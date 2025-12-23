EngineAI T800: Το ανθρωποειδές «Terminator» κλωτσά τον CEO της εταιρείας! [Video]

Όταν μια εταιρεία ρομποτικής αποφασίζει να ονομάσει το νέο της δημιούργημα T800, η σύνδεση με τον κινηματογραφικό Terminator είναι αναπόφευκτη και, πιθανότατα, ηθελημένη. Ωστόσο, η κινεζική startup EngineAI δεν αρκέστηκε στην ονοματοδοσία. Σε μια κίνηση που ισορροπεί επικίνδυνα ανάμεσα στο viral μάρκετινγκ και την επίδειξη τεχνικής αρτιότητας, η εταιρεία έβαλε το ρομπότ της να... κλωτσήσει με δύναμη τον ίδιο τον CEO της εταιρείας.

Το περιστατικό, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, δεν ήταν κάποιο δυστοπικό ατύχημα, ούτε ένδειξη ότι οι μηχανές ξεκίνησαν την επανάστασή τους. Αντιθέτως, ήταν μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη απάντηση στους επικριτές του διαδικτύου.

Μια κλωτσιά ενάντια στην αμφισβήτηση

Η ιστορία ξεκίνησε όταν η EngineAI δημοσίευσε τα πρώτα βίντεο του T800 να εκτελεί περίπλοκες κινήσεις πολεμικών τεχνών. Η κίνηση ήταν τόσο ρευστή και η ισορροπία τόσο τέλεια, που μεγάλο μέρος της κοινότητας της τεχνολογίας κατηγόρησε την εταιρεία για χρήση CGI (Computer Generated Imagery). Οι σχολιαστές ήταν βέβαιοι πως αυτό που έβλεπαν ήταν ψηφιακό εφέ και όχι πραγματική μηχανοτρονική.

Για να διαψεύσει τους σκεπτικιστές, ο CEO της εταιρείας, Zhao Tongyang, αποφάσισε να βάλει κυριολεκτικά το σώμα του μπροστά. Στο νέο βίντεο, ο Zhao εμφανίζεται φορώντας προστατευτικό εξοπλισμό στο στήθος, να στέκεται απέναντι στο μεταλλικό δημιούργημά του. Το T800, εκτελώντας μια μπροστινή κλωτσιά ακριβείας, χτυπά τον δημιουργό του στο στήθος, στέλνοντάς τον στο έδαφος. Ο Zhao, αν και σοκαρισμένος από τη δύναμη, σηκώνεται γελώντας και χαρακτηρίζει το χτύπημα «υπερβολικά βίαιο», επιβεβαιώνοντας όμως με τον πιο πειστικό τρόπο ότι το ρομπότ είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Τι κρύβεται κάτω από το μέταλλο

Πέρα από το θέαμα, το T800 της EngineAI αποτελεί ένα εντυπωσιακό δείγμα μηχανικής. Με ύψος 1,73 μέτρα και βάρος 75 κιλά, διαθέτει διαστάσεις που προσομοιάζουν στον μέσο ενήλικα άνδρα, κάτι που είναι κρίσιμο για ένα ρομπότ που προορίζεται να λειτουργεί σε χώρους σχεδιασμένους για ανθρώπους.

Η «καρδιά» της κίνησής του βασίζεται σε ένα πλήρως ηλεκτρικό σύστημα ενεργοποίησης, αποφεύγοντας τα υδραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα ρομπότ όπως ο Atlas της Boston Dynamics. Αυτό του προσφέρει αθόρυβη λειτουργία και μεγαλύτερη ακρίβεια. Το εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι η ικανότητά του να διαχειρίζεται την ισορροπία του. Το να κλωτσήσει ένας δίποδος μηχανισμός έναν στόχο απαιτεί πολύπλοκους υπολογισμούς: το ρομπότ πρέπει να μεταφέρει το βάρος του στο ένα πόδι, να εκτονώσει δύναμη με το άλλο και να απορροφήσει την αντίδραση της κρούσης χωρίς να πέσει το ίδιο. Το γεγονός ότι το T800 παρέμεινε σταθερό μετά το χτύπημα στον Zhao είναι ίσως πιο σημαντικό τεχνικά από την ίδια την κλωτσιά.

Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν διαρρεύσει, το ρομπότ διαθέτει αυτονομία μπαταρίας που αγγίζει τις 4-5 ώρες, καθιστώντας το θεωρητικά ικανό για βάρδιες εργασίας, ενώ η «όρασή» του βασίζεται σε προηγμένους αισθητήρες LiDAR για χαρτογράφηση του χώρου 360 μοιρών.

Η κινεζική «ελαφρότητα» και ο ανταγωνισμός

Η προσέγγιση της EngineAI αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στην κινεζική βιομηχανία ρομποτικής: ταχύτητα, ρίσκο και εντυπωσιασμός. Ενώ οι δυτικές εταιρείες όπως η Tesla με το Optimus ή η Figure κινούνται συχνά με πιο συντηρητικά βήματα στις δημόσιες επιδείξεις τους, οι κινεζικές startups δείχνουν διατεθειμένες να πιέσουν τα όρια για να κερδίσουν τις εντυπώσεις και το μερίδιο αγοράς.

Η Σεντζέν έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο εργαστήριο ανθρωποειδών, όπου η ταχεία πρωτοτυποποίηση επιτρέπει σε εταιρείες να παρουσιάζουν νέα μοντέλα με καταιγιστικούς ρυθμούς. Το T800 δεν προορίζεται (ευτυχώς) για ρινγκ πολεμικών τεχνών, αλλά για βιομηχανικές εφαρμογές, logistics και, μελλοντικά, για οικιακή βοήθεια. Ωστόσο, η επίδειξη της σωματικής του ρώμης στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους ανταγωνιστές: η τεχνολογία έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να βγει από το εργαστήριο και να αλληλεπιδράσει –ενίοτε βίαια– με τον φυσικό κόσμο.

Το ζήτημα της εμπιστοσύνης

Φυσικά, το βίντεο εγείρει και ερωτήματα που ξεπερνούν τον θαυμασμό. Πόσο ασφαλείς αισθανόμαστε δίπλα σε μια αυτόνομη μηχανή που έχει τη δύναμη να ξαπλώσει έναν άνθρωπο στο πάτωμα; Η EngineAI υποστηρίζει ότι η επίδειξη αποδεικνύει τον απόλυτο έλεγχο των αλγορίθμων της, αλλά η εικόνα ενός ρομπότ να χτυπά άνθρωπο παραμένει ενστικτωδώς ανησυχητική.

Σε κάθε περίπτωση, το T800 κατάφερε τον σκοπό του. Κανείς πλέον δεν μιλάει για CGI. Η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από το «αν είναι αληθινό» στο «πόσο ικανό» είναι τελικά αυτό το μεταλλικό δημιούργημα.