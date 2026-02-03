The Devil Wears Prada 2: Κυκλοφόρησε το πλήρες trailer – Πρεμιέρα, cast και η μεγάλη ανατροπή

Χρειάστηκαν σχεδόν δύο δεκαετίες, αμέτρητες φήμες και μια σιωπηρή προσευχή από εκατομμύρια fashionistas, αλλά η στιγμή έφτασε. Το επίσημο, πλήρες trailer του The Devil Wears Prada 2 κυκλοφόρησε μόλις πριν λίγες ώρες, επιβεβαιώνοντας πως η «Βίβλος» της μόδας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη την 1η Μαΐου 2026. Και αν κρίνουμε από τα πρώτα πλάνα, το Runway δεν είναι πια το αδιαπέραστο φρούριο που θυμόμασταν.

Το βίντεο ξεκινά με έναν φόρο τιμής στην πρώτη ταινία του 2006: ένα ζευγάρι κόκκινες γόβες Valentino περπατά αποφασιστικά στους διαδρόμους του περιοδικού, ενώ το προσωπικό τρέχει πανικόβλητο. Η κάμερα ανεβαίνει και αποκαλύπτει τη Μέριλ Στριπ, πιο επιβλητική από ποτέ, να μπαίνει στο ασανσέρ. Όλα μοιάζουν ίδια, μέχρι που ανοίγουν οι πόρτες.

Δίπλα της δεν στέκεται πια μια φοβισμένη ασκούμενη, αλλά μια Αν Χάθαγουεϊ που αποπνέει αυτοπεποίθηση, δύναμη και στυλ που θα ζήλευε ακόμη και η ίδια η Μιράντα. Η σκηνή που έχει ήδη γίνει viral στα social media δείχνει την Πρίστλι να κοιτάζει την πρώην βοηθό της και να ρωτάει με αφοπλιστική ψυχρότητα τον Νάιτζελ: «Ποια είναι αυτή; Την ξέρουμε;».

Η απάντηση του Νάιτζελ, «Ήταν μία από τις Έμιλις», πυροδοτεί ήδη θεωρίες: Πρόκειται για το απόλυτο power play της Μιράντα ή μήπως η «ιέρεια» της μόδας αρχίζει να χάνει την πνευματική της διαύγεια;

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το trailer και οι πληροφορίες της παραγωγής, το σενάριο της Αλίν Μπρος ΜακΚένα (που επιστρέφει στη γραφή) τοποθετεί την ιστορία στο σκληρό παρόν των media. Η παραδοσιακή δημοσιογραφία των περιοδικών καταρρέει και η Μιράντα Πρίστλι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Το Runway αιμορραγεί οικονομικά και η μόνη διέξοδος φαίνεται να είναι η διαφημιστική δαπάνη από μεγάλους ομίλους πολυτελείας.

Εδώ έρχεται η μεγάλη ανατροπή. Η Έμιλι Τσάρλτον (Έμιλι Μπλαντ), η πάλαι ποτέ νευρωτική πρώτη βοηθός, είναι πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος σε έναν τέτοιο όμιλο-κολοσσό. Η Μιράντα χρειάζεται τα χρήματα της Έμιλι. Παράλληλα, η Άντι επιστρέφει στο Runway ως Features Editor, έχοντας διαγράψει τη δική της επιτυχημένη πορεία. Οι ισορροπίες τρόμου έχουν αλλάξει: η Μιράντα δεν κρατάει πια όλα τα χαρτιά.

Η Έμιλι Μπλαντ κλέβει την παράσταση στο trailer, πετώντας φαρμακερα ατάκες στην Άντι, σχολιάζοντας τα φρύδια της και θυμίζοντας σε όλους γιατί αυτός ο χαρακτήρας αγαπήθηκε όσο λίγοι.

Η χημεία της αρχικής τετράδας (Στριπ, Χάθαγουεϊ, Μπλαντ, Τούτσι) παραμένει αλώβητη, όπως φαίνεται και από τα ελάχιστα δευτερόλεπτα κοινής τους παρουσίας στην οθόνη. Ωστόσο, το sequel φέρνει φρέσκο αέρα με ηχηρές προσθήκες.

Ο Κένεθ Μπράνα εμφανίζεται ως ο σύζυγος της Μιράντα, προσθέτοντας μια νέα δυναμική στην προσωπική ζωή της αινιγματικής εκδότριας. Επίσης, το cast συμπληρώνουν ονόματα όπως η Λούσι Λιού και ο Τζάστιν Θερού, υποδηλώνοντας ότι ο κόσμος της μόδας στο sequel θα είναι ακόμα πιο λαμπερός και ανταγωνιστικός. Ο Ντέιβιντ Φράνκελ, σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, κρατά ξανά τα ηνία, διασφαλίζοντας ότι το ύφος και η αισθητική θα παραμείνουν πιστά στο πρωτότυπο.