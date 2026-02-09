Όχι Ταραντίνο, αλλά Φίντσερ: Η μεγάλη ανατροπή με την επιστροφή του Brad Pitt ως Cliff Booth

Ήταν η έκπληξη που κανείς δεν περίμενε. Ενώ οι φήμες για τα trailers του φετινού Super Bowl οργίαζαν εδώ και μέρες, μια συγκεκριμένη τηλεοπτική διαφήμιση κατάφερε να αιφνιδιάσει το κοινό και να μονοπωλήσει τις συζητήσεις στα social media. Ο λόγος για την πρώτη επίσημη ματιά στο The Adventures of Cliff Booth, μια νέα ταινία που φέρνει ξανά τον Brad Pitt στον εμβληματικό ρόλο του κασκαντέρ που γνωρίσαμε στο «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood). Ωστόσο, η μεγάλη ανατροπή δεν βρίσκεται μπροστά από την κάμερα, αλλά πίσω από αυτήν: τη σκηνοθεσία δεν υπογράφει ο Quentin Tarantino, αλλά ο «άρχοντας» του σασπένς, David Fincher.

Το πρώτο αυτό teaser, που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του μεγάλου αγώνα, επιβεβαίωσε πως το πρότζεκτ έρχεται σύντομα στο Netflix, προσφέροντας μια στυλάτη και γεμάτη ένταση γεύση από το τι μας περιμένει. Ο Cliff Booth επιστρέφει, όχι απλώς ως ο χαλαρός κασκαντέρ που ξέραμε, αλλά με την ιδιότητα του «fixer» για τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ. Και όπως είναι φυσικό, όταν είσαι fixer, τα προβλήματα σε βρίσκουν από μόνα τους.

Στα πλάνα που απολαύσαμε, ο Pitt φαίνεται να διατηρεί αλώβητη τη γοητεία του χαρακτήρα, κινούμενος με άνεση ανάμεσα σε σκοτεινές κινηματογραφικές αίθουσες και γραφεία γεμάτα «κοστούμια» που κρύβουν ένοχα μυστικά. Η ατμόσφαιρα αποπνέει τον αέρα του κλασικού Χόλιγουντ, φιλτραρισμένο όμως μέσα από την τελειομανή και σκοτεινή αισθητική του Fincher. Φυσικά, από το μενού δεν έλειψαν και οι βωμολοχίες —σήμα κατατεθέν του ταραντινικού σύμπαντος— οι οποίες, λόγω της προβολής σε εκατό εκατομμύρια θεατές, «λογοκρίθηκαν» με έξυπνο τρόπο για τις ανάγκες του τηλεοπτικού σποτ.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική επανένωση. Ο Brad Pitt και ο David Fincher έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον κινηματογράφο με ταινίες-σταθμούς όπως το Seven, το Fight Club και το Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον. Το γεγονός ότι ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για να επεκτείνουν το σύμπαν ενός άλλου μεγάλου δημιουργού, προσδίδει στο εγχείρημα μια μοναδική βαρύτητα.

Πολλοί ίσως αναρωτηθούν πώς αντιδρά ο ίδιος ο Quentin Tarantino σε αυτή την εξέλιξη, δεδομένου ότι ο Cliff Booth είναι δικό του πνευματικό παιδί. Η απάντηση είναι: με ενθουσιασμό. Παρόλο που ο Tarantino δεν κρατά τα ηνία της σκηνοθεσίας, έχει δώσει την πλήρη συγκατάθεσή του. Μιλώντας πέρυσι στο podcast Church of Tarantino, ο σκηνοθέτης του Pulp Fiction είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Fincher, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

Πιστεύω πως εγώ και ο David Fincher είμαστε οι δύο καλύτεροι σκηνοθέτες. Οπότε, η ιδέα ότι ο David θέλει πραγματικά να διασκευάσει τη δουλειά μου, δείχνει ένα επίπεδο σοβαρότητας απέναντι στο έργο μου που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.



Ενώ λοιπόν ο Fincher αναλαμβάνει δράση με τον Cliff Booth, ο Tarantino φαίνεται πως εξακολουθεί να επεξεργάζεται τα επόμενα βήματά του. Μετά την ακύρωση του The Movie Critic, ο δημιουργός αφιερώνει χρόνο στο να σκεφτεί ποια θα είναι η 10η και τελευταία του ταινία. Παράλληλα, πειραματίζεται με νέα μέσα, όπως φάνηκε από την πρόσφατη κυκλοφορία του Yuki’s Revenge στο Fortnite, δείχνοντας ενδιαφέρον για τη γέφυρα μεταξύ του παραδοσιακού σινεμά και των ψηφιακών κόσμων.