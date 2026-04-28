Εντοπίστηκε η αιτία για την έντονη ναυτία της εγκυμοσύνης

Σύνοψη

Επιστήμονες ταυτοποίησαν την κύρια αιτία της υπερέμεσης κύησης (Hyperemesis Gravidarum - HG), μιας πάθησης που προκαλεί ακραία ναυτία και έμετο σε εγκύους.

Η πρωτεΐνη GDF15, η οποία παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από τον πλακούντα και το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Οι γυναίκες που έχουν εκ φύσεως χαμηλά επίπεδα της ορμόνης GDF15 στο αίμα τους πριν μείνουν έγκυες, είναι εξαιρετικά πιο ευαίσθητες στην απότομη αύξησή της κατά το πρώτο τρίμηνο.

Η ανακάλυψη ανοίγει τον δρόμο για νέες, στοχευμένες θεραπείες, όπως η χορήγηση αντισωμάτων που μπλοκάρουν τους υποδοχείς της GDF15 στον εγκέφαλο, ή η προληπτική έκθεση της γυναίκας στην ορμόνη πριν τη σύλληψη.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αλλάξει τα πρωτόκολλα παρακολούθησης στα μαιευτήρια, προσφέροντας μια βιολογική εξήγηση και απτές λύσεις σε χιλιάδες γυναίκες που ταλαιπωρούνται ετησίως.

Η επιστημονική κοινότητα προχώρησε σε μια μνημειώδη ανακάλυψη σχετικά με την υγεία της αναπαραγωγής, δίνοντας οριστική απάντηση στο ιατρικό μυστήριο της υπερέμεσης κύησης. Για δεκαετίες, η πάθηση αυτή –η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αφυδάτωση, απώλεια βάρους και την ανάγκη για ενδοφλέβια ενυδάτωση στο νοσοκομείο– αντιμετωπιζόταν συχνά με σκεπτικισμό ή αποδιδόταν αποκλειστικά σε γενικές «ορμονικές αλλαγές» χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση. Τα νέα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στο Nature ανατρέπουν πλήρως αυτή την προσέγγιση.

Οι ερευνητές κατάφεραν να απομονώσουν τον ακριβή βιολογικό μηχανισμό που πυροδοτεί αυτή την εξουθενωτική κατάσταση. Δεν πρόκειται για μια αόριστη ψυχολογική αντίδραση ή για μια απλή δυσανεξία, αλλά για μια άκρως συγκεκριμένη χημική αλληλεπίδραση μεταξύ του εμβρύου και του εγκεφάλου της μητέρας. Το κλειδί βρίσκεται στην πρωτεΐνη GDF15 (Growth Differentiation Factor 15), η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες εντοπίζεται σε χαμηλά επίπεδα στους περισσότερους ιστούς του ανθρώπινου σώματος και συνήθως αυξάνεται ως απόκριση σε καταστάσεις στρες ή φλεγμονής.

Η έντονη ναυτία και η υπερέμεση κύησης (HG) προκαλούνται από την υπερβολική αντίδραση του οργανισμού της μητέρας στην ορμόνη GDF15 που παράγεται από τον πλακούντα του εμβρύου. Οι γυναίκες με γενετικά χαμηλά επίπεδα GDF15 πριν την εγκυμοσύνη εμφανίζουν σοβαρότερα συμπτώματα λόγω της απότομης έκθεσης τους στην ορμόνη κατά το πρώτο τρίμηνο, οδηγώντας σε ακραίους εμετούς και αφυδάτωση.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου, ο πλακούντας αρχίζει να συνθέτει ραγδαία αυτή την ορμόνη. Ουσιαστικά, το έμβρυο στέλνει ένα χημικό σήμα στο αίμα της μητέρας. Η ορμόνη ταξιδεύει και συνδέεται με εξειδικευμένους υποδοχείς στον εγκέφαλο της μητέρας, και πιο συγκεκριμένα στο κέντρο του εμετού. Η ένταση με την οποία η μητέρα θα βιώσει τη ναυτία δεν εξαρτάται μόνο από το πόση GDF15 παράγει το έμβρυο, αλλά κυρίως από το πόσο συνηθισμένος ήταν ο οργανισμός της σε αυτή την ορμόνη πριν από τη σύλληψη.

