Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ξεπέρασε ήδη τα 5 εκατ. πωλήσεις!

Με δεδομένη την επιτυχία του Elden Ring, το γεγονός ότι το expansion Shadow of the Erdtree σημειώνει τεράστιες πωλήσεις δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Παρόλα αυτά, είναι άξιο αναφοράς να πούμε ότι μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες από την κυκλοφορία του έχει ήδη ξεπεράσει τα 5 εκατ. πωλήσεις, κάτι που αποκάλυψε η Bandai Namco με επίσημη ανακοίνωση της.



Το expansion Shadow of the Erdtree κυκλοφόρησε στις 21 Ιουνίου, πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των πωλήσεων μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος τώρα από ό,τι ήταν τρεις ημέρες μετά την κυκλοφορία. "Αυτό το ορόσημο είναι το αποτέλεσμα της τεράστιας υποστήριξης από τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο, στους οποίους εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη", αναφέρει η Bandai Namco στην ανακοίνωσή της.

Οι fans του παιχνιδιού μπορούν να βουτήξουν στον τεράστιο νέο κόσμο του Realm of Shadow, να αντιμετωπίσουν νέους εχθρούς και bosses, αλλά και πρόσβαση σε νέα όπλα, ξόρκια και σετ πανοπλιών. Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει το Shadow of the Erdtree ως Elden Ring 2, με βάση τον όγκο που προσθέτει στο ούτως ή άλλως τεράστιο game της FromSoftware.

Το expansion κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση στο Metacritic ως το DLC με την υψηλότερη βαθμολογία μετά την κυκλοφορία του βασικού παιχνιδιού. Ωστόσο, στο Steam εξακολουθεί να είναι βαθμολογημένο ως Mostly Positive από τους gamers λόγω της δυσκολίας των mobs και των bosses του expansion σε σύγκριση με το βασικό παιχνίδι. Υπάρχουν επίσης κάποια προβλήματα απόδοσης. Η FromSoftware, πάντως, κυκλοφόρησε το πρώτο update για το expansion στις 26 Ιουνίου, για να διορθώσει ορισμένα από αυτά τα ζητήματα.