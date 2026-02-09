Project Hail Mary: Ο εξωγήινος Rocky κλέβει τη δόξα από τον Ryan Gosling στο τελικό trailer

Η αντίστροφη μέτρηση για την κινηματογραφική μεταφορά του best-seller Project Hail Mary έχει μπει στην τελική ευθεία. Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο trailer της ταινίας, αξιοποιώντας τον τηλεοπτικό χρόνο του Super Bowl, και οι αντιδράσεις είναι ήδη εκκωφαντικές. Ενώ ο Ryan Gosling επιστρέφει στο Διάστημα μετά το First Man, αυτή τη φορά δεν είναι η μοναξιά του αστροναύτη που κυριαρχεί, αλλά μια απροσδόκητη φιλία που υπόσχεται να αποτελέσει την καρδιά της ταινίας.

Ένας αστροναύτης χωρίς μνήμη και μια αποστολή αυτοκτονίας

Στο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε, βλέπουμε τον Gosling στον ρόλο του Ryland Grace, ενός δασκάλου φυσικής που ξυπνά σε ένα διαστημόπλοιο εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Το πρόβλημα; Δεν θυμάται ποιος είναι, ούτε πώς βρέθηκε εκεί. Σταδιακά, η μνήμη του επιστρέφει: είναι η τελευταία ελπίδα της ανθρωπότητας για να σταματήσει μια καταστροφή που απειλεί να σβήσει τον Ήλιο.

Το ύφος του trailer ισορροπεί δεξιοτεχνικά ανάμεσα στο υπαρξιακό άγχος και το χιούμορ, θυμίζοντας έντονα την ατμόσφαιρα του The Martian, κάτι απολύτως λογικό αφού και τα δύο βασίζονται σε βιβλία του ίδιου συγγραφέα, Andy Weir. Υπό τους ήχους του κλασικού Don't Stop Me Now των Queen, οι σκηνοθέτες Phil Lord και Chris Miller (δημιουργοί του Spider-Man: Into the Spider-Verse) στήνουν ένα οπτικό υπερθέαμα που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη, σκοτεινή αισθητική των σύγχρονων sci-fi θρίλερ.

Rocky: Ο πραγματικός MVP της ταινίας

Ωστόσο, το στοιχείο που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση στα social media δεν είναι ο χολιγουντιανός πρωταγωνιστής. Είναι ο Rocky. Το trailer μας δίνει την πιο καθαρή ματιά μέχρι σήμερα στον μυστηριώδη εξωγήινο που συναντά ο Grace στο Διάστημα.

Ο Rocky δεν είναι ο τυπικός «μικρός πράσινος άνθρωπος». Είναι ένα πενταγωνικό, αραχνοειδές πλάσμα με κέλυφος, που επικοινωνεί μέσω μουσικών συγχορδιών και όχι με λέξεις. Οι σκηνές που μοιράζονται οι δυο τους – από την προσπάθεια επικοινωνίας μέσω ενός διαχωριστικού τζαμιού μέχρι τις στιγμές που δουλεύουν μαζί για να λύσουν επιστημονικούς γρίφους – αποκαλύπτουν μια χημεία που σπάνια βλέπουμε σε ταινίες του είδους.

Όπως επισημαίνουν οι πρώτες αναλύσεις, ο Rocky φαίνεται να κλέβει την παράσταση. Η μηχανική του φύση, σε συνδυασμό με την αθωότητα και την ευφυΐα του, τον μετατρέπουν αμέσως σε έναν από τους πιο συμπαθείς χαρακτήρες που έχουμε δει πρόσφατα. Η δυναμική «δάσκαλος και μαθητής» που αναπτύσσεται ανάμεσα στον Grace και τον Rocky είναι ο συναισθηματικός πυρήνας της ιστορίας, μετατρέποντας μια ταινία καταστροφής σε μια ιστορία βαθιάς συντροφικότητας.

Το Project Hail Mary αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου 2026.