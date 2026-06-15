Η Κίνα την επόμενη γενιά οπτικών ινών που αυξάνει την ταχύτητα δικτύου κατά 5 φορές

Σύνοψη

Κινέζοι ερευνητές κατασκεύασαν και δοκίμασαν στο πεδίο την πρώτη εμπορικά βιώσιμη οπτική ίνα τριών πυρήνων.

Η νέα αρχιτεκτονική προσφέρει συνολικές ταχύτητες μετάδοσης 5 φορές μεγαλύτερες από τα τυπικά μονοπύρηνα καλώδια.

Η χωρητικότητα μετάδοσης δεδομένων ανά μεμονωμένο πυρήνα έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν 50%.

Η τεχνολογία εφαρμόστηκε με επιτυχία σε υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μήκους 35 χιλιομέτρων, επαληθεύοντας τη σταθερότητά της.

Η εξωτερική διάμετρος της ίνας παραμένει η τυπική (125 μικρόμετρα), γεγονός που επιτρέπει την αναβάθμιση της χωρητικότητας χωρίς αλλαγή του εξοπλισμού εγκατάστασης.

Η διαρκής αύξηση του παγκόσμιου όγκου δεδομένων δημιουργεί έντονες πιέσεις στις υπάρχουσες υποδομές κορμού. Η παραδοσιακή οπτική ίνα, η οποία βασίζεται σε έναν μόνο πυρήνα για τη μετάδοση φωτεινών σημάτων, πλησιάζει στα θεωρητικά όρια της χωρητικότητάς της, το γνωστό όριο Shannon. Παρόλα αυτά, Κινέζοι ερευνητές ανέπτυξαν και δοκίμασαν επιτυχώς μια νέα οπτική ίνα τριών πυρήνων, η οποία λειτουργεί ως ένας οπτικός «αυτοκινητόδρομος τριών λωρίδων», επιτυγχάνοντας πενταπλάσια ταχύτητα μετάδοσης σε σύγκριση με τις συμβατικές υλοποιήσεις.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη καταγράφεται ως η πρώτη εμπορικά βιώσιμη εφαρμογή οπτικής ίνας πολλαπλών πυρήνων (Multi-Core Fiber - MCF) και έρχεται να καλύψει τις αυστηρές απαιτήσεις που θέτει η λειτουργία σύγχρονων data centers, οι υπολογιστικοί κόμβοι τεχνητής νοημοσύνης και τα δίκτυα πέμπτης και έκτης γενιάς (5G/6G).

Πώς λειτουργεί η οπτική ίνα τριών πυρήνων (τεχνολογία SDM)

Η νέα οπτική ίνα ενσωματώνει τρεις ξεχωριστούς πυρήνες μετάδοσης φωτός μέσα στο ίδιο περίβλημα τυπικής διαμέτρου 125 μικρομέτρων. Βασισμένη στην πολυπλεξία χωρικής διαίρεσης (Spatial Division Multiplexing - SDM), η αρχιτεκτονική επιτρέπει την ταυτόχρονη διαδρομή τριών ανεξάρτητων καναλιών, προσφέροντας 5 φορές μεγαλύτερη συνολική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και 50% αυξημένη χωρητικότητα ανά μεμονωμένο πυρήνα.

Τα βασικά τεχνικά στοιχεία της νέας υλοποίησης συνοψίζονται στα εξής:

Spatial Division Multiplexing (SDM): Σε αντίθεση με το Wavelength Division Multiplexing (WDM) που προσθέτει μήκη κύματος σε έναν πυρήνα, το SDM πολλαπλασιάζει τους ίδιους τους φυσικούς οδούς μετάδοσης.

Σε αντίθεση με το Wavelength Division Multiplexing (WDM) που προσθέτει μήκη κύματος σε έναν πυρήνα, το SDM πολλαπλασιάζει τους ίδιους τους φυσικούς οδούς μετάδοσης. Σταθερή Διάμετρος Επικάλυψης (Cladding): Το εξωτερικό περίβλημα διατηρείται αυστηρά στα 125μm. Αυτό διασφαλίζει πλήρη συμβατότητα με τα υπάρχοντα μηχανήματα συγκόλλησης και τις διαδικασίες εμφύσησης καλωδίων.

