Microsoft Surface Laptop 8: Ανακοινώθηκε με Snapdragon X2, NPU 80 TOPS και αυτονομία 20 ωρών

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Επεξεργαστές ARM: Ενσωματώνει τους νέους Qualcomm Snapdragon X2 Plus και X2 Elite, προσφέροντας 58% ταχύτερα γραφικά.

Ενσωματώνει τους νέους Qualcomm Snapdragon X2 Plus και X2 Elite, προσφέροντας 58% ταχύτερα γραφικά. Τοπική Τεχνητή Νοημοσύνη: Η μονάδα NPU (Neural Processing Unit) αποδίδει 80 TOPS, αναλαμβάνοντας την on-device επεξεργασία για λειτουργίες AI.

Η μονάδα NPU (Neural Processing Unit) αποδίδει 80 TOPS, αναλαμβάνοντας την on-device επεξεργασία για λειτουργίες AI. Οθόνες και Σχεδιασμός: Κυκλοφορεί σε εκδόσεις 13.8 ιντσών (201 ppi) και 15 ιντσών (262 ppi) με IPS panels στα 120Hz και φωτεινότητα 600 nits.

Κυκλοφορεί σε εκδόσεις 13.8 ιντσών (201 ppi) και 15 ιντσών (262 ppi) με IPS panels στα 120Hz και φωτεινότητα 600 nits. Αναβαθμισμένος Χειρισμός: Διαθέτει νέο απτικό trackpad πλήρως εναρμονισμένο με το οικοσύστημα του Windows 11.

Διαθέτει νέο απτικό trackpad πλήρως εναρμονισμένο με το οικοσύστημα του Windows 11. Αυτονομία και Αποθηκευτικός Χώρος: Υπόσχεται έως 20 ώρες μπαταρίας, με επεκτάσιμο αποθηκευτικό χώρο (PCIe Gen4 SSD) έως 2TB και μνήμη RAM έως 64GB.

Υπόσχεται έως 20 ώρες μπαταρίας, με επεκτάσιμο αποθηκευτικό χώρο (PCIe Gen4 SSD) έως 2TB και μνήμη RAM έως 64GB. Τιμολόγηση: Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα $1599, με τις διαθεσιμότητες στην ευρωπαϊκή αγορά να αναμένονται.

Η Microsoft προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του Surface Laptop 8, ανανεώνοντας τη σειρά των φορητών υπολογιστών της με κεντρικό άξονα τη μετάβαση στην αρχιτεκτονική ARM και την ενσωμάτωση προηγμένων δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Παράλληλα με το νέο Surface Pro 12ης γενιάς, η όγδοη γενιά του Laptop αφήνει πίσω της τους παραδοσιακούς x86 επεξεργαστές, ενσωματώνοντας τα κορυφαία chips της Qualcomm. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί τη σταθερή πρόθεση της εταιρείας να αυξήσει δραματικά την ενεργειακή απόδοση του hardware της, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα υπολογιστικής ισχύος για απαιτητικούς επαγγελματίες και οικιακούς χρήστες.

Το Surface Laptop 8 εξοπλίζεται με τους ARM επεξεργαστές Snapdragon X2 Plus και X2 Elite της Qualcomm, προσφέροντας NPU απόδοσης 80 TOPS για άμεση τοπική επεξεργασία AI. Κυκλοφορεί σε μεγέθη 13.8 και 15 ιντσών με οθόνες IPS στα 120Hz, διαθέτει νέο απτικό (haptic) trackpad και επιτυγχάνει αυτονομία έως 20 ώρες, με αρχική τιμή στα $1599.

Ο πυρήνας του νέου Surface Laptop 8 βασίζεται αποκλειστικά στα System-on-Chip (SoC) της Qualcomm, τα Snapdragon X2 Plus και Snapdragon X2 Elite. Η αναβάθμιση στην αρχιτεκτονική ARM δεύτερης γενιάς για τα υπολογιστικά συστήματα της Microsoft επιτρέπει σημαντικές αυξήσεις στην ταχύτητα, με την εταιρεία να κάνει λόγο για βελτίωση της τάξης του 58% στα γραφικά (GPU performance) σε σύγκριση με τα μοντέλα της προηγούμενης γενιάς.

