Η Tencent φέρεται να εργάζεται πάνω σε μια free-to-play έκδοση για φορητές συσκευές του εξαιρετικά επιτυχημένου τίτλου Elden Ring της FromSoftware που κυκλοφόρησε το 2022. Αυτό αναφέρει το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται τρία άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια της εταιρείας. Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας απασχολεί κατά τα φαινόμενα μια ομάδα "μερικών δεκάδων ατόμων" που εργάζονται πάνω στον τίτλο μετά την απόκτηση μεριδίου λίγο πάνω από το 16% της FromSoftware από την Tencent Holdings τον Αύγουστο του 2022.

Αν η αναφορά είναι ακριβής, το Elden Ring θα είναι το πιο πρόσφατο από μια μεγάλη σειρά σημαντικών IP παιχνιδιών που αδειοδοτούνται από την Tencent για να δημιουργηθούν δωρεάν εκδόσεις για φορητές συσκευές. Μεταξύ των πιο επιτυχημένων από αυτές ήταν το PUBG Mobile και το Call of Duty: Mobile, αλλά η Tencent και οι θυγατρικές της εργάζονται επίσης σε mobile εκδόσεις των Need for Speed και Assassin's Creed.

Παρά τα σπουδαία ονόματα τους, η επιτυχία αυτών των τίτλων για smartphones δεν είναι καθόλου εγγυημένη. Το Reuters ανέφερε προηγουμένως ότι τέτοιες συμφωνίες αδειοδότησης μπορεί να συνεπάγονται αμοιβές δικαιωμάτων μεταξύ 15 και 20 τοις εκατό των πωλήσεων, οι οποίες θα πρέπει να καταβάλλονται παράλληλα με τις αμοιβές της εκάστοτε πλατφόρμας, όπως η προμήθεια της Apple που φτάνει το 30%.

Η Tencent έκλεισε πέρυσι μια έκδοση του Apex Legends για φορητές συσκευές, την οποία ανέπτυξε σε συνεργασία με την EA. Επίσης, φέρεται να ακύρωσε ένα μη ανακοινωμένο mobile παιχνίδι που βασίζεται στο σειρά Nier λόγω ανησυχιών σχετικά με την κερδοφορία, παρά το γεγονός ότι είχε αφιερώσει δύο χρόνια ανάπτυξης στον τίτλο. Η Tencent μπορεί να αντιμετωπίσει παρόμοιες προκλήσεις προσπαθώντας να χωρέσει μια μεγάλη και κυρίως single-player εμπειρία όπως το Elden Ring σε μια free-to-play μορφή.

Οι αναφορές για μια έκδοση του Elden Ring για φορητές συσκευές έρχονται σε μια περίοδο όπου η Tencent αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από τους κινέζους αντιπάλους της miHoYo και της NetEase, που αναπτύσσουν τίτλους όπως το Genshin Impact και το Eggy Party. «Τα παιχνίδια είναι η ναυαρχίδα της επιχείρησής μας... Αλλά κατά το περασμένο έτος, αντιμετωπίσαμε σημαντικές προκλήσεις», δήλωσε ο CEO και συνιδρυτής της Tencent, Pony Ma, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ετήσιας συνάντησης της εταιρείας στο Shenzhen. «Βρεθήκαμε σε αδιέξοδο, καθώς οι ανταγωνιστές μας συνεχίζουν να παράγουν νέα προϊόντα, αφήνοντάς μας την αίσθηση ότι δεν έχουμε καταφέρει τίποτα». Επιπλέον, ο Ma δήλωσε ότι η Tencent εστιάζει στην ενσωμάτωση του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης Hunyuan σε διάφορα τμήματα της επιχείρησής της για να αυξήσει την αποδοτικότητα, ανέφερε το Reuters.

