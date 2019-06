Elden Ring: Αυτό είναι το νέο action RPG από τους δημιουργούς του Dark Souls και τον συγγραφέα του Game of Thrones! [Video]

Τι συμβαίνει όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους ένας υπερεπιτυχημένος δημιουργός video games και ο πιο πολυσυζητημένος συγγραφέας των τελευταίων ετών; Ένα νέο παιχνίδι που δημιουργεί ήδη τεράστιες προσδοκίες στην κοινότητα των gamers!

Ο George R.R. Martin, συγγραφέας του A Song of Fire and Ice στο οποίο βασίστηκε η τηλεοπτική σειρά Game of Thrones, και ο Hidetaka Miyazaki της FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne, Shekiro: Shadows Die Twice) ανακοίνωσαν στην E3 2019 το Elden Ring που λέγεται ότι θα συνδυάσει την ωμότητα του Dark Souls με την αριστουργηματική αφήγηση του Game of Thrones.

Το Elden Ring θα είναι ένα open world action RPG που χαρακτηρίζεται από τη FromSoftware ως το μεγαλύτερο project που έχει αναλάβει ποτέ. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα RPG στοιχεία και θα περιλαμβάνει αρκετή third-person δράση στα πλαίσια που την έχουμε συνηθίσει από τα Dark Souls.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Miyazaki στο Xbox Wire, αναφέρθηκε σε αρκετά στοιχεία του Elden Ring.

Το παιχνίδι θα περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία από όπλα, μαγείες και τρόπους αντιμετώπισης των εχθρών, έτσι ώστε ο κάθε gamer να ακολουθήσει τον δρόμο που τον βολεύει καλύτερα τόσο στο gameplay, όσο και στη στρατηγική του. Σε αντίθεση με το Shekiro, στο Elden Ring θα δώσουμε μεγάλο βάρος στα στοιχεία RPG, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει έντονη δράση. Η ανάπτυξη του Elden Ring ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του DLC για το Dark Souls III. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα dark fantasy action RPG γεμάτο νέα στοιχεία που δεν μπορούσαμε να ενσωματώσουμε στο Dark Souls. Γι' αυτό, το μέγεθος του κόσμου, το βάθος της υπόθεσης και η ελευθερία κινήσεων έχει αυξηθεί δραματικά. Είναι χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο project που έχουμε αναλάβει ποτέ στο θέμα του όγκου. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες για τον όρο "open world" και μπορεί να μην το διατυπώνω σωστά, αλλά θα δείτε μια εντελώς δική μας προσέγγιση. Είναι ένας κόσμος γεμάτο κινδύνος και απειλές, καθώς και με πολλές περιοχές που μπορείς να εξερευνήσεις με ποικιλόμορφο σχεδιασμό, όπως κάστρα με πολλά επίπεδα.

Το trailer που έδειξαν στη σκηνή είναι με pre-rendered γραφικά και δεν μας αποκαλύπτει τίποτα σχετικά με το gameplay. Παρόλα αυτά, διακρίνουμε ένα σπαθί, ένα ακόντιο και ένα σφυρί, διαλυμένους ανθρώπους με κομμένα άκρα που ξαναζωντανεύουν, τεράστιους αντιπάλους και πεδία μάχης γεμάτα πτώματα. Κλασική FromSoftware δηλαδή!

Το Elden Ring θα κυκλοφορήσει για Xbox One, PS4 και Windows PC μέσα στο 2020.

