Masters of the Universe: Πρώτο trailer για τη live-action επιστροφή του He-Man

Η αναμονή για τους λάτρεις της Ετέρνια έφτασε στο τέλος της. Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για την πολυαναμενόμενη live-action ταινία Masters of the Universe, αποκαλύπτοντας επιτέλους πώς μεταφέρεται ο θρυλικός ήρωας των '80s στη σύγχρονη εποχή. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Travis Knight, του ανθρώπου που αναβίωσε επιτυχημένα τα Transformers με το Bumblebee, η ταινία υπόσχεται να συνδυάσει τη νοσταλγία με μια φρέσκια, κινηματογραφική προσέγγιση.

Το πρώτο teaser μας εισάγει σε μια εκδοχή της ιστορίας που διαφοροποιείται από την κλασική μυθολογία, διατηρώντας όμως τον πυρήνα της. Συναντάμε τον Πρίγκιπα Άνταμ (τον οποίο υποδύεται ο Nicholas Galitzine) όχι ως υπερασπιστή του Grayskull, αλλά ως Adam Glenn, έναν απλό υπάλληλο γραφείου στη Γη που εργάζεται στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Η αφήγηση αποκαλύπτει πως ο Άνταμ είχε φυγαδευτεί στον πλανήτη μας ως παιδί για να προστατευτεί από τις σκοτεινές δυνάμεις που λυμαίνονται την πατρίδα του. Ωστόσο, το πεπρωμένο του δεν αργεί να τον βρει. Το trailer δείχνει τον ήρωα να ανακαλύπτει το Σπαθί της Δύναμης (Sword of Power) πυροδοτώντας την αλυσίδα γεγονότων που θα τον οδηγήσουν πίσω στην Ετέρνια. Η εμβληματική σκηνή της μεταμόρφωσης, με τους κεραυνούς και τη φράση-κλειδί, δηλώνει ξεκάθαρα πως η παραγωγή δεν φοβάται να αγκαλιάσει τα στοιχεία φαντασίας που έκαναν το franchise αγαπητό.

Ένα καστ γεμάτο αστέρες και η απειλή του Skeletor

Δίπλα στον Galitzine, το καστ πλαισιώνεται από ονόματα πρώτης γραμμής. Η Camila Mendes αναλαμβάνει τον ρόλο της δυναμικής Teela, ενώ ο Idris Elba ενσαρκώνει τον σοφό μέντορα και πολεμιστή Man-At-Arms (Duncan). Στο στρατόπεδο των «κακών», η Alison Brie εμφανίζεται ως η μοχθηρή μάγισσα Evil-Lyn.

Ωστόσο, τα βλέμματα όλων στρέφονται στον μεγάλο κακό της υπόθεσης. Ο Jared Leto δανείζει τη φωνή και την ερμηνεία του στον Skeletor. Αν και το πρόσωπο του ηθοποιού δεν φαίνεται, η ψηφιακή απεικόνιση του «Άρχοντα της Καταστροφής» μοιάζει να έχει βγει απευθείας από τα κινούμενα σχέδια της Filmation, με μια σαφώς πιο τρομακτική και ρεαλιστική υφή. Η εμφάνισή του στο trailer, αν και σύντομη, προμηνύει μια επική σύγκρουση για την κυριαρχία του Κάστρου Grayskull.

Η αισθητική του Travis Knight

Ο σκηνοθέτης Travis Knight φαίνεται να έχει επενδύσει σε μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο sci-fi και το high fantasy. Σε αντίθεση με την ταινία του 1987 με τον Dolph Lundgren, η οποία είχε περιοριστεί λόγω budget σε γήινες τοποθεσίες, η νέα παραγωγή μας ταξιδεύει σε μια Ετέρνια γεμάτη χρώμα, παράξενα πλάσματα (όπως ο Beast Man και ο Spikor που διακρίνονται φευγαλέα) και φουτουριστική τεχνολογία.

Το τέλος μιας μακράς οδύσσειας

Η κυκλοφορία του trailer σηματοδοτεί και το τέλος μιας πολυετούς «περιπέτειας» για την ίδια την ταινία. Το project πέρασε από σαράντα κύματα, αλλάζοντας στούντιο (από τη Sony στο Netflix και τελικά στην Amazon MGM) και πρωταγωνιστές, μέχρι να πάρει την τελική του μορφή. Πλέον, το Masters of the Universe δείχνει έτοιμο να διεκδικήσει τη θέση του στο σύγχρονο κινηματογραφικό τοπίο, φιλοδοξώντας να ξεκινήσει ένα νέο franchise.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Ιουνίου 2026.