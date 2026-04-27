Εγκρίθηκε ή πρώτη γονιδιακή θεραπεία που στοχεύει την κληρονομική κώφωση

Σύνοψη

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το Otarmeni της Regeneron, την πρώτη γονιδιακή θεραπεία για την κληρονομική κώφωση.

Η θεραπεία αντιμετωπίζει τη βαριά έως πολύ βαριά νευροαισθητήρια απώλεια ακοής που οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου OTOF (έλλειψη της πρωτεΐνης οτοφερλίνης).

Τα δεδομένα από την κλινική δοκιμή CHORD έδειξαν ότι το 80% των ασθενών ηλικίας 10 μηνών έως 16 ετών βελτίωσαν σημαντικά την ακοή τους εντός 24 εβδομάδων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει μια εφάπαξ έγχυση στον κοχλία του εσωτερικού ωτός, χρησιμοποιώντας έναν αδενο-σχετιζόμενο ιό (AAV) ως φορέα του υγιούς γονιδίου.

Η Regeneron δεσμεύτηκε να παρέχει το Otarmeni εντελώς δωρεάν στις ΗΠΑ, ενώ αναμένονται τα αντίστοιχα βήματα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για πιθανή κυκλοφορία στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Η επιστημονική και ιατρική κοινότητα υποδέχθηκε την επίσημη έγκριση του Otarmeni από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής in vivo γονιδιακή θεραπεία στον κόσμο που προορίζεται για την αντιμετώπιση της βαριάς και πολύ βαριάς νευροαισθητήριας απώλειας ακοής, η οποία προκαλείται από παθογόνες μεταλλάξεις στο γονίδιο OTOF. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδιαμορφώνει πλήρως το τοπίο για τους ασθενείς που γεννιούνται με γενετική κώφωση, καθώς η νέα προσέγγιση αντικαθιστά τις παραδοσιακές και συχνά ανεπαρκείς λύσεις των ακουστικών βαρηκοΐας και των κοχλιακών εμφυτευμάτων, προχωρώντας στην επιδιόρθωση του προβλήματος στη ρίζα του.

Το γονίδιο OTOF είναι υπεύθυνο για την παραγωγή της οτοφερλίνης, μιας πρωτεΐνης απολύτως απαραίτητης για τα τριχωτά κύτταρα του εσωτερικού ωτός. Τα συγκεκριμένα κύτταρα έχουν τον κρίσιμο ρόλο της μετατροπής των ηχητικών κυμάτων σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στον εγκέφαλο μέσω του ακουστικού νεύρου. Όταν το γονίδιο υποστεί μετάλλαξη, η οτοφερλίνη δεν παράγεται ή δυσλειτουργεί, με αποτέλεσμα ο ήχος να μην μπορεί να μεταφραστεί σε νευρικό σήμα, οδηγώντας σε πλήρη ή σχεδόν πλήρη κώφωση από τη γέννηση. Η πάθηση είναι εξαιρετικά σπάνια και οι υπάρχουσες ιατρικές παρεμβάσεις απλώς παρέκαμπταν το πρόβλημα, παρέχοντας μια τεχνητή προσομοίωση της ακοής.

Ο μηχανισμός δράσης του Otarmeni βασίζεται στην τεχνολογία των αδενο-σχετιζόμενων ιών (AAV). Οι ερευνητές της Regeneron αξιοποίησαν έναν ανενεργό και ακίνδυνο ιό, χρησιμοποιώντας τον ως "όχημα" μεταφοράς. Κατά τη διάρκεια μιας εξειδικευμένης χειρουργικής επέμβασης που πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία και μοιάζει τεχνικά με την τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος, οι γιατροί προχωρούν στην εφάπαξ έγχυση του γενετικού υλικού απευθείας στον κοχλία. Ο φορέας παραδίδει ένα πλήρως λειτουργικό αντίγραφο του γονιδίου OTOF στα κύτταρα-στόχους. Ο κυτταρικός μηχανισμός ενσωματώνει τη σωστή γενετική πληροφορία, ξεκινά την παραγωγή της οτοφερλίνης και η φυσική ακοή σταδιακά αποκαθίσταται.

