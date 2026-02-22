Pressure: Οι Andrew Scott και Brendan Fraser στο νέο ιστορικό θρίλερ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας Pressure, ενός ιστορικού θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Andrew Scott (Fleabag, Ripley) και τον βραβευμένο με Όσκαρ Brendan Fraser (The Whale).

Η ταινία εστιάζει στα πραγματικά γεγονότα γύρω από τον επικεφαλής μετεωρολόγο των Συμμάχων, ο οποίος είχε το βάρος της απόφασης για την πρόγνωση του καιρού πριν την ιστορική Απόβαση στη Νορμανδία (D-Day).

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο και ακολουθεί τις αγωνιώδεις ώρες που προηγήθηκαν της Απόβασης στη Νορμανδία τον Ιούνιο του 1944. Ο Andrew Scott υποδύεται τον Group Captain James Stagg, τον επικεφαλής μετεωρολόγο των Συμμάχων. Ο Stagg βρίσκεται σε ευθεία σύγκρουση με τον Αμερικανό ομόλογο του, προσπαθώντας να πείσει τον Στρατηγό Dwight D. Eisenhower (τον οποίο ενσαρκώνει ο Brendan Fraser) να αναβάλει την εισβολή λόγω επερχόμενης, μη ορατής έως τότε, σφοδρής κακοκαιρίας.

Αντί για ένα παραδοσιακό πολεμικό έπος, το trailer καταδεικνύει μια πιο «κλειστοφοβική» προσέγγιση, με το βάρος να πέφτει στα πρωτόγονα αλλά κρίσιμα τεχνολογικά και επιστημονικά εργαλεία μετεωρολογίας της δεκαετίας του 1940. Η παραγωγή φαίνεται ότι επενδύει σε μια σκοτεινή, φορτισμένη ατμόσφαιρα γραφείων και χαρτών, θυμίζοντας τα Oppenheimer και The Imitation Game.

Το Pressure αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 29 Μαΐου 2026.