Ταινία Helldivers: Ο Jason Momoa, ο Justin Lin και το ραντεβού του 2027

Η ώρα της επιστράτευσης έφτασε και η Super Earth βρήκε τον απόλυτο υπερασπιστή της. Η Sony Pictures, σε συνεργασία με την PlayStation Productions, επισημοποίησε αυτό που οι φήμες ψιθύριζαν εδώ και καιρό: Η κινηματογραφική μεταφορά του Helldivers είναι γεγονός, με τον Jason Momoa να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας να «κλειδώνει» για τις 10 Νοεμβρίου 2027.

Ένας «Helldiver» βαρέων βαρών

Η επιλογή του Jason Momoa για τον κεντρικό ρόλο φαντάζει ιδανική για το σύμπαν του παιχνιδιού. Ο επιβλητικός ηθοποιός, γνωστός από τον ρόλο του ως Aquaman και Khal Drogo (Game of Thrones), διαθέτει τη φυσική παρουσία που απαιτεί η βαριά πανοπλία ενός Helldiver. Αυτή η ταινία σηματοδοτεί ένα ιδιότυπο «hat-trick» για τον Momoa στον χώρο των video game adaptations, καθώς έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με την ταινία Minecraft και το επερχόμενο reboot του Street Fighter.

Αν και λεπτομέρειες για το σενάριο παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, η παρουσία του Momoa προϊδεάζει για έναν χαρακτήρα που θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του διαγαλαξιακού πολέμου, αντιμετωπίζοντας ορδές από εξωγήινα ζωύφια (Terminids) και φονικά ρομπότ (Automatons).

Σκηνοθεσία με... εκρηκτικό ταπεραμέντο

Ίσως πιο σημαντική και από το casting είναι η επιλογή του σκηνοθέτη. Το τιμόνι της παραγωγής αναλαμβάνει ο Justin Lin, ο άνθρωπος που αναγέννησε το franchise του Fast & Furious. Η εμπειρία του Lin στη διαχείριση καταιγιστικής δράσης και περίπλοκων σετ καταστροφής ταιριάζει γάντι στο χαοτικό gameplay του Helldivers, όπου οι αεροπορικές επιδρομές (Stratagems) και οι μαζικές εκρήξεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Gary Dauberman (γνωστού για τα It και Annabelle), μια επιλογή που ίσως υποδηλώνει ότι η ταινία δεν θα φοβηθεί να αγγίξει και πιο σκοτεινές ή τρομακτικές πτυχές του πολέμου, πέρα από τη δράση. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Hutch Parker, Asad Qizilbash και Carter Swan από την πλευρά της PlayStation Productions, μαζί με τον ίδιο τον Lin μέσω της εταιρείας του, Perfect Storm Entertainment.

Το φαινόμενο Helldivers 2

Η απόφαση της Sony να προχωρήσει τόσο γρήγορα με την ταινία δεν είναι τυχαία. Το Helldivers 2, που κυκλοφόρησε από την Arrowhead Game Studios, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναπάντεχα success stories των τελευταίων ετών. Το παιχνίδι κατάφερε να πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα σε χρόνο ρεκόρ, χάρη στο εθιστικό συνεργατικό του gameplay αλλά και τη μοναδική του ατμόσφαιρα.

Το κλειδί της επιτυχίας του Helldivers βρίσκεται στη σατιρική του προσέγγιση. Αντλώντας ξεκάθαρες επιρροές από το Starship Troopers του Paul Verhoeven, το παιχνίδι παρουσιάζει μια δυστοπική κοινωνία που προωθεί τη λεγόμενη «Διαχειριζόμενη Δημοκρατία» (Managed Democracy). Οι στρατιώτες θυσιάζονται κατά χιλιάδες φωνάζοντας συνθήματα για την ελευθερία, σε έναν πόλεμο που συχνά μοιάζει μάταιος και κωμικοτραγικός.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Justin Lin και τον Jason Momoa θα είναι να διατηρήσουν αυτή την λεπτή ισορροπία: να προσφέρουν δηλαδή μια χορταστική περιπέτεια δράσης, χωρίς να χάσουν το καυστικό χιούμορ και την πολιτική σάτιρα που αποτελούν την ψυχή του παιχνιδιού.