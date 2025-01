Ένα πανέμορφο puzzle game σε στυλ Studio Ghibli δωρεάν στο Epic Games Store!

Το Epic Games Store προσφέρει άλλο ένα δωρεάν παιχνίδι για όλους τους PC gamers. Πρόκειται για το Behind the Frame: The Finest Scenery, το οποίο αντικαθιστά το Escape Academy της περασμένης εβδομάδα, και όπως πάντα, έχετε επτά ημέρες για να την προσθέσετε μόνιμα στη βιβλιοθήκη σας.

Το παιχνίδι αναπτύχθηκε από την Silver Lining Studio και έρχεται ως μια καθηλωτική εμπειρία επίλυσης γρίφων που σας βάζει στη θέση μιας επίδοξης καλλιτέχνιδας που προσπαθεί να ολοκληρώσει το αριστούργημά της. Το παιχνίδι περιγράφεται ως μια «χαλαρωτική, εύγλωττη εμπειρία» και σας βάζει να περνάτε μέσα από τη ζωή της καλλιτέχνιδας, καθώς εξερευνά τα καλλιτεχνικά της θέματα και τις σχέσεις της χρησιμοποιώντας πίνακες ζωγραφικής.

Ο χειροποίητα animated κόσμος αυτού του παιχνιδιού έχει επίσης επηρεαστεί από τον οπτικό σχεδιασμό του Studio Ghibli του Miyazaki. Ο τίτλος επιτρέπει επίσης στους παίκτες να ζωγραφίζουν, να σκιτσάρουν και να ρετουσάρουν τα έργα τέχνης χωρίς να χρειάζεται να τηρούν τους κανόνες του παιχνιδιού.

Behind the Frame: The Finest Scenery - [Epic Games Store Link]