MSI Prestige N16 Flip AI+: Το πρώτο 2-in-1 laptop με επεξεργαστή NVIDIA RTX Spark

Σύνοψη

Στην COMPUTEX 2026 η MSI αποκάλυψε το Prestige N16 Flip AI+, το πρώτο laptop της που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την NVIDIA και τροφοδοτείται από τον νέο επεξεργαστή RTX Spark.

Το σύστημα εισάγει μια νέα κατηγορία λεπτών και ελαφριών 2-in-1 φορητών υπολογιστών με τεχνητή νοημοσύνη, ξεκλειδώνοντας νέες δυνατότητες για δημιουργική εργασία, ανάπτυξη λογισμικού και καθηλωτικό gaming επόμενης γενιάς.

Διαθέτει οθόνη 16 ιντσών UHD+ Tandem OLED, μπαταρία 99,9Wh, MSI NANO PEN και MSI Action Touchpad, καθώς και εργονομική αναδιπλούμενη σχεδίαση.

Ο επεξεργαστής RTX Spark συνδυάζει την πλατφόρμα ΑΙ της NVIDIA, τη σουίτα τεχνολογιών RTX και εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα.

Στην COMPUTEX 2026 η MSI αποκάλυψε το Prestige N16 Flip AI+, το πρώτο laptop της που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την NVIDIA και τροφοδοτείται από τον νέο επεξεργαστή RTX Spark. Το Prestige N16 Flip AI+ εισάγει μια νέα κατηγορία λεπτών και ελαφριών 2-in-1 φορητών υπολογιστών με τεχνητή νοημοσύνη, ξεκλειδώνοντας νέες δυνατότητες για δημιουργική εργασία, ανάπτυξη λογισμικού και καθηλωτικό gaming επόμενης γενιάς.

Το Prestige N16 Flip AI+ σηματοδοτεί μια νέα γενιά premium, λεπτών και ελαφριών PC, συνδυάζοντας την ολοκληρωμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA, τη σουίτα τεχνολογιών RTX και την εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα σε μια ευέλικτη σχεδίαση 2-in-1. Ο πρώτος φορητός υπολογιστής της MSI με επεξεργαστή NVIDIA RTX Spark συνδυάζει την πλατφόρμα ΑΙ της NVIDIA, τη σουίτα τεχνολογιών RTX και ενεργειακή αποδοτικότητα σε μια premium σχεδίαση 2-in-1. Σχεδιασμένο για δημιουργούς περιεχομένου, developers και gamers, προσφέρει πανίσχυρα γραφικά, ενισχυμένη παραγωγικότητα μέσω AI και επιτάχυνση σε απαιτητικές εργασίες.

Η πλατφόρμα NVIDIA RTX Spark

Το Prestige N16 Flip AI+ τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή NVIDIA RTX Spark και επαναπροσδιορίζει την εμπειρία χρήσης PC. Συνδυάζει τη δημιουργία περιεχομένου, την ανάπτυξη εφαρμογών AI και το gaming υψηλών επιδόσεων σε μια νέα πλατφόρμα, σχεδιασμένη εξ αρχής για την επόμενη γενιά Windows PC. Σχεδιασμένος για δημιουργούς περιεχομένου, προγραμματιστές AI και gamers, ο επεξεργαστής RTX Spark φέρνει την ολοκληρωμένη πλατφόρμα και τη σουίτα τεχνολογιών RTX της NVIDIA σε λεπτούς φορητούς υπολογιστές, εξασφαλίζοντας αυτονομία μπαταρίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για τοπικούς προσωπικούς βοηθούς, γλωσσικά μοντέλα LLM, αναβαθμισμένη δημιουργία περιεχομένου, εφαρμογές generative AI, ενισχυμένη παραγωγικότητα με AI, gaming με τεχνολογία RTX, ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών και άλλες λειτουργίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, το σύστημα αξιοποιεί πλήρως τη σουίτα τεχνολογιών RTX της NVIDIA για να προσφέρει καθηλωτική εμπειρία gaming και ψυχαγωγίας, με λεπτή και ελαφριά σχεδίαση που κάνει τη διαφορά.

Οθόνη Tandem OLED: Κορυφαία φωτεινότητα και ακρίβεια χρωμάτων

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου υπολογιστή είναι η οθόνη του. Το Prestige N16 Flip AI+ διαθέτει οθόνη 16 ιντσών UHD+ Tandem OLED, η οποία βασίζεται σε διπλή εκπομπή φωτός - για την ακρίβεια, δύο επίπεδα OLED «συνεργάζονται» για την απόδοση του φωτισμού. Η οθόνη Tandem OLED χρησιμοποιεί την εκπομπή διπλού φωτός για ενίσχυση της φωτεινότητας, βελτίωση της αποδοτικότητας και αύξηση της διάρκειας ζωής της οθόνης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά πάνελ OLED. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία πάνελ προσφέρει μέγιστη φωτεινότητα που ξεπερνά τα 1000 nits, βελτιώνοντας παράλληλα τη διάρκεια ζωής της οθόνης αλλά και την ενεργειακή της αποδοτικότητα.

Το Prestige N16 Flip AI+ διαθέτει οθόνη Tandem OLED 16 ιντσών, ανάλυσης UHD+, με μέγιστη φωτεινότητα που ξεπερνά τα 1000 nits, 100% κάλυψη της χρωματικής γκάμας DCI-P3, πιστοποίηση Calman και χρωματική ακρίβεια Delta E <1. Η οθόνη προσφέρει ζωντανά χρώματα με βαθιά αντίθεση και χρωματική ακρίβεια κινηματογραφικού επιπέδου, καλύπτοντας το 100% του χρωματικού φάσματος DCI-P3, κάτι ιδανικό για επαγγελματικούς σκοπούς. Κάθε οθόνη διαθέτει πιστοποίηση Calman και επιτυγχάνει χρωματική ακρίβεια Delta E < 1, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων για δημιουργούς και επαγγελματίες. Επιπλέον, ο μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης (VRR) εξασφαλίζει απόλυτα ομαλή κίνηση στο gaming, τη θέαση και την επεξεργασία βίντεο. Επιπλέον, η υποστήριξη αφής και γραφίδας ενισχύει την ευελιξία στη σχεδίαση, τις σημειώσεις, τις παρουσιάσεις και τη δημιουργική εργασία.

Σχεδίαση 2-in-1 και καινοτόμα περιφερειακά

Η ευελιξία αποτελεί βασικό πυλώνα της συσκευής. Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση, το flip design 2-in-1 επιτρέπει την απρόσκοπτη μετάβαση μεταξύ των λειτουργιών laptop, tablet, tent και παρουσίασης, προσαρμοζόμενη σε διαφορετικές εργασίες και περιβάλλοντα με χαρακτηριστική ευκολία. Η αναδιπλούμενη σχεδίαση υποστηρίζει τις λειτουργίες laptop, tablet, tent και παρουσίασης, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν τη συσκευή για παραγωγικότητα, ψυχαγωγία, συνεργασία και δημιουργική εργασία.

Το σύστημα υποστηρίζει το MSI Nano Pen, μια ελαφριά γραφίδα σχεδιασμένη για φυσική και με ακρίβεια γραφή. Υποστηρίζει το MSI Nano Pen για σημειώσεις, σκίτσα, παρουσιάσεις και δημιουργικές εργασίες. Ιδανική για σημειώσεις, σκίτσα, παρουσιάσεις και δημιουργικές εργασίες, η γραφίδα μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια στο κάτω μέρος του φορητού υπολογιστή για εύκολη φορητότητα.

Την εμπειρία ολοκληρώνει το MSI Action Touchpad, το οποίο διαθέτει εξατομικευμένες λειτουργίες ελέγχου μέσω χειρονομιών, απλοποιώντας την πλοήγηση και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα. Στα επιπλέον χαρακτηριστικά περιλαμβάνεται ένα σύστημα τεσσάρων ηχείων, το οποίο προσφέρει πλούσιο, καθηλωτικό ήχο τόσο στην εργασία όσο και την ψυχαγωγία.

Αυτονομία μπαταρίας και ενεργειακή αποδοτικότητα

Το Prestige N16 Flip AI+ διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 99,9Wh, υποστηρίζοντας εκτεταμένη παραγωγικότητα και ψυχαγωγία εν κινήσει. Ο NVIDIA RTX Spark προσφέρει εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα με προηγμένη δημιουργία περιεχομένου, προσωπικούς βοηθούς και gaming υψηλών επιδόσεων. Αυτό επιτρέπει στο Prestige N16 Flip AI+ να παρέχει μεγάλη αυτονομία μπαταρίας σε μια λεπτή και ελαφριά σχεδίαση, χωρίς συμβιβασμούς στη φορητότητα ή την απόδοση. Το Prestige N16 Flip AI+ επαναπροσδιορίζει την έννοια του προσωπικού υπολογιστή και σηματοδοτεί την επόμενη γενιά Windows PC, με λεπτή σχεδίαση και αυτονομία μπαταρίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.