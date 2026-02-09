Disclosure Day: Πρώτο πλήρες trailer για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στα... UFOs

Το νέο κινηματογραφικό κεφάλαιο του Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στις ρίζες που τον καθιέρωσαν, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για το άγνωστο και την εξωγήινη παρουσία. Με τον τίτλο Disclosure Day, η νέα ταινία του θρυλικού σκηνοθέτη υπόσχεται μια διαφορετική προσέγγιση στο είδος της επιστημονικής φαντασίας, εστιάζοντας λιγότερο στην οπτική εντυπωσιοθηρία μιας εισβολής και περισσότερο στον ανθρώπινο αντίκτυπο της μεγάλης αποκάλυψης.

Το πρώτο ολοκληρωμένο trailer θέτει ένα καίριο ερώτημα: «Αν κάποιος σου αποδείκνυε ότι δεν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν, θα φοβόσουν;». Αυτή η φράση αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της αφήγησης. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από την «Ημέρα της Αποκάλυψης» (Disclosure Day), τη στιγμή που η ύπαρξη εξωγήινης ζωής παύει να είναι θεωρία συνωμοσίας και γίνεται μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα για ολόκληρο τον πλανήτη.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Έμιλι Μπλαντ, η οποία υποδύεται μια μετεωρολόγο από το Κάνσας. Η ερμηνεία της στο trailer έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση, καθώς εμφανίζεται να βιώνει μια απόκοσμη κατάρρευση κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, αδυνατώντας να μιλήσει την ανθρώπινη γλώσσα, ενώ από το στόμα της βγαίνουν ήχοι που παραπέμπουν σε κάτι εξωπραγματικό. Δίπλα της, ο Τζος Ο' Κόνορ ενσαρκώνει έναν χαρακτήρα που φαίνεται να κατέχει το κλειδί της αλήθειας, δηλώνοντας με έμφαση πως οι πληροφορίες πρέπει να αποκαλυφθούν «σε όλους, ταυτόχρονα».

Για τους λάτρεις του κινηματογράφου, το Disclosure Day σηματοδοτεί την επιστροφή του Σπίλμπεργκ στο θέμα που εξερεύνησε με το Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου και το Ε.Τ. ο Εξωγήινος. Ωστόσο, οι πρώτες εικόνες μαρτυρούν μια πιο σκοτεινή και ίσως πιο ρεαλιστική χροιά. Η ταινία φαίνεται να αντλεί έμπνευση από τη σύγχρονη κουλτούρα των UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) και τις πρόσφατες συζητήσεις περί διαφάνειας από κυβερνητικούς φορείς.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Ντέιβιντ Κεπ, του ανθρώπου που συνεργάστηκε με τον Σπίλμπεργκ στο Jurassic Park και τον Πόλεμο των Κόσμων. Από την πλευρά του, ο Κόλμαν Ντομίνγκο, μέλος του εντυπωσιακού καστ που περιλαμβάνει επίσης τους Κόλιν Φερθ και Ιβ Χιούσον, δήλωσε πως η ανάγνωση του σεναρίου τον έκανε να δακρύσει, περιγράφοντάς το ως μια ωδή στην ανθρωπότητα και στις δυνατότητες που έχουμε ως είδος όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με το αδιανόητο.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν καλυμμένες από ένα πέπλο μυστηρίου, όμως το trailer αφήνει σημαντικά ίχνη. Από αγέλες ελαφιών που συμπεριφέρονται με αφύσικο τρόπο μέχρι αγρογλυφικά που σχηματίζονται σε πραγματικό χρόνο, ο Σπίλμπεργκ χτίζει μια ατμόσφαιρα κλιμακούμενου δέους. Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχει η θρησκευτική και ηθική διάσταση της αποκάλυψης, με μια χαρακτηριστική σκηνή όπου μια μοναχή αναρωτιέται γιατί ο Θεός να δημιουργήσει ένα τόσο αχανές Σύμπαν μόνο για εμάς.

Η ταινία δεν δείχνει να ακολουθεί την πεπατημένη των ταινιών δράσης με διαστημικές μάχες. Αντιθέτως, επικεντρώνεται στο πώς η κοινωνία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι απλοί άνθρωποι διαχειρίζονται την κατάρρευση της κοσμοθεωρίας τους. Η παρουσία του Κόλιν Φερθ σε έναν ρόλο που φαίνεται να συνδέεται με την εξουσία και τη διαχείριση της πληροφορίας, προμηνύει μια σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να κρατήσουν την αλήθεια κρυφή και εκείνους που απαιτούν την πλήρη διαφάνεια.

Το Disclosure Day αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Ιούνιο του 2026, με τη μουσική επένδυση να ανήκει –για άλλη μια φορά– στον εμβληματικό Τζον Γουίλιαμς.