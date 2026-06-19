Επίσημο: Τα κλασικά Black Ops κυκλοφορούν σε PS4 και PS5

Η Treyarch ανακοίνωσε επίσημα ότι δύο από τους πιο επιτυχημένους τίτλους στην ιστορία των first-person shooters, τα Call of Duty: Black Ops και Call of Duty: Black Ops 2, επιστρέφουν στο οικοσύστημα της Sony ως native ports. Η μεταφορά του κώδικα υλοποιείται από την Iron Galaxy, ενώ οι τίτλοι θα περιλαμβάνουν πλήρως τα modes Campaign, Multiplayer και Zombies, διατηρώντας την αυθεντική εμπειρία χωρίς να αποτελούν remasters.

Η δομή του Cell Broadband Engine του PS3, αν και πανίσχυρη για τα δεδομένα του 2006, παραμένει ιδιαίτερα πολύπλοκη στην εξομοίωση της (emulation) από σύγχρονους x86 επεξεργαστές, όπως αυτούς που χρησιμοποιούν τα PS4 και PS5. Κατά συνέπεια, η μόνη οδός για να απολαύσει κάποιος τα Black Ops σε σύγχρονο PlayStation ήταν η συνδρομή στην ακριβότερη βαθμίδα της υπηρεσίας PS Plus. Ωστόσο, τα ανταγωνιστικά shooters απαιτούν μηδενικό input lag και η αναπόφευκτη καθυστέρηση που εισάγει η μετάδοση της εικόνας μέσω streaming καθιστούσε την εμπειρία του multiplayer και του Zombies mode πρακτικά αδύνατη για τον μέσο χρήστη.

Με την ανάθεση του project στην Iron Galaxy, η Activision προσπερνά την εξομοίωση και προχωρά σε πραγματικό porting του κώδικα. Η Iron Galaxy διαθέτει τεράστια εμπειρία στον τομέα, έχοντας διαχειριστεί τις μεταφορές απαιτητικών τίτλων όπως το Diablo 3, το Overwatch (για το Switch) και το Uncharted: Legacy of Thieves Collection για τα PC.

Το πρώτο Call of Duty: Black Ops (2010) παραμένει μέχρι σήμερα ένα masterclass αφήγησης για το είδος. Η ιστορία του Alex Mason, η ψυχολογική πίεση της ανάκρισης, οι μυστικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και η εμβληματική παρουσία του Viktor Reznov, δημιούργησαν ένα σκοτεινό, ώριμο σενάριο που σπάνια συναντάμε σε σύγχρονα FPS.

Το Black Ops 2 (2012) ανέβασε τον πήχη ακόμα υψηλότερα, εισάγοντας διακλαδώσεις στην ιστορία με πολλαπλά τέλη, αναλόγως των αποφάσεων του παίκτη. Σε επίπεδο Multiplayer, έφερε την απόλυτη επανάσταση με το σύστημα "Pick 10" στη δημιουργία κλάσεων, προσφέροντας απόλυτη ελευθερία στην επιλογή όπλων, perks και εξοπλισμού, κάτι που καθόρισε τον σχεδιασμό των μελλοντικών τίτλων της βιομηχανίας.

Παράλληλα, το Zombies mode στα δύο αυτά παιχνίδια άγγιξε την απόλυτη κορυφή του. Από τον εμβληματικό χάρτη Kino der Toten έως το περίπλοκο Mob of the Dead και το επικό Origins, η κοινότητα εξακολουθεί να θεωρεί αυτές τις εκδόσεις ως την χρυσή τομή μεταξύ δυσκολίας, ατμόσφαιρας και easter eggs.

Αμφότερα θα γίνουν διαθέσιμα τον Ιούλιο.