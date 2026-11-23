Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής NYU Grossman ενσωμάτωσαν ένα εκτεταμένο τμήμα ανθρώπινου γενετικού κώδικα, μεγέθους 78.000 βάσεων, σε εργαστηριακά ποντίκια, καταφέρνοντας να αποσαφηνίσουν τη βιολογία μιας σπάνιας και ανίατης νευροεκφυλιστικής πάθησης. Τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν σε δύο διαδοχικές μελέτες στο επιστημονικό περιοδικό Cell, εστιάζουν στη φυλοσύνδετη δυστονία-παρκινσονισμό (X-linked dystonia-parkinsonism ή XDP), μια διαταραχή που πλήττει κυρίως άνδρες φιλιππινέζικης καταγωγής και οδηγεί σε πρόωρο θάνατο.

Η ανακάλυψη ανατρέπει την καθιερωμένη επιστημονική αντίληψη για τη φύση της ασθένειας, καθώς μέχρι σήμερα θεωρούνταν ότι η XDP προσβάλλει πρωτίστως τους νευρώνες που ελέγχουν την κίνηση. Αντίθετα, τα νέα δεδομένα φέρνουν στο προσκήνιο τον καθοριστικό ρόλο των υποστηρικτικών κυττάρων του εγκεφάλου, γνωστών ως γλοιακών κυττάρων (glial cells). Παράλληλα, η μεθοδολογία «SwAP-In» που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή μεγάλων τμημάτων συνθετικού DNA προσφέρει ένα ευέλικτο εργαλείο για τη δημιουργία εξανθρωπισμένων ζωικών μοντέλων, διευκολύνοντας τη μελέτη τόσο σπάνιων «ορφανών» παθήσεων όσο και ευρέως διαδεδομένων νόσων όπως το Αλτσχάιμερ.

Το γενετικό υπόβαθρο της XDP και η δυσκολία μελέτης της

Η XDP προσβάλλει καίρια το ραβδωτό σώμα, μια περιοχή του εγκεφάλου υπεύθυνη για τον συντονισμό των κινήσεων, προκαλώντας βραδυκινησία, τρόμο, μυϊκή δυσκαμψία και ακούσιες συσπάσεις. Τα συμπτώματα εκδηλώνονται κατά μέσο όρο γύρω στην ηλικία των 39 ετών, με το προσδόκιμο επιβίωσης να κυμαίνεται από 13 έως 16 έτη μετά την εμφάνισή τους, καθώς στα προχωρημένα στάδια οι διαταραχές στην κατάποση και την αναπνοή οδηγούν σε σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία από εισρόφηση, υποσιτισμό και αναπνευστική ανεπάρκεια. Ιστορικά, η νόσος συνοδευόταν από έντονο κοινωνικό στίγμα, οδηγώντας συχνά στην απομόνωση των ασθενών και σε υψηλά ποσοστά κατάθλιψης, γεγονός που δυσχέραινε περαιτέρω την κλινική έρευνα.

Σε γενετικό επίπεδο, η πάθηση οφείλεται σε μια μετάλλαξη στο γονίδιο TAF1, το οποίο εδράζεται στο χρωμόσωμα Χ και συμμετέχει στη διαδικασία μετάφρασης των αλληλουχιών DNA σε νέες πρωτεΐνες. Επειδή οι άνδρες διαθέτουν ένα μόνο χρωμόσωμα Χ και συνεπώς στερούνται εφεδρικού αντιγράφου του γονιδίου, η νόσος εκδηλώνεται σχεδόν αποκλειστικά στον ανδρικό πληθυσμό. Η μετάλλαξη εμφανίστηκε αρχικά σε έναν κάτοικο του νησιού Panay στις Φιλιππίνες και, λόγω του φαινομένου του ιδρυτή, εξαπλώθηκε σε πληθυσμούς φιλιππινέζικης καταγωγής με συχνότητα περίπου 5,7 περιστατικά ανά 100.000 άτομα, χωρίς να παρατηρείται σε άλλες δημογραφικές ομάδες.

Η κύρια τεχνική πρόκληση για τους γενετιστές ήταν η ίδια η προέλευση της μετάλλαξης, η οποία προκλήθηκε από ένα «μετακινούμενο γονίδιο», δηλαδή ένα τμήμα DNA που άλλαξε θέση μέσα στο γονιδίωμα και παρεμβλήθηκε στο μέσο του TAF1, διαταράσσοντας τη λειτουργία του. Δεδομένου ότι το εν λόγω γενετικό στοιχείο συναντάται αποκλειστικά στα πρωτεύοντα θηλαστικά, η αναπαραγωγή της νόσου σε εργαστηριακά ποντίκια απαιτούσε την ακριβή μεταφορά τόσο του ανθρώπινου γονιδίου όσο και του μετακινούμενου τμήματος DNA.

