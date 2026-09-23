Επίσημα τα OpenAI GPT-6 Sol & Luna με σημαντικές βελτιώσεις και 50% μικρότερο κόστος

Σύνοψη

Η OpenAI ανακοίνωσε τα GPT-6 Sol και Luna, εστιάζοντας στην παροχή κορυφαίων επιδόσεων με 50% χαμηλότερο κόστος API σε σχέση με την προηγούμενη γενιά (GPT-5.6).

Το GPT-6 Sol προσφέρει ισχυρή συλλογιστική για επαγγελματικές εφαρμογές, ενώ το Luna προορίζεται για ελαφρύτερες, ταχύτερες και μαζικές διεργασίες ρουτίνας σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή ($0.10/1M input tokens).

Στις δοκιμές AutomationBench και DeepSWE, τα νέα μοντέλα ξεπερνούν τον ανταγωνισμό (π.χ. Claude Opus 5) προσφέροντας πολλαπλάσια αποδοτικότητα με ελάχιστο κόστος ανά task.

Οι developers αποκτούν ένα βελτιωμένο σύστημα caching που προσφέρει εκπτώσεις έως και 90% στα cached input tokens, καθιστώντας τα ιδανικά για το ελληνικό startup οικοσύστημα που αναζητά βιωσιμότητα.

Η διάθεση ξεκινά άμεσα μέσω API (gpt-6-sol, gpt-6-luna) και στις συνδρομητικές βαθμίδες του ChatGPT Work και Codex, ενώ οι δωρεάν χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο Luna μέσω του desktop app.

Η OpenAI προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια των ολοκαίνουργιων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης GPT-6 Sol και GPT-6 Luna, προσεγγίζοντας με ιδιαίτερη επιθετικότητα τον τομέα της τιμολογιακής πολιτικής και της διαχείρισης πόρων σε επίπεδο API.

Λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του πανίσχυρου GPT-6 Astra, το οποίο παραμένει η απόλυτη ναυαρχίδα της εταιρείας για τις πιο απαιτητικές διεργασίες, η έμφαση πλέον μετατοπίζεται στον εκδημοκρατισμό της κορυφαίας νοημοσύνης και τη μαζική υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις. Οι προγραμματιστές και οι εταιρείες παγκοσμίως αναζητούν συνεχώς τρόπους να μειώσουν το κόστος της ενσωμάτωσης των Large Language Models στις εφαρμογές τους χωρίς να θυσιάζουν την ορθότητα των απαντήσεων ή την ικανότητα συγγραφής κώδικα.

Η νέα πρόταση της OpenAI έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό παρέχοντας τεχνολογικές αναβαθμίσεις που βασίζονται στην ίδια μεθοδολογία εκπαίδευσης με το κορυφαίο Astra, ρίχνοντας παράλληλα τις τιμές πρόσβασης στο μισό σε σύγκριση με τα μοντέλα της προηγούμενης γενιάς GPT-5.6.

Τι είναι τα νέα GPT-6 Sol και Luna;

Τα GPT-6 Sol και Luna αποτελούν τις νέες προσθήκες της OpenAI στην οικογένεια του GPT-6, τα οποία προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις τεχνητής νοημοσύνης με μειωμένο κόστος API κατά 50% έναντι των αντίστοιχων εκδόσεων GPT-5.6. Διατηρώντας τον πυρήνα ικανοτήτων του GPT-6 Astra, το Sol κοστολογείται στα $2 ανά ένα εκατομμύριο input tokens, ενώ το εξαιρετικά ελαφρύ Luna απαιτεί μόλις $0.10 για τον ίδιο όγκο δεδομένων, υποστηρίζοντας απρόσκοπτα πολύπλοκα επαγγελματικά workflows, απαιτητικές διεργασίες αυτοματισμού και σύνταξη προηγμένου κώδικα.

Η επιλογή της OpenAI να λανσάρει δύο διαφορετικές εκδόσεις κάτω από το βασικό της μοντέλο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν την κατανάλωση ενέργειας και υπολογιστικής ισχύος ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε project. Το GPT-6 Sol προορίζεται για εκείνα τα σενάρια χρήσης που απαιτούν προχωρημένη συλλογιστική ικανότητα και δυνατότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων σε εταιρικό περιβάλλον, προσφέροντας έναν εξαιρετικό συνδυασμό υψηλής νοημοσύνης και εξαιρετικά χαμηλού λειτουργικού κόστους. Αντίθετα, το GPT-6 Luna σχεδιάστηκε εξαρχής με γνώμονα την απόλυτη ταχύτητα και την αστραπιαία απόκριση σε απλές καθημερινές εντολές ή εργασίες ρουτίνας που εκτελούνται μαζικά από εκατομμύρια χρήστες, καθιστώντας το ιδανικό εργαλείο για customer support bots και γρήγορες μεταφράσεις κειμένων.

Επιδόσεις, benchmarks και σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων στα δημοφιλέστερα εργαλεία αξιολόγησης (benchmarks) αποδεικνύουν πως τα νέα μοντέλα δεν συμβιβάζονται σε επίπεδο απόδοσης παρά τη δραματική μείωση της τελικής τιμής χρήσης. Στο AutomationBench, το οποίο αξιολογεί τις δυνατότητες των AI agents να ολοκληρώνουν ροές εργασίας χρησιμοποιώντας δεκάδες διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές, το GPT-6 Sol ρυθμισμένο στη μέγιστη προσπάθεια (xhigh effort) καταγράφει σκορ 33.2%. Το νούμερο αυτό υπερβαίνει την αντίστοιχη επίδοση του ανταγωνιστικού Claude Opus 5 της Anthropic, επιτυγχάνοντας μάλιστα το παραπάνω αποτέλεσμα με κόστος ανά εργασία που αγγίζει μόλις το 9% του συνολικού κόστους του Opus 5. Το οικονομικότερο GPT-6 Luna παρουσιάζει επίσης αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με τον προκάτοχό του, καταγράφοντας άνοδο 5.4 ποσοστιαίων μονάδων με παράλληλη μείωση κόστους κατά 58% ανά ενέργεια.

Η ικανότητα σύνταξης και κατανόησης κώδικα αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης για τη νέα γενιά μοντέλων, δεδομένου ότι οι προγραμματιστές βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε αυτόνομα εργαλεία για τη συγγραφή λογισμικού επαγγελματικού επιπέδου. Στο εργαλείο αξιολόγησης DeepSWE v1.1, το οποίο ελέγχει αυστηρά την ικανότητα επίλυσης πραγματικών προβλημάτων μηχανικής λογισμικού μέσα σε πολύπλοκα codebases, το GPT-6 Sol επιτυγχάνει βαθμολογία 68.8% στο μέγιστο επίπεδο προσπάθειας, αγγίζοντας ουσιαστικά το κορυφαίο σκορ του Claude Fable 5 ενώ ταυτόχρονα κοστίζει περίπου 80% λιγότερο ανά ολοκληρωμένο task. Αξίζει να σημειωθεί πως το μικρότερο GPT-6 Luna καταφέρνει να συγκριθεί άμεσα με τις μεσαίες βαθμίδες προσπάθειας των κορυφαίων μοντέλων της Anthropic, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τον κύκλο δοκιμών με 93% χαμηλότερο κόστος έναντι του Opus 5.

Τιμολογιακή πολιτική και νέες δυνατότητες caching

Η εμπορική διάθεση των νέων μοντέλων συνοδεύεται από έναν πλήρως ανανεωμένο τιμοκατάλογο που απευθύνεται απευθείας σε προγραμματιστές μέσω του OpenAI API, αλλάζοντας άρδην τα οικονομικά δεδομένα για την ανάπτυξη εφαρμογών AI. Το κόστος για το GPT-6 Sol διαμορφώνεται στα $2 ανά 1 εκατομμύριο input tokens (περίπου 1.85€) και στα $10 ανά 1 εκατομμύριο output tokens, προσφέροντας μια εξαιρετικά ελκυστική επιλογή για τις startups και τους developers που προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα εν μέσω αυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Το μικρότερο GPT-6 Luna ρίχνει το κόστος σε δυσθεώρητα χαμηλά επίπεδα, απαιτώντας μόλις $0.10 (0.09€) για τα input tokens και $0.50 (0.46€) για τα output tokens ανά εκατομμύριο, καθιστώντας πρακτικά δωρεάν την εκτέλεση χιλιάδων ερωτημάτων ρουτίνας.

Η μεγαλύτερη τεχνολογική καινοτομία ωστόσο εντοπίζεται στη διαχείριση της μνήμης και τη νέα τεχνολογία prompt caching που ενσωματώνει η εταιρεία για να βοηθήσει τις εφαρμογές να διατηρούν το πλήρες πλαίσιο των συνομιλιών με μηδαμινό κόστος. Οι προγραμματιστές απολαμβάνουν πλέον εκπτώσεις που αγγίζουν το 90% στα cached input-token reads, επιτρέποντας στους AI agents να ανακαλούν τεράστιο όγκο δεδομένων από προηγούμενες αλληλεπιδράσεις χωρίς να χρεώνεται εκ νέου η δαπανηρή επεξεργασία τους από τους διακομιστές. Παράλληλα διατίθεται ένα ολοκαίνουργιο Prompt Caching Dashboard το οποίο παρέχει αναλυτικά διαγνωστικά στοιχεία για τα ποσοστά επιτυχίας της κρυφής μνήμης και επιτρέπει τη δυναμική ρύθμιση της καταναλισκόμενης υπολογιστικής προσπάθειας χωρίς να χάνεται το ήδη αποθηκευμένο context της τρέχουσας εφαρμογής.

Βελτιωμένη επικοινωνία και αξιοπιστία στα αποτελέσματα

Ένα αρκετά συχνό παράπονο των χρηστών κατά την αλληλεπίδραση με τα παλαιότερα μοντέλα αφορούσε την περίπλοκη ορολογία και τις περιττές λεπτομέρειες που περιλαμβάνονταν μαζικά στις απαντήσεις, δημιουργώντας συχνά εκνευρισμό σε όσους αναζητούσαν γρήγορες και ξεκάθαρες τεχνικές λύσεις. Τα Sol και Luna κληρονομούν αυτούσιο το νέο επικοινωνιακό στυλ του Astra, παρέχοντας δομημένες απαντήσεις που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη σαφήνεια, δραστικά μειωμένη χρήση άσκοπης ορολογίας και αυστηρή αποφυγή περιττών επαναλήψεων, χωρίς φυσικά να αφαιρείται η απαραίτητη ουσία πίσω από κάθε τεχνική εξήγηση. Το επίπεδο αξιοπιστίας των παρεχόμενων πληροφοριών έχει επίσης δεχθεί σημαντική αναβάθμιση, με το GPT-6 Sol να κάνει ακριβώς τα μισά πραγματολογικά λάθη σε σύγκριση με τον άμεσο προκάτοχό του βάσει των αυστηρών εσωτερικών δοκιμών της OpenAI, προσεγγίζοντας με χαρακτηριστική άνεση τα εντυπωσιακά επίπεδα ορθότητας που συναντάμε στη μεγάλη ναυαρχίδα Astra.

Η διαθεσιμότητα των νέων μοντέλων έχει ήδη ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο για όλους τους συνδρομητές των πακέτων Plus, Pro, Business, Enterprise και Edu μέσω των πλατφορμών ChatGPT Work και Codex. Οι χρήστες των δωρεάν πακέτων καθώς και οι κάτοχοι λογαριασμών Go αποκτούν σταδιακή πρόσβαση στο ταχύτατο GPT-6 Luna αποκλειστικά μέσω της desktop εφαρμογής, ενώ η πλήρης ενσωμάτωση στο παραδοσιακό περιβάλλον του Chat αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα. Οι developers μπορούν να ενσωματώσουν άμεσα τις νέες δυνατότητες στις εφαρμογές τους χρησιμοποιώντας τα επίσημα API endpoints gpt-6-sol και gpt-6-luna από το κέντρο προγραμματιστών της εταιρείας.