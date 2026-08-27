Επίσημο: Η Nvidia εξαγοράζει την πλατφόρμα Hugging Face με $12.9 δισ.

Σύνοψη

Η Nvidia κατέληξε σε οριστική συμφωνία για την εξαγορά του Hugging Face έναντι του αστρονομικού ποσού των 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το ποσό αυτό σχεδόν τριπλασιάζει την προηγούμενη αποτίμηση της πλατφόρμας, η οποία το 2023 είχε εκτιμηθεί στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από στρατηγικές επενδύσεις μεγάλων παικτών της τεχνολογίας.

Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει την Nvidia από τον απόλυτο κυρίαρχο του AI hardware σε κεντρικό πυλώνα διανομής και φιλοξενίας μοντέλων λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα.

Εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διατήρηση της ουδετερότητας του Hugging Face, το οποίο μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως η "GitHub της Τεχνητής Νοημοσύνης" για χιλιάδες εταιρείες και ερευνητές παγκοσμίως.

Η Nvidia συμφώνησε να ενσωματώσει στο δυναμικό της το Hugging Face καταβάλλοντας το ασύλληπτο ποσό των 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με πηγές του The Information, οι διοικήσεις των δύο εταιρειών έδωσαν τα χέρια μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν αρκετές εβδομάδες, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει ως απλή διερεύνηση αγοράς από την πλευρά της πλατφόρμας ανοικτού κώδικα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εδραιώνει την Nvidia στην κορυφή της πυραμίδας του AI, προσθέτοντας το πιο δημοφιλές αποθετήριο μοντέλων μηχανικής μάθησης κάτω από την ομπρέλα της.

Η Nvidia προχωρά σε ολική εξαγορά απορροφώντας την πλατφόρμα που διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες ενεργούς χρήστες στο περιβάλλον "Spaces" και αποτελεί το κεντρικό hub φιλοξενίας ανοικτών LLMs παγκοσμίως. Η συναλλαγή τοποθετεί την εταιρεία hardware απευθείας στον πυρήνα των εργαλείων λογισμικού που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές καθημερινά.

Το Hugging Face ιδρύθηκε το 2016 με αρχικό στόχο τη δημιουργία μιας εφαρμογής chatbot. Σύντομα, ωστόσο, οι ιδρυτές αντιλήφθηκαν πως η πραγματική αξία βρισκόταν στην υποδομή που έχτιζαν για να υποστηρίξουν το δικό τους λογισμικό. Η στροφή προς την παροχή εργαλείων ανοικτού κώδικα για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) απέδωσε καρπούς, μετατρέποντας την πλατφόρμα στο απόλυτο σημείο συνάντησης για προγραμματιστές και ερευνητές, λειτουργώντας ουσιαστικά ως το "GitHub της Τεχνητής Νοημοσύνης" λόγω της φιλοξενίας αρχείων μοντέλων τεράστιου μεγέθους.

Είναι χαρακτηριστικό πως κατά τη διάρκεια του 2025, η εταιρεία είχε δεχθεί έντονες πιέσεις για στενότερη συνεργασία με κατασκευαστές hardware. Η ίδια η Nvidia είχε προτείνει μια τεράστια επένδυση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα ανέβαζε την αποτίμηση του Hugging Face στα 7 δισεκατομμύρια. Η τότε άρνηση του διοικητικού συμβουλίου, με κύριο επιχείρημα τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της πλατφόρμας και της φιλοσοφίας της "Ελβετίας του AI" προκειμένου να μην αποκτήσει τον έλεγχο ένας κυρίαρχος επενδυτής, αποδεικνύεται σήμερα μια εξαιρετικά προσοδοφόρα στρατηγική επιλογή. Οι ιθύνοντες της εταιρείας περίμεναν την κατάλληλη συγκυρία, μεγιστοποιώντας την αξία του προϊόντος τους και εξασφαλίζοντας τελικά ένα τίμημα που ξεπερνά κάθε προηγούμενη προσδοκία της αγοράς.