Η τεχνική SwAP-In και η επιταχυνόμενη εξέλιξη στα ζωικά μοντέλα

Για να υπερβούν αυτό το εμπόδιο, οι ερευνητές αξιοποίησαν την τεχνική SwAP-In, την οποία ανέπτυξε η ομάδα του Jef Boeke, διευθυντή του Ινστιτούτου Συστημικής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή NYU Grossman. Μέσω της μεθόδου αυτής εισήχθησαν 78.000 βάσεις ανθρώπινου DNA σε εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα ποντικών, περιλαμβάνοντας το απαραίτητο τμήμα του ανθρώπινου TAF1 μαζί με το μετακινούμενο γονίδιο που πυροδοτεί την XDP.

Τόσο σε κυτταρικές καλλιέργειες όσο και σε ζωντανά ποντίκια, η γενετική παρέμβαση αναπαρήγαγε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά σημάδια της ασθένειας: μειωμένα επίπεδα της πρωτεΐνης TAF1, κυτταρικό θάνατο και δομικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο, ιδιαίτερα στο ραβδωτό σώμα. Μια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με τον άνθρωπο είναι ο ρυθμός εξέλιξης της πάθησης, καθώς στα ποντίκια τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε μόλις 1,5 μήνα, αντί για δεκαετίες. Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει ενδογενείς μηχανισμούς άμυνας που αντισταθμίζουν προσωρινά τη δράση του μετακινούμενου γονιδίου, κάτι που λείπει από τα τρωκτικά. Όπως επισημαίνει ο Boeke, η ταχεία εξέλιξη αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την έρευνα, διότι επιτρέπει τη γρήγορη αξιολόγηση πειραματικών φαρμάκων σε προκλινικό επίπεδο.

Η απώλεια μυελίνης και ο ρόλος των ολιγοδενδροκυττάρων

Στη δεύτερη μελέτη, η ομάδα υπό τον Shane Liddelow, αναπληρωτή καθηγητή στο Ινστιτούτο Μεταφραστικής Νευροεπιστήμης του NYU Grossman, εξέτασε λεπτομερώς την επίδραση της μετάλλαξης στα εγκεφαλικά κύτταρα των τροποποιημένων ποντικών. Οι αναλύσεις αποκάλυψαν δραματικές μεταβολές στον αριθμό και τη γονιδιακή δραστηριότητα των ολιγοδενδροκυττάρων, μιας κατηγορίας γλοιακών κυττάρων που παράγουν τη μυελίνη, το λιπώδες μονωτικό περίβλημα που περιβάλλει τις νευρικές ίνες για την ταχεία μετάδοση σημάτων.

Χρησιμοποιώντας ειδική μπλε χρώση σε εγκεφαλικό ιστό, η μεταδιδακτορική ερευνήτρια Priya Prakash διαπίστωσε ότι, αντί για την αναμενόμενη εικόνα ιστού πλούσιου σε λιπίδια και μυελίνη, οι περιοχές του ραβδωτού σώματος και του προμετωπιαίου φλοιού εμφανίζονταν σχεδόν λευκές λόγω έλλειψης μυελίνης. Περαιτέρω πειράματα έδειξαν ότι η μετάλλαξη εμποδίζει την πλήρη ωρίμανση των ολιγοδενδροκυττάρων, εύρημα που επιβεβαιώθηκε και σε εγκεφαλικό ιστό αποβιωσάντων ασθενών με XDP. Σύμφωνα με τον Liddelow, η εκτεταμένη απώλεια αυτής της μόνωσης ενδέχεται να καθιστά τους νευρώνες ευάλωτους σε πρόωρο θάνατο, υποδηλώνοντας ότι η νευροεκφύλιση ίσως δεν ξεκινά από τους ίδιους τους νευρώνες.

Προοπτικές για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Τα ευρήματα των δύο δημοσιεύσεων ανοίγουν δύο διακριτές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη θεραπειών κατά της XDP. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση της δραστηριότητας του γονιδίου TAF1 με στόχο την αύξηση των επιπέδων της αντίστοιχης πρωτεΐνης, μια προσέγγιση που έδωσε ενθαρρυντικά αρχικά αποτελέσματα σε πειράματα με κύτταρα ποντικών στην πρώτη μελέτη. Η δεύτερη εστιάζει στα ολιγοδενδροκύτταρα ως άμεσους θεραπευτικούς στόχους, ενώ η απώλεια μυελίνης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως πρώιμος βιοδείκτης για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Παρότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη κατανόηση της παθογένειας, η διάθεση του νέου ζωικού μοντέλου στην επιστημονική κοινότητα επιταχύνει ουσιαστικά την αναζήτηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων.