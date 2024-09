Ένα χαλαρωτικό adventure game διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store

Μετά από ένα μακρύ σερί διπλών δώρων, το Epic Games Store θα κλείσει τον Σεπτέμβριο με ένα μόνο παιχνίδι στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο giveaway. Σήμερα, το κατάστημα αντικατέστησε τα TOEM και The Last Stand: Aftermath της προηγούμενης εβδομάδας με το The Spirit and the Mouse. Όπως πάντα, οι PC gamers έχουν επτά ημέρες από σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, για να διεκδικήσουν το παιχνίδι και να το προσθέσουν για πάντα στη βιβλιοθήκη τους στο Epic Games Store.



Το The Spirit and the Mouse προέρχεται από την Alblune και είναι ένα αφηγηματικό adventure, στο οποίο παίρνετε τη μορφή ενός ποντικιού που ζει στο γαλλικό χωριό Sainte-et-Claire. Η ιστορία ξεκινά με μια καταιγίδα που φέρνει κοντά το ποντίκι, τη Lila, και τον Lumion, οι οποίοι ξεκινούν μια αποστολή για να βοηθήσουν τους προβληματισμένους χωρικούς λύνοντας γρίφους. Το δίδυμο διαθέτει ηλεκτρικές δυνάμεις για να ταξιδεύει σε όλο το χωριό και να λύνει τους γρίφους που τους παρουσιάζονται, ενώ παράλληλα συλλέγει σφαίρες ενέργειας και ευτυχίας για να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τις δυνάμεις του. O developer δηλώνει επίσης ότι δεν πρέπει να ανησυχείτε για τη δυσκολία, καθώς πρόκειται για ένα χαλαρωτικό ταξίδι.

Το The Spirit and the Mouse είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας με επίκεντρο την αφήγηση, το οποίο σας βάζει να ψάξετε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου για να ολοκληρώσετε στόχους και να συλλέξετε αντικείμενα που θα σας βοηθήσουν στην ταπεινή σας προσπάθεια να βοηθήσετε όσους έχουν ανάγκη. Ακούστε τα βάσανα των κατοίκων του χωριού και στη συνέχεια βρείτε τους Kibblins που βρίσκονται σε κατάσταση αμόκ, προκειμένου να διορθώσετε τα προβλήματα ηλεκτροδότησης του χωριού που έχουν ανακύψει πρόσφατα. Κάνοντας το καλό και συνεργαζόμενοι με αυτά τα ζωηρά πνεύματα, η Lila μπορεί στη συνέχεια να στείλει τον Lumion πίσω στον ουρανό όπου ανήκει!

The Spirit and the Mouse - [Epic Games Store Link]