Η Pixar επιβεβαιώνει τα Monsters Inc. 3, Incredibles 3 και Coco 2!

Σύνοψη

Τι περιλαμβάνει το νέο πλάνο κυκλοφοριών της Pixar για τα επόμενα χρόνια;

Το νέο στρατηγικό πλάνο της Pixar επιβεβαιώνει την ανάπτυξη του Monsters Inc. 3, τη συνέχεια του Coco για το 2029 και το Incredibles 3 για το 2028. Παράλληλα, το στούντιο ανακοίνωσε το Ono Ghost Market, μια ταινία βασισμένη σε ασιατικούς μύθους, και την πρώτη του παραγωγή μιούζικαλ, σε σκηνοθεσία της Domee Shi, επενδύοντας σε ισχυρά franchises και επιλεγμένες νέες ιδέες.

Η επιστροφή στα ισχυρά Franchises

Η απόφαση της θυγατρικής της Disney να επιστρέψει στα μεγάλα της ονόματα δεν προκύπτει τυχαία. Οι πρόσφατες αναφορές επιβεβαιώνουν πως η ανάπτυξη του Monsters Inc. 3 αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Η συγκεκριμένη σειρά ταινιών διατηρείται ζωντανή μέσω της πλατφόρμας Disney+ με τη σειρά Monsters at Work, η οποία ολοκληρώθηκε το 2024. Ωστόσο, η επιστροφή στον κινηματογράφο σηματοδοτεί την ανάγκη για blockbusters μεγάλου βεληνεκούς.

Επιπρόσθετα, το χρονοδιάγραμμα του στούντιο περιλαμβάνει το Incredibles 3, το οποίο αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2028, και το Coco 2, το οποίο τοποθετείται χρονικά για το 2029. Πριν από αυτά, τον Ιούνιο του 2026, το κοινό θα δει το Toy Story 5, το οποίο θα πραγματεύεται ένα εξαιρετικά επίκαιρο τεχνολογικό ζήτημα: την εξάρτηση των παιδιών από τις οθόνες και τα tablets, θέτοντας την τεχνολογία ως τον βασικό "αντίπαλο" των κλασικών παιχνιδιών.

Οι νέες πρωτότυπες ιδέες: Από το υπερφυσικό στο μιούζικαλ

Παρά τη σαφή στροφή στις σίγουρες εμπορικές επιτυχίες, το στούντιο διατηρεί χώρο για νέα πνευματική ιδιοκτησία (IP). Η πρώτη ανακοίνωση αφορά το Ono Ghost Market. Πρόκειται για ένα project εμπνευσμένο από ασιατικούς μύθους, το οποίο τοποθετείται σε υπερφυσικές αγορές όπου ζωντανοί και νεκροί μπορούν να αλληλεπιδρούν. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η ιδέα ξεκίνησε ως τηλεοπτική σειρά για το Disney+, πριν η διοίκηση αποφασίσει την αναβάθμισή της σε κινηματογραφική ταινία πλήρους μήκους.

Η δεύτερη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανακοίνωση είναι η δημιουργία της πρώτης ταινίας μιούζικαλ στην ιστορία της εταιρείας. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Domee Shi, γνωστή από την επιτυχία του Turning Red. Η απουσία του στοιχείου των μιούζικαλ ήταν μέχρι σήμερα ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούσαν την Pixar από τα κεντρικά Walt Disney Animation Studios. Η υιοθέτηση αυτού του format δείχνει μια διάθεση πειραματισμού στους αφηγηματικούς μηχανισμούς, έστω και μέσα σε ένα αυστηρά εμπορικό πλαίσιο.

Τεχνολογική εξέλιξη στο rendering: Η περίπτωση του "Gatto"

Στον τομέα της τεχνολογίας γραφικών και του 3D rendering, οι μηχανικοί της Pixar προετοιμάζουν μια σημαντική διαφοροποίηση με την ταινία Gatto, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον Μάρτιο του 2027. Η ταινία, η οποία ακολουθεί έναν αιλουροειδή κλέφτη στη Βενετία, εγκαταλείπει τις παραδοσιακές τεχνικές PBR (Physically Based Rendering) που στοχεύουν στον απόλυτο φωτορεαλισμό.

Αντιθέτως, οι ομάδες ανάπτυξης λογισμικού του στούντιο έχουν δημιουργήσει νέα συστήματα σκίασης ώστε το τρίχωμα των ζώων και τα ανθρώπινα μαλλιά να δίνουν την ψευδαίσθηση ότι έχουν ζωγραφιστεί στο χέρι. Αυτή η μη-φωτορεαλιστική προσέγγιση (NPR) ακολουθεί τη γενικότερη τάση της βιομηχανίας (όπως είδαμε στο Spider-Verse της Sony), απαιτώντας εντελώς νέα υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης φωτός και υφών από τις φάρμες διακομιστών της εταιρείας.

Η επιχειρηματική φιλοσοφία του Pete Docter και το μάθημα του "Inside Out 2"

Η στρατηγική κατεύθυνση καθοδηγείται απόλυτα από τον Chief Creative Officer, Pete Docter. Η αρχή της δεκαετίας του 2020 υπήρξε εξαιρετικά προβληματική για τα οικονομικά του στούντιο. Ταινίες όπως το Turning Red και το Luca οδηγήθηκαν απευθείας στο Disney+, αποδυναμώνοντας το κινηματογραφικό brand της εταιρείας, ενώ το spin-off Lightyear αποτέλεσε σημαντική εμπορική αποτυχία. Η ανάκαμψη ήρθε το 2024 με το Inside Out 2, το οποίο απέφερε κέρδη 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των εδραιωμένων χαρακτήρων.

Ο Docter διεμήνυσε στους δημιουργούς του στούντιο πως τα projects πρέπει να διαθέτουν ευρεία εμπορική απήχηση για να θεωρούνται "χρήσιμα" για την ευρύτερη στρατηγική της Disney. Στο πλαίσιο αυτό, ακυρώθηκε η ανάπτυξη της ταινίας Be Fri, η οποία βασιζόταν σε έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία του δημιουργού της σχετικά με τον χωρισμό φίλων στην εφηβεία. Η διοίκηση έκρινε πως η βιομηχανία του animation, με τα υπέρογκα κόστη παραγωγής που συχνά ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια ανά τίτλο, δεν αντέχει πλέον αυστηρά προσωπικές και "niche" αφηγήσεις.