Microsoft Surface Pro 12: Επίσημα με επεξεργαστές Snapdragon X2 και RAM έως 64GB

Σύνοψη

Επίσημη παρουσίαση του 12th-gen Surface Pro με επεξεργαστές ARM Snapdragon X2 Plus (10-core) και X2 Elite (12-core) της Qualcomm.

Ενσωμάτωση νέας μονάδας NPU με απόδοση 80 TOPS, σχεδιασμένης αποκλειστικά για on-device λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (Copilot+).

Αύξηση της μέγιστης διαθέσιμης μνήμης RAM στα 64GB, υποστήριξη δικτύων Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 και δύο θύρες USB4.

Διατήρηση του σχεδιασμού στις 13 ίντσες με επιλογές για πάνελ IPS ή OLED και αυτονομία που αγγίζει τις 15,5 ώρες.

Σημαντική αύξηση της τιμής εκκίνησης στα $1.499, με δώρο το αποσπώμενο πληκτρολόγιο για τις παραγγελίες έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ακριβώς δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία των πρώτων Copilot+ PC, η Microsoft προχωρά στην επίσημη ανανέωση της κορυφαίας της σειράς tablet, παρουσιάζοντας το 12th-Gen Surface Pro. Η ανακοίνωση έρχεται να συμπληρώσει το πλούσιο προϊοντικό ημερολόγιο της εταιρείας για το 2026, το οποίο ξεκίνησε με τα Surface for Business (βασισμένα στους Intel Core Ultra 300) και συνεχίστηκε με το κορυφαίων επιδόσεων Surface Laptop Ultra. Στο επίκεντρο του νέου Surface Pro βρίσκεται η αποκλειστική χρήση της αρχιτεκτονικής ARM μέσω των νέων επεξεργαστών της Qualcomm, σηματοδοτώντας την πλήρη αφοσίωση της Microsoft στο οικοσύστημα του Windows on ARM.

Το Surface Pro 12ης γενιάς ενσωματώνει τους νέους επεξεργαστές ARM Snapdragon X2 Plus (10 πυρήνων) και Snapdragon X2 Elite (12 πυρήνων) της Qualcomm, προσφέροντας 53% ταχύτερα γραφικά. Διαθέτει αναβαθμισμένη NPU απόδοσης 80 TOPS για τοπική επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης, επιλογή μνήμης RAM που φτάνει τα 64GB και υποστήριξη Wi-Fi 7. Η τιμή του βασικού μοντέλου αυξάνεται στα $1.499.

Αρχιτεκτονική ARM και επιδόσεις

Η σημαντικότερη αλλαγή στο εσωτερικό της νέας συσκευής εντοπίζεται στο System-on-Chip (SoC). Η μετάβαση από τον Snapdragon X1 στον ολοκαίνουργιο Snapdragon X2 επιφέρει μετρήσιμες βελτιώσεις στην καθαρή υπολογιστική ισχύ. Οι καταναλωτές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εκδόσεις του επεξεργαστή: τον 10-πύρηνο Snapdragon X2 Plus και τον ισχυρότερο 12-πύρηνο Snapdragon X2 Elite. Η επιλογή αυτή καθορίζει άμεσα το φάσμα χρήσης της συσκευής, καθώς η έκδοση Elite προορίζεται σαφώς για προγραμματιστές και δημιουργούς περιεχομένου που απαιτούν συνεχή επεξεργαστική ισχύ σε απαιτητικά περιβάλλοντα (compiling κώδικα, rendering).

Η Qualcomm υπόσχεται αύξηση της τάξης του 53% στην απόδοση των γραφικών (GPU) συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, η οποία διασφαλίζει ομαλότερη αναπαραγωγή απαιτητικών πολυμέσων, ταχύτερη διαχείριση επιταχυνόμενων γραφικών στο web και ικανότητα εκτέλεσης ελαφριών τίτλων gaming ή 3D μοντελοποίησης, διατηρώντας παράλληλα την ενεργειακή κατανάλωση σε ελάχιστα επίπεδα.

Η επέλαση του On-Device AI (80 TOPS)

Κεντρικός πυλώνας του οικοσυστήματος Copilot+ είναι η μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU). Το Surface Pro 12 εξοπλίζεται με NPU ικανή να αγγίξει τα 80 TOPS (Trillion Operations Per Second), με αποτέλεσμα να επιτρέπει στο λειτουργικό σύστημα την τοπική εκτέλεση (on-device) βαρέων μοντέλων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να απαιτείται συνεχής σύνδεση στο διαδίκτυο ή αποστολή δεδομένων στο cloud.

Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε άμεση απόκριση κατά τη χρήση του Windows Copilot, πλήρη υποστήριξη των προηγμένων Windows Studio Effects κατά τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων (θόλωμα φόντου, αυτόματο καδράρισμα, διόρθωση βλέμματος σε πραγματικό χρόνο) και δραματική μείωση της καθυστέρησης στην παραγωγή κειμένου ή εικόνας από τοπικά γλωσσικά μοντέλα.

Μνήμη RAM έως 64GB και αποθηκευτικός χώρος

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της 12ης γενιάς είναι η επέκταση του ορίου της μνήμης RAM, καθώς για πρώτη φορά η Microsoft προσφέρει διαμόρφωση με 64GB μνήμης (το προηγούμενο όριο ήταν τα 32GB). Η απόφαση αυτή συνδέεται άμεσα με τις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων μοντέλων AI, τα οποία καταλαμβάνουν τεράστιο όγκο μνήμης προκειμένου να φορτωθούν και να λειτουργήσουν τοπικά.

Στον τομέα του αποθηκευτικού χώρου, η εταιρεία διατηρεί τη στρατηγική της επεκτασιμότητας. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους αφαιρούμενους δίσκους PCIe Gen4 SSD με επιλογές χωρητικότητας 256GB, 512GB και 1TB. Η διατήρηση του user-replaceable χαρακτήρα στο SSD παραμένει ζωτικής σημασίας για τα εταιρικά περιβάλλοντα που απαιτούν αυστηρή διαχείριση της ασφάλειας των δεδομένων, αλλά και για την ευκολότερη επισκευασιμότητα της συσκευής.

Οθόνη, σχεδιασμός και συνδεσιμότητα

Η εξωτερική εμφάνιση του Surface Pro 12 παραμένει ταυτόσημη με την επιτυχημένη φόρμουλα των προκατόχων του. Η οθόνη διατηρεί τη διαγώνιο των 13 ιντσών, με τη Microsoft να προσφέρει ως βασική επιλογή ένα πάνελ τεχνολογίας IPS, ενώ η κορυφαία εμπειρία θέασης (απόλυτα μαύρα, άπειρη αντίθεση) εξασφαλίζεται μέσω της ακριβότερης επιλογής του OLED πάνελ. Διαθέσιμα παραμένουν τα τρία γνώριμα χρώματα: Dune, Black και Platinum.

Η αυτονομία αποτελεί το ισχυρότερο πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής ARM, με την εταιρεία να ανακοινώνει έως και 15,5 ώρες συνεχούς χρήσης, ένας αριθμός που καθιστά το τροφοδοτικό προαιρετικό αξεσουάρ για μια τυπική εργάσιμη ημέρα. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με:

Δύο θύρες USB4 : Παρέχουν δυνατότητα ταχύτατης φόρτισης, μεταφοράς δεδομένων μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης σύνδεσης πολλαπλών εξωτερικών οθονών υψηλής ανάλυσης.

: Παρέχουν δυνατότητα ταχύτατης φόρτισης, μεταφοράς δεδομένων μεγάλου όγκου και ταυτόχρονης σύνδεσης πολλαπλών εξωτερικών οθονών υψηλής ανάλυσης. Ασύρματα Πρότυπα : Υποστήριξη των πλέον σύγχρονων πρωτοκόλλων Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4, εξασφαλίζοντας μέγιστο εύρος ζώνης και σταθερότητα.

: Υποστήριξη των πλέον σύγχρονων πρωτοκόλλων Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4, εξασφαλίζοντας μέγιστο εύρος ζώνης και σταθερότητα. Περιφερειακά: Κάμερα 1440p (Windows Hello) για κρυστάλλινη ποιότητα βίντεο, διπλά στερεοφωνικά ηχεία και πλήρης συμβατότητα με τα Surface Pro Signature και Flex keyboards.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Εκεί που η Microsoft διαφοροποιεί ριζικά τη στρατηγική της είναι η τιμολογιακή πολιτική. Ενώ το βασικό μοντέλο της προηγούμενης γενιάς ξεκίνησε από τα $999, το νέο entry-level Surface Pro 12 (Snapdragon X2, 16GB RAM, 256GB SSD) ξεκινά πλέον από τα $1.499. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 50%, η οποία επανατοποθετεί τη συσκευή αποκλειστικά στην premium επαγγελματική κατηγορία. Προκειμένου να αμβλύνει τις αντιδράσεις, η Microsoft προσφέρει δωρεάν το πληκτρολόγιο Surface Pro 13-inch Keyboard για όσους προχωρήσουν σε αγορά έως τις 30 Ιουνίου 2026.