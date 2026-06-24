Επένδυση ρεκόρ από την NVIDIA: 35 AI υπερυπολογιστές σε 23 ευρωπαϊκές χώρες!

Σύνοψη

Η NVIDIA προχωρά στη μεγαλύτερη ετήσια επέκταση υποδομών στην ιστορία της Ευρώπης, αναπτύσσοντας 35 νέους AI υπερυπολογιστές σε 23 χώρες, εξυπηρετώντας 3 εκατομμύρια ερευνητές.

Οι νέες εγκαταστάσεις βασίζονται στις κορυφαίες αρχιτεκτονικές NVIDIA Blackwell και Hopper, αποδίδοντας συνολικά πάνω από 800 AI exaflops υπολογιστικής ισχύος.

Κορυφαία ερευνητικά κέντρα σε Ισπανία (BSC), Ιταλία (CINECA), Γερμανία (BavariaAI, HLRS) και Σουηδία (NAISS) πρωτοστατούν στην υλοποίηση των νέων "AI Factories".

Η ασύλληπτη υπολογιστική ισχύς θα διατεθεί για προσομοιώσεις γύρω από την κλιματική αλλαγή, τη βιοϊατρική, την απεξάρτηση από τον άνθρακα και την κβαντική υπολογιστική.

Τα πανεπιστήμια και οι εταιρείες στην Ελλάδα αποκτούν άμεση δυνητική πρόσβαση σε αυτή την ευρωπαϊκή υποδομή μέσω της ομπρέλας του EuroHPC, εκδημοκρατίζοντας την έρευνα πάνω στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs).

Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα φάση τεχνολογικής ανεξαρτησίας και επιστημονικής έρευνας, με την NVIDIA να ανακοινώνει τη δημιουργία 35 νέων υπερυπολογιστών (AI supercomputers) σε 23 ευρωπαϊκές χώρες.

Η ανακοίνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου ISC High Performance 2026, σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ετήσια επέκταση υπερυπολογιστικών υποδομών στην ιστορία της ηπείρου, εξοπλίζοντας περισσότερους από 3 εκατομμύρια ερευνητές με hardware επόμενης γενιάς. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι απλώς ένα εργαλείο λογισμικού και μετατρέπεται στο βασικότερο μέσο για την παραγωγή επιστημονικής γνώσης και βιομηχανικής καινοτομίας.

Το νέο δίκτυο AI υπερυπολογιστών της NVIDIA βασίζεται σε αρχιτεκτονικές NVIDIA Blackwell και Hopper (συστήματα GB300 NVL72 και GB200 NVL4), προσφέροντας συνολική υπολογιστική ισχύ 800 AI exaflops.

Η αρχιτεκτονική Blackwell και τα ευρωπαϊκά AI Factories

Οι νέες υποδομές, γνωστές πλέον ως AI Factories (Εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης), αποσκοπούν στη μαζική παραγωγή μοντέλων AI, προσομοιώσεων και κβαντικών υπολογισμών. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των εγκαταστάσεων (πάνω από το 90% των νέων ευρωπαϊκών δομών) χρησιμοποιεί το πλήρες πακέτο τεχνολογιών της NVIDIA. Εκτός από τις παραδοσιακές GPUs, ενσωματώνονται τα συστήματα δικτύωσης NVIDIA Quantum InfiniBand, οι εξειδικευμένες βιβλιοθήκες NVIDIA CUDA-X, τα microservices NVIDIA NIM και το λογισμικό επιχειρησιακού επιπέδου NVIDIA AI Enterprise.

Το βάρος της ανάπτυξης έχει πέσει σε τέσσερις κεντρικούς πυλώνες αυτού του νέου ευρωπαϊκού δικτύου:

Ιταλία - IT4LIA (CINECA): Πρόκειται για ένα υπολογιστικό θηρίο με περισσότερες από 8.000 GPUs μέσω συστημάτων NVIDIA GB200 NVL4. Υποστηρίζεται από το ιταλικό κράτος, την Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και το EuroHPC, αποδίδοντας 82 exaflops για εκπαίδευση μοντέλων (AI training) και 164 exaflops για εξαγωγή συμπερασμάτων (AI inference). Σκοπός του είναι να αναπτύξει ανοιχτά μοντέλα για την αγροτεχνολογία (agritech) και τη μετεωρολογία.

Πρόκειται για ένα υπολογιστικό θηρίο με περισσότερες από 8.000 GPUs μέσω συστημάτων NVIDIA GB200 NVL4. Υποστηρίζεται από το ιταλικό κράτος, την Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και το EuroHPC, αποδίδοντας 82 exaflops για εκπαίδευση μοντέλων (AI training) και 164 exaflops για εξαγωγή συμπερασμάτων (AI inference). Σκοπός του είναι να αναπτύξει ανοιχτά μοντέλα για την αγροτεχνολογία (agritech) και τη μετεωρολογία. Ισπανία - Barcelona Supercomputing Center (BSC): Η αναβάθμιση του φημισμένου MareNostrum 5 περιλαμβάνει την ενσωμάτωση συστημάτων NVIDIA GB300 NVL72 και GB200 NVL4, συνδεδεμένα με την πλατφόρμα Quantum-X800 InfiniBand. Η εγκατάσταση θα παρέχει έως 20 exaflops εκπαίδευσης AI και 33 exaflops AI inference, εξυπηρετώντας τον τομέα της βιοτεχνολογίας και τον προγραμματισμό κυβερνητικών υπηρεσιών ΑΙ.

