρόνια που θα φύγει από την τροχιά του.

Οτιδήποτε περισσότερο σχετικά με την ιστορία και το gameplay δεν θα μοιραστεί σύντομα από τη Naughty Dog, αλλά λέει ότι το παιχνίδι θα ανταποκριθεί στην «παράδοση του στούντιο να δημιουργεί ένα συναισθηματικό, επικό ταξίδι με γνώμονα τους χαρακτήρες».

Τα συστήματα gameplay αποτελούν επίσης σημαντική εστίαση στο παιχνίδι, με την εταιρεία ανάπτυξης να λέει ότι το Intergalactic θα διαθέτει «το βαθύτερο gameplay στην ιστορία της Naughty Dog, παίρνοντας τις γνώσεις μας από τα προηγούμενα franchise μας και ξεπερνώντας τα πέρα από οτιδήποτε έχουμε κάνει ποτέ πριν».



Ο Trent Reznor και ο Atticus Ross θα γράψουν το soundtrack του παιχνιδιού, ενώ η Tati Gabrielle θα υποδυθεί την πρωταγωνίστρια μαζί με ένα «εξαιρετικό καστ».



Η Naughty Dog δεν μοιράστηκε κάποιο χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας για το Intergalactic: The Heretic Prophet, οπότε μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι και για το PlayStation 6!