Για την Nvidia, η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση αφορά την απόλυτη καθετοποίηση των υπηρεσιών της. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία κυριαρχούσε απόλυτα στο κομμάτι των υπολογιστικών πόρων (compute) μέσω των πανίσχυρων GPUs που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση γλωσσικών μοντέλων. Με την προσθήκη του Hugging Face, η Nvidia αποκτά πλέον άμεση πρόσβαση στο σημείο όπου συγκεντρώνονται οι ίδιοι οι developers, εκεί όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα και πραγματοποιείται η διανομή των μοντέλων προς το ευρύ κοινό.

Η μετάβαση αυτή δημιουργεί εύλογες ανησυχίες στην παγκόσμια κοινότητα του ανοικτού κώδικα. Το Hugging Face διακρινόταν πάντα για την ικανότητα του να φιλοξενεί μοντέλα από κάθε πιθανό πάροχο, χωρίς να ευνοεί συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές υλικού. Η υπαγωγή του κάτω από την ομπρέλα ενός κατασκευαστή hardware που επιδιώκει να πουλήσει τις δικές του λύσεις και να προωθήσει τα δικά του πρότυπα, ενδέχεται να επηρεάσει την ανοικτή και συμπεριληπτική φύση της πλατφόρμας. Παρά τις πιθανές δεσμεύσεις για διατήρηση της ανεξαρτησίας που παραδοσιακά συνοδεύουν τέτοιες εξαγορές, ο βαθμός στον οποίο η Nvidia θα παρέμβει στη λειτουργία του οικοσυστήματος παραμένει το μεγαλύτερο ερωτηματικό της βιομηχανίας.

Για την ελληνική αγορά, όπου δεκάδες ερευνητικές ομάδες, πανεπιστημιακά ιδρύματα και startups (όπως εταιρείες NLP και speech recognition που βασίζονται στο Hugging Face) χρησιμοποιούν καθημερινά τα διαθέσιμα open-source μοντέλα για την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων, η είδηση φέρνει μια σχετική ανασφάλεια σχετικά με το μελλοντικό κόστος των υπηρεσιών enterprise.

Παρόλα αυτά, η στενότερη διασύνδεση με το οικοσύστημα της Nvidia θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερη βελτιστοποίηση των μοντέλων για τοπικούς servers και μικρότερες διατάξεις hardware, καθιστώντας την εκτέλεση τοπικών AI εφαρμογών ταχύτερη και πιο αποδοτική ενεργειακά, κάτι που αποτελεί σημαντικό ζητούμενο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που υπόκεινται στους αυστηρούς κανονισμούς.

Η ολοκλήρωση μιας τόσο ογκώδους οικονομικής συναλλαγής δεν αναμένεται να προχωρήσει χωρίς την αυστηρή επίβλεψη των ρυθμιστικών αρχών, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, έχουν ήδη θέσει στο μικροσκόπιο τις τεχνολογικές συγκεντρώσεις, προσπαθώντας να αποτρέψουν τη δημιουργία μονοπωλίων στην αναδυόμενη αγορά του AI.

Η επικείμενη εξαγορά εγείρει προφανή ζητήματα ελέγχου της αγοράς, καθώς η εταιρεία που κατέχει τη μερίδα του λέοντος στην παραγωγή των αναγκαίων επεξεργαστών για την εκπαίδευση των μοντέλων, θα ελέγχει πλέον και τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα διανομής τους. Οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο εταιρειών θα κληθούν να αποδείξουν ότι η συνένωση των δυνάμεών τους δεν θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό, ούτε θα αποκλείσει τρίτους κατασκευαστές υλικού από την ισότιμη πρόσβαση στα ανοικτά μοντέλα του Hugging Face, μια διαδικασία που μπορεί να καθυστερήσει την τελική επικύρωση της συμφωνίας κατά πολλούς μήνες.