Η αναβάθμιση του φημισμένου περιλαμβάνει την ενσωμάτωση συστημάτων NVIDIA GB300 NVL72 και GB200 NVL4, συνδεδεμένα με την πλατφόρμα Quantum-X800 InfiniBand. Η εγκατάσταση θα παρέχει έως 20 exaflops εκπαίδευσης AI και 33 exaflops AI inference, εξυπηρετώντας τον τομέα της βιοτεχνολογίας και τον προγραμματισμό κυβερνητικών υπηρεσιών ΑΙ. Γερμανία - BavariaAI’s Blue Swan & HLRS’s HammerHAI: Στη Βαυαρία, 1.000 GPUs εγκαθίστανται στο πανεπιστήμιο FAU Erlangen και το ερευνητικό κέντρο LRZ , δημιουργώντας το ισχυρότερο πανεπιστημιακό cluster της χώρας (11 exaflops εκπαίδευσης) με στόχο την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου, ευρωπαϊκού πολυτροπικού μοντέλου (multimodal foundation model). Παράλληλα, το HammerHAI της Στουτγάρδης, εξοπλισμένο με 850 GPUs, θα επικεντρωθεί αυστηρά στη βιομηχανική προσομοίωση για τις ανάγκες των Γερμανών κατασκευαστών.

Στη Βαυαρία, 1.000 GPUs εγκαθίστανται στο πανεπιστήμιο και το ερευνητικό κέντρο , δημιουργώντας το ισχυρότερο πανεπιστημιακό cluster της χώρας (11 exaflops εκπαίδευσης) με στόχο την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου, ευρωπαϊκού πολυτροπικού μοντέλου (multimodal foundation model). Παράλληλα, το της Στουτγάρδης, εξοπλισμένο με 850 GPUs, θα επικεντρωθεί αυστηρά στη βιομηχανική προσομοίωση για τις ανάγκες των Γερμανών κατασκευαστών. Σουηδία - NAISS's Mimer EuroHPC AI Factory: Στο Πανεπιστήμιο του Linköping τοποθετούνται 100 συστήματα GB200 NVL4 (400 GPUs) με δικτύωση ταχύτατου εύρους NVIDIA ConnectX-8. Το σουηδικό σύστημα θα αναλάβει το βαρύ φορτίο της ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες των υλικών (materials research) και τα αυτόνομα συστήματα πλοήγησης.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο CEO της NVIDIA, Jensen Huang,

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το νέο όργανο της επιστήμης. Με την υπολογιστική επιτάχυνση, οι ερευνητές μπορούν να δομήσουν agentic AI workflows, τα οποία θα μετατρέψουν τα τεράστια δεδομένα της Ευρώπης σε πραγματικές ανακαλύψεις για όλο τον κόσμο.

Η τεχνολογία: GB300 NVL72 και GB200 NVL4

Η ραχοκοκαλιά αυτών των 35 νέων συστημάτων εδράζεται στην αιχμή της κατασκευαστικής τεχνολογίας της NVIDIA. Το σύστημα NVIDIA GB300 NVL72 δεν αποτελεί απλώς έναν server, αλλά ένα ολόκληρο ικρίωμα (rack) υδρόψυκτης υποδομής που διαχειρίζεται το λειτουργικό σύστημα ως μία ενιαία γιγαντιαία GPU. Συνδέοντας δεκάδες επεξεργαστές γραφικών της αρχιτεκτονικής Blackwell μέσω της τεχνολογίας NVLink πέμπτης γενιάς, εξασφαλίζει μηδενικές καθυστερήσεις στη μεταφορά δεδομένων. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπαίδευση γλωσσικών μοντέλων που ξεπερνούν το όριο του ενός τρισεκατομμυρίου παραμέτρων.

Από την άλλη πλευρά, η πλατφόρμα NVIDIA GB200 NVL4 προορίζεται για εκείνες τις εγκαταστάσεις που απαιτούν τεράστιο εύρος ζώνης μνήμης και ευέλικτη κλιμάκωση. Ενσωματώνοντας τέσσερις Blackwell GPUs και δύο Grace CPUs στον ίδιο κόμβο, το συγκεκριμένο hardware μειώνει δραματικά την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, εξασφαλίζοντας ότι η λειτουργία των AI Factories παραμένει βιώσιμη, χωρίς να επιβαρύνει τα ήδη πιεσμένα ευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτροδότησης. Η διασύνδεση Quantum-X800 InfiniBand λειτουργεί ως το «νευρικό σύστημα» αυτών των υπολογιστών, διασφαλίζοντας ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που αγγίζουν τα 800 Gbps ανά θύρα.

