Επίσημο το Gemini 3 με νέα εμφάνιση και πολύ σημαντικές αναβαθμίσεις

Η Google ανακοίνωσε το Gemini 3, την πιο φιλόδοξη αναβάθμιση της πλατφόρμας της μέχρι σήμερα, σηματοδοτώντας ένα άλμα σε ισχύ, ευελιξία και αλληλεπίδραση. Η νέα έκδοση δεν είναι απλώς ένα πιο ικανό μοντέλο· είναι ένα πλήρες ανασχεδιασμένο οικοσύστημα που μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Gemini. Από πιο έξυπνα prompts μέχρι αυτοματισμούς που θυμίζουν προσωπικό βοηθό επόμενης γενιάς, το Gemini 3 επιχειρεί να φέρει την καθημερινή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε εντελώς νέο επίπεδο.

Στην καρδιά της αναβάθμισης βρίσκεται το νέο μοντέλο Gemini 3, το οποίο η Google περιγράφει ως το πιο ικανό που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Η βελτιωμένη λογική, η προσεγμένη διατύπωση απαντήσεων και ο υψηλότερος βαθμός συνοπτικότητας προσφέρουν μια εμπειρία που μοιάζει πιο ώριμη και άμεση. Το μοντέλο ξεχωρίζει επίσης για τις δυνατότητες multimodal κατανόησης: από τη βοήθεια σε δύσκολες εργασίες μαθημάτων, με uploads φωτογραφιών ή χειρόγραφων σημειώσεων, μέχρι την ανάλυση σύνθετου περιεχομένου, το Gemini 3 στοχεύει να λειτουργεί ως ένα πραγματικό all-in-one εργαλείο.

Για όσους δημιουργούν εφαρμογές σε Canvas, η Google τονίζει ότι το μοντέλο αποτελεί το καλύτερο “vibe coding” σύστημα που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα. Αυτό μεταφράζεται σε πιο ολοκληρωμένα, πιο αξιόπιστα και πιο δημιουργικά αποτελέσματα. Η διάθεση του Gemini 3 Pro ξεκινά άμεσα παγκοσμίως, ενώ οι χρήστες μπορούν να το ενεργοποιήσουν μέσω της επιλογής Thinking. Όσο για τους συνδρομητές των προγραμμάτων Google AI Plus, Pro και Ultra, συνεχίζουν να απολαμβάνουν υψηλότερα όρια χρήσης, ενώ οι φοιτητές στις ΗΠΑ κερδίζουν έναν δωρεάν χρόνο Google AI Pro, μια κίνηση που στοχεύει ξεκάθαρα στη διάδοση των νέων εργαλείων σε νεότερες ηλικίες.

Παράλληλα με το νέο μοντέλο, η Google λανσάρει έναν εκτεταμένο επανασχεδιασμό της εφαρμογής. Το περιβάλλον γίνεται πιο καθαρό και σύγχρονο, με σαφώς ευκολότερη πρόσβαση σε συζητήσεις και υλικό που έχει παραχθεί μέσω της εφαρμογής. Ο νέος φάκελος My Stuff συγκεντρώνει εικόνες, βίντεο και αναφορές, κάνοντας πιο απλή τη διαχείριση περιεχομένου. Η εμπειρία αγορών ενισχύεται σημαντικά, αξιοποιώντας δεδομένα από το Shopping Graph της Google, μια βάση με περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια προϊόντα, για συγκρίσεις, τιμές και λίστες που εμφανίζονται πλέον άμεσα μέσα στην εφαρμογή.

Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή αλλαγή δεν είναι απλώς αισθητική. Η Google εισάγει δύο νέα πειραματικά modes που ονομάζει generative interfaces. Αυτές οι διεπαφές παράγονται δυναμικά από το ίδιο το μοντέλο, προσαρμοσμένες σε κάθε prompt του χρήστη. Το πρώτο, το visual layout, δημιουργεί μια εμπειρία που θυμίζει ψηφιακό περιοδικό, με εικόνες, ενότητες και δομή που προσαρμόζεται στο περιεχόμενο. Ζήτα, για παράδειγμα, ένα τριήμερο ταξιδιωτικό πλάνο για τη Ρώμη και θα εμφανιστεί ένα οπτικό, διαδραστικό itinerarium που μπορείς να εξερευνήσεις.

Το δεύτερο, το dynamic view, αξιοποιεί τις coding δυνατότητες του Gemini 3 για να κατασκευάσει επιτόπου μια διεπαφή από το μηδέν. Ο χρήστης λαμβάνει ένα περιβάλλον πλήρως προσαρμοσμένο στο αίτημά του — ένα είδος μικρής εφαρμογής που γεννιέται σε πραγματικό χρόνο. Από την πλοήγηση σε θεματικές συλλογές έργων τέχνης μέχρι την εξερεύνηση εκπαιδευτικού περιεχομένου, το dynamic view επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το πώς πρέπει να παρουσιάζονται οι απαντήσεις ενός AI assistant.

Πέρα από τα generative interfaces, η Google παρουσιάζει επίσης το Gemini Agent, ένα πειραματικό εργαλείο που επιχειρεί να φέρει την αυτοματοποίηση σε επίπεδο προσωπικού βοηθού. Το Agent αναλαμβάνει πολύπλοκες πολυβηματικές εργασίες χρησιμοποιώντας τα Google apps του χρήστη. Από το να οργανώσει το inbox μέχρι να βρει διαθέσιμα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με βάση πληροφορίες στους email λογαριασμούς, το σύστημα λειτουργεί ως ο ενορχηστρωτής που συνδυάζει εργαλεία όπως Deep Research, Canvas, Gmail, Calendar και live browsing. Παρότι μπορεί να εκτελέσει σύνθετες ενέργειες, παραμένει υπό τον έλεγχο του χρήστη: ζητά πάντα επιβεβαίωση πριν από ενέργειες όπως αγορές ή αποστολή μηνυμάτων. Αρχικά, θα είναι διαθέσιμο στους Google AI Ultra συνδρομητές στις ΗΠΑ.