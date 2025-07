Stream Your Own Game: Η νέα λειτουργία του Xbox app για PC

Η Microsoft επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες cloud gaming, φέρνοντας την καινοτόμα λειτουργία «Stream Your Own Game» στην εφαρμογή Xbox για PC. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους κατόχους του Xbox Game Pass Ultimate να μεταδίδουν μέσω cloud τα παιχνίδια που έχουν αγοράσει, ανεξάρτητα από το αν περιλαμβάνονται ή όχι στον κατάλογο του Game Pass.

Η λειτουργία ξεκίνησε πιλοτικά στα τέλη του προηγούμενου έτους, δίνοντας στους συνδρομητές της υπηρεσίας τη δυνατότητα να παίζουν τα δικά τους παιχνίδια από το cloud, μέσω διαφόρων συσκευών όπως Xbox κονσόλες, τηλεοράσεις, συσκευές με υποστήριξη browser, αλλά και τα Meta Quest VR headsets. Πλέον, αυτή η ευκολία φτάνει και στην έκδοση για υπολογιστές, μέσα από την εφαρμογή Xbox για Windows.

Από σήμερα, οι χρήστες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Xbox Insiders και διαθέτουν την έκδοση PC Gaming Preview της εφαρμογής, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη λειτουργία και να ξεκινήσουν τη ροή των αγαπημένων τους τίτλων μέσω cloud. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενεργή συνδρομή στο Xbox Game Pass Ultimate.

Όπως εξηγεί η Anu Reddy, Senior Product Manager της Xbox Platform, σε σχετική ανάρτηση στο επίσημο blog της εταιρείας, η νέα δυνατότητα εξοικονομεί χρόνο και αποθηκευτικό χώρο, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους παίκτες.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι πλέον υποστηρίζονται και τίτλοι που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμοι αποκλειστικά στις κονσόλες Xbox, χωρίς να μπορούν να παιχτούν μέσω της εφαρμογής για PC. Αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες για τους χρήστες υπολογιστών, επιτρέποντάς τους να βιώσουν μια πιο πλήρη εμπειρία Xbox, χωρίς να χρειάζονται την ίδια την κονσόλα.

Η λίστα των παιχνιδιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία Stream Your Own Game μεγαλώνει σταθερά. Από την αρχική ομάδα των 50 τίτλων, σήμερα ο αριθμός τους ξεπερνά τους 250, περιλαμβάνοντας μερικά από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια της πλατφόρμας. Η Microsoft δεσμεύεται ότι η συλλογή αυτή θα εμπλουτίζεται συνεχώς, προσθέτοντας ακόμα περισσότερους τίτλους, είτε πρόκειται για αποκλειστικά παιχνίδια κονσόλας είτε για Xbox Play Anywhere παιχνίδια.

Η εμπειρία είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την ευελιξία και την ελευθερία επιλογών. Όπως υπογραμμίζει η εταιρεία, οι παίκτες μπορούν πλέον να αποφασίζουν πότε, πού και πώς θέλουν να παίξουν. «Εμείς απλώς διευκολύνουμε την πρόσβαση. Περισσότερη ευελιξία, περισσότερα παιχνίδια και περισσότερες επιλογές στο χέρι σας», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, οι χρήστες θα πρέπει να μεταβούν στην ενότητα Cloud Gaming μέσα στην εφαρμογή Xbox για υπολογιστές. Εκεί, εφόσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα Xbox Insider και διαθέτουν Game Pass Ultimate, θα εντοπίσουν μια νέα καρτέλα με τίτλο «Stream Your Own Game», η οποία θα προβάλλει όλους τους υποστηριζόμενους τίτλους.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Microsoft για τη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος gaming χωρίς περιορισμούς συσκευών, όπου η εμπειρία του χρήστη δεν εξαρτάται από το αν διαθέτει φυσικά μια κονσόλα ή αν έχει τον απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο. Αντίθετα, το cloud gaming εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας του Xbox, προσεγγίζοντας έναν στόχο που η εταιρεία προβάλλει τα τελευταία χρόνια: να φέρει τα παιχνίδια σε όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευές και χρήστες.

