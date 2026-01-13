Επίσημο: Το HBO Max διαθέσιμο πλέον στην Ελλάδα! Αυτές είναι οι τιμές συνδρομής

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε σήμερα ότι το HBO Max, η κορυφαία παγκόσμια υπηρεσία streaming της, είναι διαθέσιμη ως αυτόνομη υπηρεσία streaming στην Ελλάδα από σήμερα, 13 Ιανουαρίου. Αυτό σηματοδοτεί ένα σπουδαίο ορόσημο στη διαρκή παγκόσμια επέκταση του HBO Max, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό άμεση πρόσβαση σε δημοφιλείς σειρές, blockbuster ταινίες, πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ και αγαπημένα brand ψυχαγωγίας, όλα σε ένα σημείο μέσω του HBOMax.com και των εφαρμογών HBO Max.

Διαθέσιμο ήδη σε περισσότερες από 100 αγορές παγκοσμίως, το HBO Max συνδυάζει το καλύτερο περιεχόμενο ψυχαγωγίας από HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC, Max Originals και πολλά ακόμη σε μια ενιαία, απρόσκοπτη εμπειρία θεάματος. Η υπηρεσία προσφέρει μια εκτεταμένη συλλογή από διεθνείς επιτυχίες, αγαπημένες σειρές και έναν πλούσιο κατάλογο με εμβληματικούς τίτλους.

Tο HBO Max μπαίνει δυναμικά στο 2026 με τo One Battle After Another, την αποκλειστική HBO Original σειρά A Knight of the Seven Kingdoms (19 Ιανουαρίου), τα δύο αποκλειστικά για την υπηρεσία Industry (4η σεζόν) και The Pitt (2η σεζόν), τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο - Κορτίνα 2026, καθώς και τις αποκλειστικές πρεμιέρες τον Φεβρουάριο των ιταλικών και γερμανικών LOP's Portobello και Banksters, με το γερμανικής παραγωγής 4 Blocks Zero και την ιταλική σειρά Melanie - Beyond the case να ακολουθούν αργότερα μέσα στο έτος.

Ο Jamie Cooke, Warner Bros. Discovery GM of APAC, CEE, Middle East, Turkey and Africa, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε το HBO Max απευθείας στο ελληνικό κοινό, ένα ζωντανό και αφοσιωμένο κοινό που αγαπά ποιοτικές ιστορίες. Από εμβληματικές HBO Original σειρές έως παγκόσμιες επιτυχίες και καθηλωτικά ντοκιμαντέρ, το HBO Max θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες πολύ σύντομα, καθώς προετοιμαζόμαστε για αυτή την συναρπαστική εξέλιξη».

Το κοινό μπορεί να αναμένει μια εξαιρετική λίστα τίτλων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των HBO Originals όπως House of the Dragon, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, Industry και το επερχόμενο A Knight of the Seven Kingdoms, των Max Originals όπως το βραβευμένο με Emmy The Pitt, καθώς και blockbuster ταινιών, από τα Superman (2025) και The Batman, έως τα Dune και τις ταινίες Harry Potter. Θα ανακαλύψουν επίσης εμβληματικές σειρές όπως Friends, The Big Bang Theory, Rick and Morty, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία από ντοκιμαντέρ και δημοφιλείς unscripted παραγωγές του καναλιού*.

Τον Φεβρουάριο η υπηρεσία θα φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (6-22 Φεβρουαρίου), οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι στους απευθείας συνδρομητές του HBO Max σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. Οι συνδρομητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις ζωντανές μεταδόσεις από τις κορυφές των Δολομιτών και από τους χώρους που βρίσκονται στο Μιλάνο, την έδρα του Duomo di Milano.

Για όσους επιθυμούν τα καλύτερα που έχουν να προσφέρουν οι αθλητικές διοργανώσεις και το Eurosport όλο το χρόνο, το πρόσθετο Sports** θα είναι διαθέσιμο μόνο για πελάτες με απευθείας συνδρομή. Το πρόσθετο Sports θα προσφέρει στους συνδρομητές ζωντανή κάλυψη και σχολιασμό από κάθε αγώνα τένις στο Australian Open και το Roland-Garros, καθώς και από κάθε διαδρομή των αγώνων ποδηλασίας Tour de France, Giro d’Italia και La Vuelta.

Το HBO Max είναι διαθέσιμο στις κύριότερες συσκευές προβολής, όπως επιλεγμένες smart τηλεοράσεις, set-top boxes, συσκευές streaming, κινητά τηλέφωνα, tablet, gaming κονσόλες, καθώς και online στη διεύθυνση www.hbomax.com.

Ευέλικτα πλάνα για κάθε θεατή

Το HBO Max προσφέρει δύο βασικά μηνιαία πλάνα που ταιριάζουν σε κάθε lifestyle**:

Standard με κόστος €10.99: Stream σε 2 συσκευές σε Full HD, με 30 downloads (ισχύουν περιορισμοί).

Premium με κόστος €15.99: Stream σε 4 συσκευές σε 4K Ultra HD με Dolby Atmos (όπου είναι διαθέσιμο) και 100 downloads (ισχύουν περιορισμοί).

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αθλητικά στο βασικό σας πλάνο με τo πρόσθετο Sports με €3. Το Sports περιέχει διαφημίσεις. Περιορίζεται σε δύο από τα διαθέσιμα stream σας.

Το HBO Max στην Ελλάδα είναι επίσης διαθέσιμο μέσω του συνεργάτη μας, Vodafone, ενώ η αυτόνομη υπηρεσία απευθείας προς τον καταναλωτή προσφέρει στους θεατές επιπλέον τρόπους να απολαύσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο.

Παρακολουθήστε όπως θέλετε

Οι συνδρομητές μπορούν να δημιουργήσουν έως και πέντε προσωπικά προφίλ, να λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις και να απολαμβάνουν λειτουργίες όπως «Συνεχίστε να παρακολουθείτε» και, ανάλογα με το επίπεδο της συνδρομής σας, λήψεις εκτός σύνδεσης. Οι οικογένειες μπορούν να δημιουργήσουν προφίλ για παιδιά με περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους και στοιχεία γονικού ελέγχου.

Το HBO Max είναι διαθέσιμο μέσω των κύριων καταστημάτων εφαρμογών, επιλεγμένων τηλεοράσεων και συνεργατών διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου, κινητών τηλεφώνων, tablet, gaming κονσόλων, υπολογιστών και online στo www.hbomax.com. Οι συνδρομητές μπορούν να πληρώνουν μέσω των κύριων παρόχων, όπως Visa, Mastercard, Amex και PayPal.

Παγκόσμια επέκταση του HBO Max

Το HBO Max διατέθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 2020 και έκτοτε έχει επεκταθεί στην Λατινική Αμερική, στην Ευρώπη, στην Κεντρική Ασία και σε επιλεγμένες περιοχές της ευρύτερης ζώνης Ασίας–Ειρηνικού. Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Warner Bros. Discovery δήλωσε πως διαθέτει 128 εκατομμύρια συνδρομητές streaming παγκοσμίως

* Απαιτείται το βασικό πλάνο. Αθλητικές διοργανώσεις του 2026.

** Τα κανάλια, το ζωντανό περιεχόμενο και οι επαναλήψεις (όπου περιλαμβάνονται στο πλάνο σας) περιέχουν διαφημίσεις. Όλα τα πλάνα ενδέχεται να περιέχουν χορηγίες και cross-promotional περιεχόμενο.