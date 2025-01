Ένα ενδιαφέρον indie παιχνίδι επιβίωσης διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store

Έχει παρέλθει μια εβδομάδα από το τελευταίο giveaway του Epic Games Store και ακριβώς στην ώρα του, το νέο δώρο είναι πλέον διαθέσιμο. Τη θέση του Behind the Frame: The Finest Scenery πήρε το Undying, ένα μοναδικό παιχνίδι επιβίωσης από τον indie προγραμματιστή Vanimals.

Σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο που έχει καταληφθεί από ζόμπι, το παιχνίδι σας βάζει στον έλεγχο μιας μητέρας και του γιου της που ζουν σε αυτό το ρημαγμένο τοπίο. Το παιχνίδι περιστρέφεται γύρω από τη διδασκαλία του γιου πώς να επιβιώνει μόνος του, αφού η μητέρα δαγκώνεται και αρχίζει να μετατρέπεται σιγά σιγά σε ζόμπι. Αυτό περιλαμβάνει την εκτέλεση δεξιοτήτων όπως η αναζήτηση σκουπιδιών, το μαγείρεμα, η μάχη και άλλες μπροστά στο γιο και το να τον αφήσετε σιγά σιγά να αναλάβει, διατηρώντας παράλληλα χαμηλά τα επίπεδα άγχους.

Κάθε φορά που παίζεται το παιχνίδι, ο ίδιος ο χάρτης και τα τυχαία γεγονότα θα αλλάζουν επίσης δυναμικά, οπότε κάθε διαδρομή θα είναι μια μοναδική εμπειρία.

Το Undying θα είναι διαθέσιμο δωρεάν για να το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας στο Epic Games Store ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της εικονικής αγοράς με μηδενικό αντίτιμο έως και την επόμενη Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2025.

Undying - [Epic Games Store Link]