Ο ρόλος της πρωτεΐνης GDF15 και η γενετική προδιάθεση

Εδώ εντοπίζεται η πραγματική καινοτομία της νέας έρευνας. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως η ευαισθησία στο σήμα της GDF15 καθορίζεται από το γενετικό υπόβαθρο της μητέρας. Οι ερευνητές ανέλυσαν γενετικά δεδομένα από δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και ανακάλυψαν μια συγκεκριμένη μετάλλαξη η οποία οδηγεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα της ορμόνης GDF15 στο αίμα εκτός εγκυμοσύνης.

Αυτές ακριβώς οι γυναίκες, οι οποίες ζουν την καθημερινότητά τους με ελάχιστη παρουσία της συγκεκριμένης ορμόνης στον οργανισμό τους, υφίστανται ένα τεράστιο βιολογικό σοκ όταν μένουν έγκυες. Το σώμα τους έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπο με έναν καταρράκτη GDF15 από τον πλακούντα. Αντιθέτως, γυναίκες που φέρουν γενετικά χαρακτηριστικά ή παθήσεις (όπως η θαλασσαιμία) που διατηρούν τα επίπεδα της GDF15 σταθερά υψηλά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, σπάνια εμφανίζουν σοβαρές ναυτίες κατά την κύηση. Ο οργανισμός τους έχει ήδη απευαισθητοποιηθεί.

Τα ευρήματα αυτά καταρρίπτουν δεκαετίες ιατρικής άγνοιας, όπου η απουσία συγκεκριμένης διάγνωσης οδηγούσε συχνά στην παραμέληση των συμπτωμάτων. Η υπερέμεση κύησης επηρεάζει περίπου το 1-3% των εγκύων, μια στατιστική που αντιστοιχεί σε χιλιάδες περιπτώσεις και στα ελληνικά μαιευτήρια κάθε χρόνο. Η πάθηση δεν πρέπει να συγχέεται με τις τυπικές πρωινές αδιαθεσίες. Πρόκειται για μια κατάσταση που απειλεί ευθέως την υγεία της μητέρας και του εμβρύου, απαιτώντας συχνά νοσηλεία.

Τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές θεραπείες;

Η κατανόηση αυτού του μηχανισμού αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για τη δημιουργία στοχευμένων φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Οι επιστήμονες επικεντρώνονται πλέον σε δύο βασικές στρατηγικές αντιμετώπισης, οι οποίες υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την υγεία της αναπαραγωγής.

Η πρώτη προσέγγιση αφορά την ανάπτυξη φαρμάκων ή αντισωμάτων που θα λειτουργούν ως ανταγωνιστές των υποδοχέων της GDF15. Αυτές οι ουσίες θα χορηγούνται στη μητέρα με στόχο να «μπλοκάρουν» τον υποδοχέα στον εγκέφαλο, εμποδίζοντας την ορμόνη να δώσει την εντολή για ναυτία και έμετο. Ήδη διεξάγονται έρευνες σε ζωικά μοντέλα για την ανάπτυξη ασφαλών μορίων που δεν θα διαπερνούν τον πλακούντα και δεν θα επηρεάζουν την ανάπτυξη του εμβρύου.

Η δεύτερη, εξίσου καινοτόμος προσέγγιση, βασίζεται στη λογική της απευαισθητοποίησης. Δεδομένου ότι το πρόβλημα πηγάζει από την απότομη αλλαγή στα επίπεδα της GDF15, οι ερευνητές προτείνουν την προληπτική χορήγηση χαμηλών, σταδιακά αυξανόμενων δόσεων της ορμόνης σε γυναίκες που σχεδιάζουν να μείνουν έγκυες και έχουν ιστορικό υπερέμεσης κύησης. Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός της μητέρας «εκπαιδεύεται» και συνηθίζει την παρουσία της ορμόνης, αποτρέποντας το βιολογικό σοκ που ακολουθεί τη σύλληψη.