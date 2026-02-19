Επίσημο Trailer Toy Story 5: Ο Woody επιστρέφει για να πολεμήσει τα tablets

Για τους βιαστικούς (δείτε τουλάχιστον το trailer ρε παιδιά...)

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του Toy Story 5 , επιβεβαιώνοντας την πρεμιέρα για τις 19 Ιουνίου 2026.

Ο νέος μεγάλος "ανταγωνιστής" είναι η Lilypad, ένα προηγμένο tablet που απειλεί να καταστήσει τα παραδοσιακά παιχνίδια εντελώς παρωχημένα.

Ο Woody επιστρέφει εμφανώς φθαρμένος, φέροντας σημάδια παλαιότητας (όπως ξεθωριασμένο χρώμα στα μαλλιά), για να σώσει την παλιά του παρέα.

Η ταινία αγγίζει το εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα του εθισμού των μικρών παιδιών στις οθόνες, προκαλώντας ήδη έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Pixar μόλις άνοιξε το κουτί της Πανδώρας για τη σύγχρονη γονεϊκότητα. Το επίσημο trailer του Toy Story 5 είναι πλέον γεγονός και αποδεικνύει αυτό που περιμέναμε να δούμε μετά τα πρώτα teasers: ο πραγματικός αντίπαλος του Woody και του Buzz Lightyear δεν είναι κάποιος παρανοϊκός συλλέκτης ή ένα λούτρινο με σύνδρομο κατωτερότητας, αλλά η ίδια η τεχνολογία. Η μικρή Bonnie μεγαλώνει και, όπως εκατομμύρια παιδιά σήμερα, μαγνητίζεται από τη λάμψη μιας smart οθόνης, αφήνοντας τα φυσικά της παιχνίδια να σκονίζονται.

Η εισαγωγή της Lilypad (με τη φωνή της Greta Lee) ως της κεντρικής απειλής είναι μια εξαιρετικά ευφυής επιλογή από τον σκηνοθέτη Andrew Stanton. Δεν πρόκειται για ένα κλασικό "κακό" παιχνίδι, αλλά για ένα φαινομενικά αθώο tablet με περίβλημα σε σχήμα βατράχου, το οποίο μονοπωλεί την προσοχή της Bonnie μέσω αλγορίθμων και εθιστικού περιεχομένου. Ο παραλληλισμός με τον τρόπο που συσκευές όπως το iPad έχουν μεταμορφώσει δραστικά τη βιομηχανία της παιδικής ψυχαγωγίας είναι κάτι παραπάνω από προφανής.

Από τεχνικής και αφηγηματικής άποψης, η επανένωση της παρέας έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μετά τον αποχωρισμό του στο φινάλε της τέταρτης ταινίας, ο Woody επιστρέφει ειδοποιημένος μέσω ενός παλιού walkie-talkie. Η οπτική αναπαράσταση του χρόνου πάνω του είναι εντυπωσιακή. Η Pixar τον σχεδίασε με ένα ορατό ξεθώριασμα στο βαμμένο του πλαστικό μαλλί και ντυμένο με ένα πόντσο, θυμίζοντας έντονα τα ταλαιπωρημένα, πολυπαιγμένα action figures που βρίσκουμε καταχωνιασμένα σε πατάρια.

Αυτό που κάνει το trailer να ξεχωρίζει από τις απλές animated περιπέτειες είναι το υποκείμενο κοινωνικό σχόλιο. Το φαινόμενο των "iPad kids" τίθεται αυστηρά στο μικροσκόπιο. Η Pixar δεν κρύβει τα λόγια της, φέρνοντας την ψηφιακή αποξένωση στο προσκήνιο. Η αντίθεση ανάμεσα στον "αναλογικό" Woody και την "ψηφιακή" Lilypad αντικατοπτρίζει την πραγματική μάχη που δίνουν οι γονείς καθημερινά με τον χρόνο χρήσης (screen time) των παιδιών τους. Είναι χαρακτηριστικό πως στα social media έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις από γονείς που αστειεύονται (ή και όχι) ότι δεν πρέπει να δείξουν το συγκεκριμένο trailer στα παιδιά τους μέσα από tablet, λόγω του έντονα anti-tech μηνύματός του.

Η Άποψή μας στο Techgear

Η εκτίμησή μας είναι πως, παρά την αρχική γκρίνια μερίδας του κοινού για τα "αχρείαστα sequels", το Toy Story 5 βρίσκει τον απόλυτο λόγο ύπαρξης. Ακουμπάει ένα ευαίσθητο νεύρο της σύγχρονης κοινωνίας και μετατρέπει το άγχος της τεχνολογικής εξάρτησης σε κινηματογραφικό χρυσό. Αντί να αναμασά τα μοτίβα της εγκατάλειψης ή της απώλειας ενός παιχνιδιού, εξετάζει τη δομική αλλαγή του ίδιου του παιχνιδιού. Αν η τελική εκτέλεση διατηρήσει την οξυδέρκεια που είδαμε στο WALL-E (επίσης του Andrew Stanton), ίσως μιλάμε για την πιο ώριμη ταινία του franchise, η οποία απευθύνεται ξεκάθαρα στους ενηλίκους που την παρακολουθούν.