Το εξωτερικό περίβλημα διατηρείται αυστηρά στα 125μm. Αυτό διασφαλίζει πλήρη συμβατότητα με τα υπάρχοντα μηχανήματα συγκόλλησης και τις διαδικασίες εμφύσησης καλωδίων. Βελτιστοποίηση Δείκτη Διάθλασης: Ο σχεδιασμός των πυρήνων διαθέτει ειδικό προφίλ δείκτη διάθλασης για τη διατήρηση της ολικής εσωτερικής ανάκλασης σε τρία ξεχωριστά σημεία χωρίς διαρροές φωτονίων.

Η επίλυση του μηχανικού προβλήματος των παρεμβολών

Η ιδέα της προσθήκης πολλαπλών πυρήνων μέσα σε μία ίνα υφίσταται ως θεωρητικό μοντέλο εδώ και δεκαετίες, ενώ το κεντρικό εμπόδιο στην εμπορική εκμετάλλευση ήταν το φαινόμενο των παρεμβολών. Όταν οι πυρήνες βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, τα φωτεινά σήματα παρουσιάζουν διαρροή μεταξύ των καναλιών, προκαλώντας παραμόρφωση των δεδομένων και αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων (Bit Error Rate - BER).

Η κινεζική ερευνητική ομάδα αντιμετώπισε το συγκεκριμένο μηχανικό εμπόδιο μέσω της χρήσης προηγμένων υλικών και ακριβούς γεωμετρικής διάταξης των τριών πυρήνων εντός του περιβλήματος. Εφαρμόζοντας έναν αυστηρό έλεγχο απόστασης και μονωτικών στρωμάτων χαμηλού δείκτη διάθλασης γύρω από κάθε πυρήνα, η διαρροή σήματος ελαχιστοποιήθηκε σε επίπεδα συμβατά με τα αυστηρά πρωτόκολλα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Η επίλυση αυτού του προβλήματος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που επέτρεψε την αύξηση της ικανότητας μετάδοσης ανά πυρήνα κατά 50%.

Δοκιμή 35 χιλιομέτρων σε πραγματικές συνθήκες

Η μετάβαση από το εργαστηριακό περιβάλλον στην πρακτική εφαρμογή πιστοποιήθηκε μέσω μιας εκτενούς δοκιμής πεδίου, καθώς η νέα ίνα τριών πυρήνων εγκαταστάθηκε σε ένα ενεργό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, καλύπτοντας μια απόσταση 35 χιλιομέτρων. Η συγκεκριμένη απόσταση δεν επιλέχθηκε τυχαία, διότι αντιπροσωπεύει τον τυπικό μέσο όρο μήκους ενός δικτύου αστικού δακτυλίου ή τη σύνδεση μεταξύ κεντρικών κόμβων παρόχων και απομακρυσμένων σημείων διανομής.

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ο εξοπλισμός μετάδοσης και λήψης διαχειρίστηκε με επιτυχία ταυτόχρονες ροές δεδομένων υψηλού εύρους ζώνης και στους τρεις πυρήνες, χωρίς απώλεια πακέτων λόγω εξασθένησης ή διασποράς. Η επιτυχία της δοκιμής αποδεικνύει την ετοιμότητα της τεχνολογίας για άμεση ανάπτυξη, μειώνοντας δραστικά το δαπάνες των παρόχων, αφού δεν απαιτείται η αντικατάσταση των υπόγειων σωληνώσεων παρά μόνο η έλξη του νέου τύπου καλωδίου.

Η τεχνολογία Multi-Core Fiber (MCF) αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πυλώνα για τις διασυνδέσεις DCI (Data Center Interconnect). Με την οπτική ίνα τριών πυρήνων, οι διαχειριστές δικτύων μπορούν να εγκαταστήσουν λιγότερα φυσικά καλώδια, μειώνοντας το βάρος, το κόστος συντήρησης και τον χώρο στα ράφια των servers, διατηρώντας παράλληλα πολλαπλάσια χωρητικότητα για τις μελλοντικές απαιτήσεις των αλγορίθμων.