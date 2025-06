Έπεσε το ChatGPT παγκοσμίως

Η OpenAI βρίσκεται εκτός λειτουργίας παγκοσμίως, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που διαχειρίζεται, με το ChatGPT να επηρεάζεται περισσότερο. Τα πρώτα σημάδια δυσλειτουργίας εμφανίστηκαν σήμερα το πρωί, με τις αναφορές να αυξάνονται ραγδαία τις τελευταίες ώρες, δημιουργώντας αναστάτωση σε χρήστες ανά τον κόσμο.

Η κατάσταση δεν διαφοροποιείται ούτε στην Ελλάδα, όπου η πλατφόρμα Downdetector κατέγραψε απότομη αύξηση αναφορών προβλημάτων λίγο πριν τις 12:00. Το κύριο πρόβλημα φαίνεται να αφορά την υπηρεσία ChatGPT, η οποία σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται εντελώς απροσπέλαστη, ενώ αρκετοί χρήστες δεν μπορούν καν να ανοίξουν την ιστοσελίδα.

Πολλοί από τους χρήστες επέλεξαν να εκφράσουν τα παράπονά τους και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το X και το Reddit. Σύμφωνα με τις αναφορές, το πρόβλημα ξεκίνησε με επιβραδύνσεις στην απόκριση του bot από το πρωί, ενώ το μήνυμα «Hmm, it looks like something went wrong» εμφανιζόταν συχνά, υποδεικνύοντας τεχνικές δυσλειτουργίες. Στη συνέχεια, οι περισσότεροι χρήστες επιβεβαίωσαν ότι η υπηρεσία έχει καταστεί τελείως μη λειτουργική.

Την ίδια στιγμή, και η επίσημη σελίδα κατάστασης της OpenAI επιβεβαιώνει την ύπαρξη προβλημάτων, αναφέροντας πως "αντιμετωπίζουμε προβλήματα" και ότι «μερικοί χρήστες εμφανίζουν υψηλά ποσοστά σφαλμάτων και καθυστερήσεων στις υπηρεσίες που αναφέρονται». Η εταιρεία δηλώνει ότι συνεχίζει την έρευνα για να εντοπίσει και να επιλύσει την αιτία της διακοπής.

Εκτός από το ChatGPT, προβλήματα παρουσιάζονται και σε άλλες υπηρεσίες της OpenAI, όπως το Sora. Δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία αντιμετωπίζει τόσο ευρεία διακοπή λειτουργίας, γεγονός που δείχνει πως, παρά την τεχνολογική της υπεροχή, η υποδομή της μπορεί να παρουσιάσει ευπάθειες σε μεγάλες κλίμακες.