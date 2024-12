Ένα επικό παιχνίδι εγκαινιάζει τα δωρεάν games για την περίοδο των εορτών στο Epic Games Store

Το Epic Games Store επέστρεψε και πάλι στη μαζική προώθηση μυστηριωδών δώρων για την περίοδο των εορτών. Ο τίτλος που εγκαινιάζει την εορταστική ενέργεια είναι ένα ιδιαίτερα υψηλού προφίλ game που διαδραματίζεται στο σύμπαν του The Lord of the Rings. Πρόκειται για το The Lord of the Rings: Return to Moria το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο δωρεάν για να το αποκτήσετε αρκεί να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της εικονικής αγοράς με μηδενικό αντίτιμο μέσα στις επόμενες επτά ημέρες.



Ο τίτλος επιβίωσης διαδραματίζεται στην τέταρτη εποχή της Μέσης Γης, στέλνοντας τους παίκτες στα βαθύτερα σημεία των ορυχείων των νάνων στο βασίλειο του Khazad-dûm μετά την πτώση του στο σκοτάδι. Αφού τους ανατεθεί από τον Gimli να επαναφέρουν τα ορυχεία της Moria στην παλιά τους δόξα, οι παίκτες πρέπει να εξερευνήσουν το ύπουλο, διαδικαστικά δημιουργημένο τοπίο, να συλλέξουν πόρους και να διαχειριστούν τις ανάγκες των νάνων τους, όπως η τροφή και το κλίμα, ενώ παράλληλα πρέπει να αμυνθούν απέναντι σε orcs, trolls και άλλα θηρία.



Ως νάνοι, η εξόρυξη πόρων αποτελεί σημαντικό μέρος του τίτλου, με τα πάντα, από σίδηρο μέχρι Mithril, να αποτελούν μέρος του κόσμου για εκμετάλλευση. Το χτίσιμο βάσεων είναι επίσης εδώ, επιτρέποντας στους παίκτες να ξαναχτίσουν το βασίλειο μόνοι τους ή με φίλους. Ωστόσο, το να κάνετε πολύ θόρυβο μπορεί να προσελκύσει κάποιους από τους προαναφερθέντες εχθρούς και όχι μόνο.

Το The Lord of the Rings: Return to Moria είναι διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.

The Lord of the Rings: Return to Moria - [Epic Games Store Link]