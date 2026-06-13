Εγκρίθηκε σε πρώτη φάση η εξαγορά της Warner Bros. από την Paramount με $110 δισ.

Σύνοψη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ενέκρινε οριστικά την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, μια συμφωνία ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία, η συγχώνευση ενισχύει τον ανταγωνισμό στον τομέα του Video On Demand (SVOD), δημιουργώντας ένα ισχυρό αντίπαλο δέος απέναντι στους ηγέτες της αγοράς (Netflix, Amazon, Disney).

Πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη και η Καλιφόρνια ετοιμάζουν νομικές ενέργειες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η βρετανική CMA διερευνούν το deal, κυρίως λόγω της χρηματοδότησης από κρατικά ταμεία της Μέσης Ανατολής.

Αναμένονται σημαντικές αλλαγές στην εγχώρια αγορά. Η ενδεχόμενη ενοποίηση του περιεχομένου των Max και Paramount+ θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα συνδρομητικά πακέτα και να αναδιαμορφώσει τις υφιστάμενες συμφωνίες διανομής.

Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ανακοίνωσε επίσημα στις 12 Ιουνίου 2026 τον τερματισμό της έρευνας του, εγκρίνοντας την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance. Η συμφωνία, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πέρασε τον έλεγχο της Αντιμονοπωλιακής Υπηρεσίας, καθώς κρίθηκε ότι δεν προκαλεί βλάβη στον ανταγωνισμό ή στους καταναλωτές στους τομείς του streaming (SVOD), της γραμμικής τηλεόρασης (linear TV) και της κινηματογραφικής παραγωγής.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από οκτώ μήνες εξονυχιστικής έρευνας. Τα κύρια στοιχεία που οδήγησαν στο «πράσινο φως» αφορούν αποκλειστικά τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών στούντιο στο σύγχρονο τεχνολογικό οικοσύστημα:

Η επιτροπή ανέλυσε πάνω από δύο εκατομμύρια έγγραφα από 80 διαφορετικούς φορείς.

Η Paramount και η Warner Bros. αξιολογήθηκαν ως «καθυστερημένοι παίκτες» στην αγορά του streaming, έχοντας αθροιστικά μικρότερη βάση συνδρομητών από την πρώτη τριάδα της αγοράς.

Στα τέλη του 2025, το Netflix είχε επιχειρήσει την εξαγορά της WBD, ωστόσο η Paramount κατέθεσε υψηλότερη προσφορά. Το DOJ έκρινε ότι η ένωση δύο παραδοσιακών στούντιο εξισορροπεί καλύτερα την αγορά από το να απορροφηθεί η WBD από τον απόλυτο κυρίαρχο του streaming.

Η μετατόπιση του κοινού προς το streaming έχει κατακρημνίσει τα έσοδα της καλωδιακής τηλεόρασης. Ιστορικά, τα καλωδιακά δίκτυα διατηρούσαν τη δυναμική τους μέσω αποκλειστικών συμβολαίων για ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων και ειδήσεων. Σήμερα, ωστόσο, πλατφόρμες όπως το YouTube, το TikTok (ως non-SVOD εναλλακτικές) αλλά και οι τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Amazon και η Apple, διεκδικούν άμεσα τα δικαιώματα αυτών των ζωντανών μεταδόσεων.

Το DOJ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συγχώνευση Paramount-WBD είναι ουσιαστικά μια στρατηγική αμυντικής θωράκισης απέναντι στην επιθετική επέκταση της Big Tech στην παραγωγή και διανομή περιεχομένου. Επιπλέον, όσον αφορά τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες, ο ανταγωνισμός παραμένει σφοδρός, με μικρότερα, ανεξάρτητα studios (A24, NEON, Blumhouse) να καταγράφουν εντυπωσιακές επιδόσεις στο Box Office, παράγοντας παραγωγές που ξεπερνούν σε budget τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά την ομοσπονδιακή έγκριση των ΗΠΑ, η συμφωνία παραμένει στο μικροσκόπιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Αρχή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (CMA) έχουν ορίσει προθεσμία έως τις 14 Ιουλίου 2026 για την ολοκλήρωση των δικών τους ερευνών. Το βασικότερο αγκάθι στην Ευρώπη αποτελεί η προέλευση των κεφαλαίων: 24 δισεκατομμύρια δολάρια από το σύνολο της εξαγοράς προέρχονται από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι.

Παράλληλα, στο εσωτερικό των ΗΠΑ, οι πολιτείες της Νέας Υόρκης και της Καλιφόρνιας εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης αντιμονοπωλιακών αγωγών σε τοπικό επίπεδο. Η Γερουσιαστής Elizabeth Warren άσκησε δριμεία κριτική στο DOJ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία αποπνέει «διαφθορά και εξαγορά επιρροής», καλώντας τους Γενικούς Εισαγγελείς να μπλοκάρουν το εγχείρημα.

Η ενοποίηση της Paramount με τη Warner Bros. σημαίνει πρακτικά τη συγχώνευση δύο τεράστιων καταλόγων: από τη μία τα blockbusters της Paramount (Top Gun, Mission Impossible, Star Trek) και από την άλλη η βιβλιοθήκη του HBO, του DC Universe και της Warner. Εάν ο νέος όμιλος αποφασίσει την άμεση εμπορική διάθεση μιας ενιαίας streaming πλατφόρμας, οι τιμολογιακές πολιτικές θα αναπροσαρμοστούν. Οι καταναλωτές ενδέχεται να δουν ένα νέο, ανταγωνιστικό πακέτο με μηνιαία συνδρομή σε ευρώ, ικανό να απειλήσει ευθέως την εγκατεστημένη βάση του Netflix και του Disney+.