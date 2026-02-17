Netflix + HBO: Το mega deal πιο κοντά από ποτέ, αλλά η Paramount έχει μια τελευταία ευκαιρία

Η Warner Bros. Discovery (WBD) ανακοίνωσε επίσημα ότι οι μέτοχοι θα ψηφίσουν για την ιστορική συγχώνευση με το Netflix στις 20 Μαρτίου 2026. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ομόφωνα το deal των $82,7 δισ., το οποίο προβλέπει την εξαγορά των στούντιο και της streaming υπηρεσίας (HBO Max) από το Netflix. Ωστόσο, υπάρχει ανατροπή: Η WBD έλαβε "άδεια" 7 ημερώννα συζητήσει την ύστατη, βελτιωμένη πρόταση εξαγοράς από την Paramount Skydance, η οποία προσφέρει ρευστό για ολόκληρη την εταιρεία.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Οικονομικά, η WBD λυγίζει υπό το βάρος του χρέους και το Netflix χρειάζεται το "βάθος" του καταλόγου της Warner Bros. (Harry Potter, DC, HBO) για να δικαιολογήσει τις αυξήσεις τιμών.

Τεχνολογική Υπεροχή: Αν περάσει το deal του Netflix, μιλάμε για τη μεγαλύτερη αναβάθμιση UX στην ιστορία. Το περιεχόμενο του HBO (Game of Thrones, The Last of Us) θα μεταφερθεί ενδεχομένως στην πλατφόρμα του Netflix. Αυτό σημαίνει τέλος στο ασταθές app του Max, ανώτερο bitrate και παγκόσμια διαθεσιμότητα 4K/HDR/Dolby Vision χωρίς τα regional κλειδώματα και τα bugs που ταλαιπωρούν τους χρήστες του HBO Max.

Στρατηγική: Η Netflix "κόβει" την WBD στα δύο, κρατώντας το "φιλέτο" (ταινίες/σειρές) και αφήνοντας τα γραμμικά κανάλια (Discovery, CNN) να γίνουν ξεχωριστή εταιρεία. Αντίθετα, η Paramount θέλει να τα αγοράσει όλα, κάτι που θυμίζει στρατηγική παλαιάς κοπής που ίσως δεν επιβιώσει ψηφιακά.

Η ματιά του Techgear

Αξίζει να το περιμένουμε; Ναι, με αστερίσκους.

Ως χρήστες, η προοπτική να έχουμε το Stranger Things και το Succession στην ίδια εφαρμογή του Netflix είναι εξαιρετική. Η ποιότητα εικόνας και η σταθερότητα του streaming θα εκτοξευθούν. Ωστόσο, προετοιμαστείτε για το μονοπώλιο: Μια τέτοια σούπερ-πλατφόρμα θα έχει σίγουρα συνδρομή που σταδικά θα ξεπεράσει τα 25€/μήνα. Αν ψάχνετε την απόλυτη ταινιοθήκη με το καλύτερο UX, ο γάμος Netflix-Warner είναι μονόδρομος. Αν ψάχνετε φθηνή ψυχαγωγία, τα νέα είναι δυσάρεστα.