Το ισχυρότερο πλεονέκτημα αυτών των chip είναι η μονάδα Νευρωνικής Επεξεργασίας (NPU). Με απόδοση 80 TOPS (Tera Operations Per Second), το Surface Laptop 8 εκτελεί τοπικά, χωρίς καμία απολύτως σύνδεση στο διαδίκτυο ή χρήση cloud servers, τα σύγχρονα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι on-device AI λειτουργίες αυξάνουν την ιδιωτικότητα των δεδομένων και εκμηδενίζουν το latency κατά τη χρήση του Copilot ή εφαρμογών τρίτων που βασίζονται σε μηχανική μάθηση. Επιπρόσθετα, η μετάβαση στο ARM SoC εγγυάται εντυπωσιακή διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, εξασφαλίζοντας έως και 20 ώρες συνεχόμενης εργασίας με μία μόνο φόρτιση.

Ο σχεδιασμός της σειράς παραμένει γνώριμος στους κατόχους των προηγούμενων μοντέλων, διατηρώντας τις μινιμαλιστικές μεταλλικές γραμμές, με κύρια αισθητική προσθήκη τη νέα χρωματική επιλογή Jade. Το σασί προσφέρεται ακόμα στις κλασικές αποχρώσεις Platinum, Black και Dune.

Ο υποψήφιος αγοραστής έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαστάσεις οθόνης: 13.8 ιντσών και 15 ιντσών. Παρότι η Microsoft επέλεξε να ενσωματώσει προαιρετικά OLED panels στο νέο Surface Pro 12ης γενιάς, το Surface Laptop 8 παραμένει πιστό στην τεχνολογία IPS.

Το μοντέλο των 15 ιντσών ενσωματώνει οθόνη ανάλυσης 3270 x 2180 pixels, επιτυγχάνοντας πυκνότητα 262 ppi, ενώ η έκδοση των 13.8 ιντσών διαμορφώνεται στα 201 ppi. Και τα δύο panels υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης 120Hz για απόλυτα ομαλή περιήγηση, αναλογία διαστάσεων 3:2 (ιδανική για παραγωγικότητα σε έγγραφα), μέγιστη φωτεινότητα 600 nits με υποστήριξη SDR και HDR, καθώς και λόγο αντίθεσης 1300:1. Το IPS panel εξασφαλίζει απόλυτη χρωματική ακρίβεια και αποτρέπει το φαινόμενο του burn-in σε πολύωρη χρήση σταθερών παραθύρων, αν και στερείται το απόλυτο μαύρο της τεχνολογίας OLED.

Σημαντική αλλαγή στον τομέα της απτικής διάδρασης αποτελεί η ενσωμάτωση του νέου haptic trackpad. Το φυσικό μηχανικό κλικ αντικαθίσταται από έναν μηχανισμό δόνησης τοποθετημένο ακριβώς κάτω από τη γυάλινη επιφάνεια. Ο μηχανισμός αυτός ανταποκρίνεται με δυναμικές δονήσεις ανάλογα με την ενέργεια που εκτελεί ο χρήστης στο λειτουργικό σύστημα ή μέσα στις συμβατές εφαρμογές. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ανατροφοδότησης ήταν μέχρι πρότινος διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένα περιφερειακά, όπως το ποντίκι Logitech MX Master 4 και η γραφίδα Surface Slim Pen 2, καθιστώντας πλέον τον χειρισμό στο Laptop 8 αισθητά πιο premium.

Όσον αφορά τη μνήμη RAM και την αποθήκευση δεδομένων, οι διαθέσιμες συνθέσεις ξεκινούν από τα 16GB και κορυφώνονται στα 64GB. Στον αποθηκευτικό χώρο, η Microsoft διατηρεί την εξαιρετική, φιλική προς τον καταναλωτή πρακτική του αφαιρούμενου δίσκου. Ο M.2 PCIe Gen4 SSD (έως 2TB) μπορεί να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί εύκολα από τον ίδιο τον χρήστη ή το τμήμα IT. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί καίριο πλεονέκτημα για τις εταιρικές αναπτύξεις και παρατείνει ουσιαστικά τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Στην αγορά των ΗΠΑ, η τιμή εκκίνησης του Surface Laptop 8 (μοντέλο 13.8 ιντσών) ορίζεται στα $1599. Με αυτό το κόστος, ο αγοραστής λαμβάνει 16GB RAM και SSD των 256GB. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αμερικανική αγορά η βασική έκδοση προσφέρεται προσωρινά με διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο (512GB) διατηρώντας την ίδια τιμή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι τιμές για την Ευρώπη.