Super Mario Galaxy Movie: Ο Yoshi «καταπίνει» τον Kamek στο νέο trailer

Η αναμονή για το επόμενο κεφάλαιο στην κινηματογραφική ιστορία του διασημότερου υδραυλικού στον κόσμο πλησιάζει προς το τέλος της, και αυτή τη φορά τα φώτα της δημοσιότητας δεν πέφτουν στον Mario, αλλά στον πιστό του σύντροφο. Το νέο trailer για το The Super Mario Galaxy Movie κυκλοφόρησε, προσφέροντας στους θαυμαστές την πρώτη ουσιαστική ματιά στη δράση και, κυρίως, στον ακαταμάχητο Yoshi, ο οποίος αποδεικνύει πως η όρεξή του είναι κυριολεκτικά… ατελείωτη.

Αν η πρώτη ταινία The Super Mario Bros. Movie έθεσε τις βάσεις για το πώς μπορεί να μεταφερθεί το Mushroom Kingdom στη μεγάλη οθόνη, το sequel δείχνει αποφασισμένο να εξερευνήσει τα όρια του σύμπαντος της Nintendo. Βασισμένο στον τίτλο και τα πλάνα που είδαμε, η ταινία αντλεί ξεκάθαρα έμπνευση από το αριστουργηματικό παιχνίδι Super Mario Galaxy του Wii, μεταφέροντας τη δράση από το έδαφος στο Διάστημα.

Ωστόσο, το highlight του νέου διαφημιστικού σποτ δεν είναι τα διαστημικά ταξίδια, αλλά μια συγκεκριμένη σκηνή που έχει ήδη γίνει viral στα social media. Σε αυτήν, βλέπουμε τον Yoshi να έρχεται αντιμέτωπος με έναν Magikoopa (τον γνωστό Kamek). Ενώ στο παρελθόν ίσως περιμέναμε μια μάχη με μπάλες φωτιάς και άλματα, η ταινία επιλέγει να τιμήσει πιστά τους μηχανισμούς των video games. Ο Yoshi, με μια αστραπιαία κίνηση της χαρακτηριστικής μακριάς γλώσσας του, αρπάζει τον μάγο, τον καταπίνει ολόκληρο και – όπως ακριβώς συμβαίνει στα παιχνίδια – τον μετατρέπει ακαριαία σε αυγό.

Η λεπτομέρεια που απογειώνει τη σκηνή είναι το χιουμοριστικό στοιχείο: το αυγό που προκύπτει «φοράει» ακόμα τα γυαλιά του Kamek, ενώ στη συνέχεια εκτοξεύεται σε ένα καρτ, με τον Yoshi να αναλαμβάνει τη θέση του οδηγού φωνάζοντας ένα ενθουσιώδες «Vroom vroom!». Είναι μια στιγμή που συνδυάζει την παιδική αθωότητα του χαρακτήρα με την «ωμή» βία των μηχανισμών του παιχνιδιού, κάτι που υπόσχεται άφθονο γέλιο στις αίθουσες.

Πέρα από τον Yoshi, που φαίνεται πως θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν θα είναι απλώς ένα cameo όπως στην post-credits σκηνή της πρώτης ταινίας, το The Super Mario Galaxy Movie εμπλουτίζει το καστ του με χαρακτήρες που οι fans ζητούσαν επίμονα.

Η παρουσία της Rosalina είναι πλέον επιβεβαιωμένη, με την βραβευμένη με Όσκαρ Brie Larson να δανείζει τη φωνή της στην πριγκίπισσα των Lumas. Η επιλογή της Larson προσθέτει ένα ακόμη «βαρύ» όνομα στο ήδη εντυπωσιακό ρόστερ ηθοποιών, ενώ η φιγούρα της Rosalina αναμένεται να παίξει καταλυτικό ρόλο στην πλοκή, καθοδηγώντας τον Mario και την παρέα του στους κινδύνους του διαστήματος.

Παράλληλα, ο Bowser Jr. κάνει το ντεμπούτο του, με τον Benny Safdie να αναλαμβάνει τον ρόλο του κακομαθημένου γιου του King Koopa. Η χημεία του με τον Jack Black (Bowser) αναμένεται να είναι εκρηκτική, καθώς η σχέση πατέρα-γιου στους "κακούς" της Nintendo προσφέρει πάντα γόνιμο έδαφος για κωμικές καταστάσεις. Φυσικά, όλοι οι βασικοί συντελεστές επιστρέφουν: ο Chris Pratt ως Mario, ο Charlie Day ως Luigi, η Anya Taylor-Joy ως Peach και ο Keegan-Michael Key ως Toad.

Οπτικά, η Illumination φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον εαυτό της. Τα πλάνα που αποκαλύφθηκαν δείχνουν μια εντυπωσιακή παλέτα χρωμάτων, με τους πλανήτες και τα νεφελώματα να αποδίδονται με εκθαμβωτική λεπτομέρεια. Η σκηνοθετική ομάδα των Aaron Horvath και Michael Jelenic, που ευθύνεται για την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας, δείχνει να έχει κατανοήσει πλήρως τι κάνει το Super Mario Galaxy τόσο ξεχωριστό: η αίσθηση της κλίμακας και η βαρύτητα (κυριολεκτικά και μεταφορικά) των διαστημικών περιβαλλόντων.

Επιπλέον, το trailer μας έδωσε μικρές γεύσεις από άλλα αγαπημένα στοιχεία των παιχνιδιών. Είδαμε αναφορές σε power-ups όπως το Frog Suit, την επιστροφή των χαριτωμένων Lumas, αλλά και τρομακτικούς εχθρούς όπως τον Megaleg, ένα γιγαντιαίο ρομπότ που πιθανότατα θα αποτελέσει ένα από τα boss fights της ταινίας. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, από τις υφές των χαρακτήρων μέχρι τα ηχητικά εφέ που παραπέμπουν κατευθείαν στις κονσόλες της Nintendo, είναι εμφανής σε κάθε καρέ.

Η απόφαση της Nintendo να επεκτείνει το κινηματογραφικό της σύμπαν με το Galaxy και όχι με μια απλή συνέχεια στο Mushroom Kingdom δείχνει τόλμη. Το πρώτο φιλμ έσπασε τα ταμεία παγκοσμίως, ξεπερνώντας το 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, και δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες. Με την προσθήκη του Yoshi ως κεντρικού χαρακτήρα και την εξερεύνηση νέων κόσμων, το στούντιο φαίνεται να στοχεύει όχι μόνο στην επανάληψη της επιτυχίας, αλλά και στην εδραίωση του Mario ως ενός κινηματογραφικού franchise που μπορεί να σταθεί δίπλα στα μεγαθήρια της Disney και της Pixar.

Το The Super Mario Galaxy Movie αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την 1η Απριλίου 2026.