Η έγκριση του FDA βασίστηκε στα εξαιρετικά δεδομένα της κλινικής δοκιμής CHORD (Φάση 1/2), η οποία αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Otarmeni σε 20 ασθενείς, με ηλικιακό φάσμα από 10 μηνών έως 16 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν και αναλύθηκαν από τον οργανισμό, το 80% των συμμετεχόντων (16 στους 20) σημείωσε ραγδαία βελτίωση της ακουστικής ευαισθησίας, επιτυγχάνοντας όρια ακοής μικρότερα ή ίσα με 70 ντεσιμπέλ (dB HL) εντός των πρώτων 24 εβδομάδων μετά τη χορήγηση. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, όπως ανέφεραν οι ερευνητές του Boston Children’s Hospital που ηγήθηκαν μέρους της μελέτης, είναι πως ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών ανέκτησε πλήρως τη φυσιολογική ακοή, φτάνοντας στο σημείο να μπορεί να αντιληφθεί με ευκρίνεια χαμηλόφωνες ομιλίες ή ψιθύρους.

Παράλληλα, η θεραπεία διακρίθηκε για το καθαρό προφίλ ασφαλείας της, καθώς δεν καταγράφηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες που να σχετίζονται με το ίδιο το σκεύασμα, παρά μόνο ήπιες επιπλοκές από τη χειρουργική διαδικασία.

Η αδειοδότηση του φαρμάκου υλοποιήθηκε μέσω του ταχύρρυθμου προγράμματος «Commissioner’s National Priority Voucher» (CNPV), το οποίο σχεδιάστηκε από τον FDA για να επιταχύνει την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες για σπάνιες παθήσεις που στερούνται ιατρικών λύσεων. Πρόκειται μόλις για το δεύτερο μόριο και την πρώτη γονιδιακή θεραπεία που λαμβάνει έγκριση κάτω από αυτή τη νέα ρυθμιστική οδό.

Η διάσταση της κοστολόγησης αποτελεί μια επιπλέον παράμετρο μεγάλης σημασίας για τη συγκεκριμένη είδηση. Οι in vivo γονιδιακές θεραπείες είναι παγκοσμίως γνωστές για τα υπέρογκα κόστη τους, τα οποία συνήθως κυμαίνονται από ένα έως αρκετά εκατομμύρια ευρώ ανά δόση. Η Regeneron, ωστόσο, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία δεσμεύεται πως το Otarmeni θα διατίθεται απολύτως δωρεάν για όλους τους κλινικά επιλέξιμους ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οικογένειες των ασθενών θα κληθούν να καλύψουν αποκλειστικά τα έξοδα του νοσοκομείου και της ίδιας της χειρουργικής επέμβασης για την έγχυση. Η κίνηση αυτή της Regeneron εκμηδενίζει το βασικότερο εμπόδιο πρόσβασης στην τεχνολογία αιχμής, ειδικά για οικογένειες χωρίς βαριά ασφαλιστική κάλυψη, αν και παραμένει άγνωστο το ακριβές οικονομικό μοντέλο που θα ακολουθήσει η εταιρεία κατά την επέκτασή της σε αγορές εκτός των ΗΠΑ.

Η επικείμενη διαθεσιμότητα του Otarmeni στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση στην Ελλάδα εξαρτάται πλέον από τη διαδικασία αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA). Παρόλο που ο ΕΜΑ διαθέτει τους δικούς του ρυθμιστικούς μηχανισμούς, η θετική απόφαση του FDA λειτουργεί ως ισχυρό επιταχυντικό στοιχείο.

Η ανάπτυξη του Otarmeni ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση γενετικών παρεμβάσεων σε περισσότερες από 150 άλλες γνωστές μεταλλάξεις που σχετίζονται με την απώλεια ακοής, με επόμενο μεγάλο στόχο το γονίδιο GJB2, το οποίο ευθύνεται για ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό περιστατικών συγγενούς κώφωσης. Η επιτυχής τροποποίηση του γενετικού κώδικα στο εσωτερικό αυτί επιβεβαιώνει την ικανότητα της επιστήμης να επιδιορθώνει βλάβες στο νευροαισθητήριο σύστημα, δίνοντας ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους με γενετικές παθήσεις.