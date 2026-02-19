The Mummy: Το trailer για το reboot του Lee Cronin επιστρέφει το franchise στον αγνό τρόμο

Τι πρέπει να γνωρίζεις

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του Lee Cronin's The Mummy (πρεμιέρα: 17 Απριλίου 2026), επιβεβαιώνοντας μια ριζική αλλαγή ύφους για το franchise.

Η νέα ταινία αφήνει πίσω της τα blockbusters και στρέφεται στον αγνό, κλειστοφοβικό τρόμο, θυμίζοντας ένα σκοτεινό μείγμα "Pet Sematary" και "Evil Dead".

Η πλοκή αγνοεί τις αρχαίες κατάρες μεγάλης κλίμακας και εστιάζει σε ένα κοριτσάκι που επιστρέφει 8 χρόνια μετά την εξαφάνισή του στην έρημο, μετατρέποντας την οικογενειακή επανένωση σε ζωντανό εφιάλτη.

Η Warner Bros., ενώνοντας δυνάμεις με τα κορυφαία στούντιο της Atomic Monster (James Wan) και της Blumhouse (Jason Blum), έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για το Lee Cronin’s The Mummy. Και το αποτέλεσμα; Είναι βαθιά και αυθεντικά τρομακτικό.

Ο σκηνοθέτης που μας χάρισε το εξαιρετικό Evil Dead Rise παίρνει στα χέρια του ένα από τα πιο ιστορικά τέρατα της Universal και το μετατρέπει σε έναν ψυχολογικό εφιάλτη. Η είδηση εδώ δεν είναι απλώς ότι έχουμε μια νέα ταινία The Mummy, αλλά το γεγονός πως το franchise επιτέλους σταματά να κυνηγά τα φαντάσματα του Indiana Jones και επιστρέφει εκεί που ανήκει: στον καθαρόαιμο τρόμο.

Η νέα προσέγγιση κάνει τη διαφορά

Αντί για την κλασική, εξαντλημένη συνταγή της "αρχαίας θεότητας που ξυπνά για να καταστρέψει τον πλανήτη", το νέο φιλμ επιλέγει μια ασφυκτικά προσωπική κλίμακα. Σύμφωνα με τη σύνοψη, η μικρή κόρη ενός δημοσιογράφου εξαφανίζεται στην έρημο χωρίς κανένα ίχνος. Οκτώ χρόνια αργότερα, επιστρέφει στους γονείς της. Ωστόσο, το παιδί που γύρισε σπίτι είναι "ζωντανό" μόνο κατ' όνομα. Η μούμια, αυτή τη φορά, κάθεται στο τραπέζι της οικογένειας.

Έχοντας αναλύσει τα πλάνα του trailer, είναι πως αυτή η απόφαση είναι ίσως η πιο έξυπνη κίνηση των τελευταίων ετών για το franchise. Το Hollywood απέτυχε παταγωδώς να αναστήσει τα Universal Monsters με όρους blockbuster (όλοι θυμόμαστε το κινηματογραφικό ατόπημα με τον Tom Cruise το 2017). Ο Cronin αντιλαμβάνεται ότι ο πραγματικός τρόμος δεν βρίσκεται σε στρατιές από σκελετούς, αλλά στην αλλοίωση του οικείου.

Η οπτική γλώσσα του trailer, με έμφαση στα πρακτικά εφέ, την ανατριχιαστική σιωπή και το ξεκάθαρο body horror, χτυπά κατευθείαν στο νευρικό σύστημα. Οπτικά, τα σκοτεινά πλάνα δείχνουν πως τα υπερβολικά μπάτζετ για ψηφιακά εφέ έδωσαν τη θέση τους στην έξυπνη σκηνοθεσία και τη δημιουργία ατμόσφαιρας. Στο cast συναντάμε τους Jack Reynor (Midsommar), Laia Costa, και May Calamawy (Moon Knight).

Τι ισχύει και τι ελέγχεται γύρω από το franchise

Καθώς τα social media έχουν πάρει φωτιά, είναι εύκολο να χαθεί κανείς στον θόρυβο. Ας ξεκαθαρίσουμε το τοπίο:

Τι γνωρίζουμε επιβεβαιωμένα: Το Lee Cronin's The Mummy είναι ένα σκοτεινό, R-rated (όπως όλα δείχνουν) horror project. Είναι εντελώς αυτόνομο και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις προηγούμενες ταινίες.

Τι ακούγεται και η αλήθεια: Με την κυκλοφορία του trailer, πολλοί fans παραπονέθηκαν για την απουσία του Brendan Fraser. Υπάρχει μια τεράστια παρανόηση εδώ. Η ταινία του 2026 δεν ακυρώνει την επιστροφή του Fraser. Το The Mummy 4, το οποίο θα αποτελεί το επίσημο sequel των παλιών ταινιών περιπέτειας με τους Brendan Fraser και Rachel Weisz, βρίσκεται όντως υπό ανάπτυξη, με φημολογούμενη ημερομηνία κυκλοφορίας τον Μάιο του 2028. Τα δύο projects τρέχουν παράλληλα, για διαφορετικά κοινά.

Με τη ματιά του Techgear

Η εκτίμησή μας είναι πως το Lee Cronin’s The Mummy αποτελεί το ηλεκτροσόκ που χρειαζόταν το franchise. Αφήνοντας πίσω τις γραφικές υπερβολές, η ταινία υπόσχεται ένα αρρωστημένο, πρωτότυπο όραμα που σέβεται την ιστορία του "τέρατος", δίνοντάς του όμως μια μοντέρνα και οικεία τραγωδία ως όχημα. Αν ο Cronin καταφέρει να διατηρήσει την ωμότητα που έδειξε στο Evil Dead Rise, τον Απρίλιο του 2026 θα μιλάμε ενδεχομένως για ένα από τα καλύτερα horror φιλμ της δεκαετίας.