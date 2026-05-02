Resident Evil: Το πρώτο trailer της νέας ταινίας από τον Zach Cregger

Η βιομηχανία του θεάματος και η κοινότητα του gaming παρακολουθούν στενά την πορεία του Resident Evil στον κινηματογράφο, ενός franchise που έχει αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά συχνά διχάζει το κοινό ως προς την πιστότητα στο αρχικό υλικό. Η κυκλοφορία του πρώτου trailer για την επερχόμενη νέα ταινία και η επιλογή του Zach Cregger για τη σκηνοθετική καρέκλα καθιστά σαφές ότι η παραγωγή επενδύει στον τρόμο και όχι στη δράση. Ο Cregger, έχοντας αποδείξει την ικανότητά του στη δημιουργία έντασης και κλειστοφοβικής ατμόσφαιρας, αναλαμβάνει να μεταφέρει την αίσθηση του original παιχνιδιού της Capcom στη μεγάλη οθόνη.

Το trailer επιβεβαιώνει αυτή την κατεύθυνση. Οι πρώτες σκηνές αποκαλύπτουν ένα Raccoon City παραδομένο στο χάος της εξάπλωσης του T-Virus. Η χρωματική παλέτα είναι σκοτεινή, οι φωτισμοί ελάχιστοι, και η εστίαση βρίσκεται στην επιβίωση απλών ανθρώπων –ή λιγότερο εκπαιδευμένων αστυνομικών– απέναντι σε μια πρωτοφανή βιολογική απειλή. Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται αισθητά από την υπερβολή των ταινιών με τη Milla Jovovich και προσπαθεί να αποφύγει τα δομικά λάθη του Welcome to Raccoon City (2021), το οποίο προσπάθησε να συμπιέσει υπερβολικά πολύ αφηγηματικό όγκο σε περιορισμένο χρόνο.

Το στοιχείο που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορά τη χρονολογική και τοπική τοποθέτηση του σεναρίου. Η ιστορία δεν αποτελεί μια απλή επανάληψη των γεγονότων που έζησαν ο Leon S. Kennedy και η Claire Redfield, αλλά εξελίσσεται παράλληλα με το Resident Evil 2. Αυτή η σεναριακή επιλογή επιτρέπει στον Cregger να δημιουργήσει νέους χαρακτήρες ή να αναπτύξει δευτερεύοντες από το lore του παιχνιδιού, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων χωρίς να παραβιάζει τον κεντρικό πυρήνα του σύμπαντος της Capcom.

Οι θεατές θα παρακολουθήσουν την κατάρρευση της πόλης από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Γνωστές τοποθεσίες του Raccoon City, όπως οι δρόμοι γύρω από το Αστυνομικό Τμήμα (RPD) ή οι υποδομές της Umbrella Corporation, αναμένεται να αποτελέσουν το σκηνικό της νέας ταινίας. Η χρήση μιας παράλληλης ιστορίας αυξάνει την αγωνία, καθώς ο θεατής γνωρίζει το γενικότερο πλαίσιο της καταστροφής, αλλά αγνοεί την κατάληξη των συγκεκριμένων πρωταγωνιστών της ταινίας.

Μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις που προέκυψαν παράλληλα με την κυκλοφορία του trailer είναι η δήλωση του Zach Cregger σχετικά με τον Nemesis. Ο σκηνοθέτης ρωτήθηκε ευθέως εάν το εμβληματικό βιολογικό όπλο (B.O.W.) του Resident Evil 3 θα κάνει την εμφάνισή του και η απάντηση του ήταν αρνητική.

Ο Nemesis είναι σχεδιασμένος (στο lore του παιχνιδιού) με αποκλειστικό σκοπό την εξόντωση των μελών της ομάδας S.T.A.R.S. Η εισαγωγή του σε μια πλοκή που εκτυλίσσεται παράλληλα με το RE2 και δεν εστιάζει στην Jill Valentine θα δημιουργούσε σοβαρά αφηγηματικά κενά και λογικά άλματα. Επιπλέον, η απουσία του επιτρέπει στην ταινία να χτίσει την απειλή σταδιακά. Αντί για ένα πανίσχυρο, άτρωτο τέρας από τα πρώτα λεπτά, η εστίαση παραμένει στα αρχικά στάδια της μόλυνσης, στους απλούς μολυσμένους, στα Lickers, και ενδεχομένως στην παρουσία του Tyrant (Mr. X), ο οποίος ταιριάζει απόλυτα στο χρονοδιάγραμμα του Raccoon City.

Το Resident Evil θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