Κλιματική αλλαγή, απεξάρτηση από τον άνθρακα και υδρογόνο

Η ασύλληπτη υπολογιστική ισχύς δεν έχει νόημα εάν δεν βρίσκει εφαρμογή σε κρίσιμα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας. Στο επίκεντρο λειτουργίας αυτών των νέων εγκαταστάσεων βρίσκεται η προσομοίωση πολύπλοκων φυσικών συστημάτων με στόχο την ταχύτερη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής προέρχεται από τη συνεργασία της NVIDIA με τη Siemens Energy. Χρησιμοποιώντας το βιομηχανικό λογισμικό Siemens Xcelerator (πλέον επιταχυνόμενο από το NVIDIA Omniverse και τις βιβλιοθήκες CUDA-X) οι μηχανικοί της εταιρείας προσομοιώνουν σχεδιασμούς για καυστήρες αεριοστροβίλων ικανούς να λειτουργούν αποκλειστικά με 100% υδρογόνο. Πρόκειται για μια ακραία μηχανική πρόκληση που εμπλέκει χιλιάδες μεταβλητές στον τομέα της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD), από την παραγωγή ακραίας θερμότητας έως τη συμπεριφορά της καύσης του υδρογόνου. Η χρήση της AI υποδομής της NVIDIA μείωσε τους χρόνους προσομοίωσης αυτών των μοντέλων κατά 77%, επιτρέποντας τη γρήγορη αξιολόγηση και την επακόλουθη κατασκευή τους μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Η γέφυρα με τους κβαντικούς υπολογιστές (Quantum-GPU Supercomputing)

Ένα εξίσου κομβικό στοιχείο της ανακοίνωσης αφορά την ηγετική θέση της Ευρώπης στην υβριδική κβαντική-κλασική πληροφορική. Η NVIDIA διευκρίνισε ότι τα μεγαλύτερα κέντρα της ηπείρου αξιοποιούν ήδη την πλατφόρμα NVIDIA CUDA-Q, ένα ανοιχτό περιβάλλον προγραμματισμού το οποίο είναι απολύτως ανεξάρτητο από τη φυσική αρχιτεκτονική των εκάστοτε qubits.

Στην Ιταλία (CINECA), το περιβάλλον της Pasqal ενσωματώνει το CUDA-Q μέσω του συστήματος διαχείρισης πόρων Slurm, επιτρέποντας στους ερευνητές να γράφουν κβαντικές εφαρμογές για την επιστήμη υλικών. Στη Γερμανία, το ινστιτούτο Fraunhofer FOKUS διευκολύνει τη διασύνδεση του CUDA-Q με τη γλώσσα κβαντικού προγραμματισμού Eclipse Qrisp. Παράλληλα, το Ισπανικό BSC συνεργάζεται με την Qilimanjaro Quantum Tech, ενσωματώνοντας το CUDA-Q στο δικό της λογισμικό (QiliSDK). Ακόμη πιο καθοριστικό για το μέλλον της πληροφορικής είναι το ρεκόρ που καταγράφηκε πρόσφατα στο Jülich Supercomputing Centre όπου οι ερευνητές, σε συνεργασία με μηχανικούς της NVIDIA, χρησιμοποίησαν τον υπερυπολογιστή JUPITER (βασισμένο στα GH200 Grace Hopper Superchips) για να προσομοιώσουν πλήρως τη λειτουργία ενός κβαντικού υπολογιστή 50-qubits. Αυτό το επίτευγμα επιτρέπει τον έλεγχο και τη διόρθωση σφαλμάτων κβαντικών αλγορίθμων, χρησιμοποιώντας συμβατικό hardware πριν αυτοί εκτελεστούν στα (ακόμη εξαιρετικά ευαίσθητα) κβαντικά μηχανήματα.

Με τη ματιά του Techgear

Η επένδυση-μαμούθ της NVIDIA στο ευρωπαϊκό έδαφος, η οποία συντονίζεται άμεσα με τις προσπάθειες του EuroHPC Joint Undertaking, παράγει ένα τεράστιο πλεονέκτημα και για την εγχώρια αγορά. Η ελληνική ερευνητική κοινότητα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι εγχώριες tech startups αποκτούν δυνητική πρόσβαση μέσω του ΕΔΥΤΕ (GRNET) και της συμμετοχής της χώρας μας στο EuroHPC σε αυτή την πρωτοφανή δεξαμενή των 800 exaflops.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση υλοποίησης του δικού της εθνικού υπερυπολογιστή («Δαίδαλος»), η διασύνδεση με αυτούς τους 35 νέους ευρωπαϊκούς κόμβους της NVIDIA διασφαλίζει ότι οι Έλληνες επιστήμονες δεν θα χρειαστεί να μεταναστεύσουν ψηφιακά ή φυσικά για να βρουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ. Η ικανότητα εκπαίδευσης πολύπλοκων μοντέλων γλώσσας (LLMs) προσαρμοσμένων στην ελληνική γλώσσα, η ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης γεωργίας (AgTech) και η δημιουργία τοπικών προσομοιώσεων για την πορεία της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο, εξαρτώνται πλέον από το πώς το εγχώριο οικοσύστημα θα «κουμπώσει» στα νέα AI Factories.