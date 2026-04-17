Κυκλοφόρησε το Pragmata της Capcom: Διαθέσιμο για PS5, Xbox Series, Switch 2 και PC

Η μακροχρόνια αναμονή έφτασε επισήμως στο τέλος της. Η Capcom, ένας από τους κορυφαίους εκδότες και προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως, ανακοίνωσε τη διάθεση του πολυαναμενόμενου Pragmata.

Μετά από χρόνια αναμονής και αλλεπάλληλων καθυστερήσεων στην ανάπτυξή του, το νέο sci-fi action-adventure αποτελεί πραγματικότητα, βρίσκοντας πλέον τον δρόμο του προς τις οθόνες των παικτών.

Ο τίτλος, ο οποίος αναπτύχθηκε από τις έμπειρες ομάδες πίσω από θρυλικά franchises όπως το Resident Evil και το Devil May Cry, είναι διαθέσιμος παγκοσμίως για τις κονσόλες PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, καθώς και για PC μέσω της πλατφόρμας του Steam.

Η ιστορία του Pragmata μεταφέρει τους παίκτες στο Διάστημα. Η κεντρική πλοκή ξεδιπλώνεται εντός των εγκαταστάσεων ενός φουτουριστικού σεληνιακού σταθμού, ο οποίος έχει χάσει μυστηριωδώς κάθε επικοινωνία με τον πλανήτη Γη. Ο κεντρικός πρωταγωνιστής, ένας εξερευνητής του Διαστήματος με το όνομα Hugh Williams, αναλαμβάνει την αποστολή να ερευνήσει τα αίτια αυτής της σιγής.

Κατά την άφιξη του, ο Hugh βρίσκεται αντιμέτωπος με άγνωστες απειλές. Η σωτηρία του έρχεται από μια απρόσμενη πηγή: ένα ανδροειδές με την εξωτερική εμφάνιση ενός μικρού κοριτσιού. Το ανδροειδές, που λαμβάνει το όνομα Diana, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Hugh. Οι δύο τους καλούνται να εξερευνήσουν τον εγκαταλελειμμένο σταθμό, προσπαθώντας να ανακαλύψουν έναν τρόπο επιστροφής στην πατρίδα, ενώ βρίσκονται υπό τη συνεχή απειλή μιας εχθρικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που ελέγχει πλέον τις υποδομές της βάσης.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τον τίτλο της Capcom από τα παραδοσιακά action games της εταιρείας είναι ο ασύμμετρος συνεργατικός χαρακτήρας του gameplay. Οι παίκτες πρέπει να συνδυάσουν τις μοναδικές ικανότητες του Hugh και της Diana για να επιβιώσουν απέναντι στα εχθρικά ρομπότ (Bots) που περιπολούν τις εγκαταστάσεις.

Το σύστημα μάχης περιγράφεται ως action-puzzle. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η ωμή βία δεν είναι αρκετή. Η Diana αναλαμβάνει τον ρόλο του hacker, παρεμβαίνοντας στα συστήματα των εχθρών για να αποκαλύψει τα αδύνατα σημεία τους ή να αλλοιώσει το περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Hugh αναλαμβάνει το επιθετικό κομμάτι, αξιοποιώντας ένα βαρύ οπλοστάσιο πυροβόλων όπλων για να εξουδετερώσει τις απειλές μόλις η Diana δημιουργήσει το κατάλληλο άνοιγμα.

Ανάμεσα στις έντονες συγκρούσεις, το δίδυμο μπορεί να υποχωρήσει στο Shelter. Αυτός ο ασφαλής χώρος λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για το παιχνίδι. Εκεί, ο παίκτης μπορεί να παρακολουθήσει ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο χαρακτήρων, χτίζοντας το συναισθηματικό υπόβαθρο της ιστορίας. Παράλληλα, το Shelter παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής υλικών που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, τα οποία μετατρέπονται σε αναβαθμίσεις εξοπλισμού, απολύτως απαραίτητες για τις απαιτητικές μάχες με τα τεράστια bosses του παιχνιδιού.

Η κυκλοφορία του παιχνιδιού συνοδεύτηκε από δηλώσεις του παραγωγού, Naoto Oyama, ο οποίος τόνισε τη μακρά πορεία ανάπτυξης και την αφοσίωση της κοινότητας:

Περιμέναμε αυτή τη μέρα εδώ και πολύ καιρό. Η ομάδα ανάπτυξης εργάζεται με πάθος σε αυτό το project εδώ και πολλά χρόνια, και η κοινότητα ήταν δίπλα μας σε κάθε βήμα. Μπορεί να πήρε αρκετό χρόνο, αλλά νιώθουμε ότι δημιουργήσαμε κάτι πραγματικά μοναδικό και ξεχωριστό για εσάς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας.

Η Capcom προσφέρει στους παίκτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον τίτλο πριν προχωρήσουν σε αγορά. Το PRAGMATA Sketchbook demo είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω των PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop και Steam, επιτρέποντας μια πρώτη, άμεση επαφή με το σύστημα μάχης και τα γραφικά του παιχνιδιού.

Όσον αφορά τις διαθέσιμες εκδόσεις, πέραν της Standard έκδοσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν την Deluxe Edition. Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει το "Shelter Variety Pack", ένα πακέτο που προσφέρει ψηφιακά καλλυντικά αντικείμενα (cosmetic outfits), ένα αποκλειστικό weapon skin, emotes, επιπρόσθετη μουσική επένδυση για το Shelter (BGM), καθώς και μια in-game βιβλιοθήκη με ψηφιακό art.

Το παιχνίδι υποστηρίζει πλήρη μεταγλώττιση (voice over) σε πολλές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά κ.ά.), ωστόσο δεν περιλαμβάνει ελληνικούς υπότιτλους ή μενού, μια συνήθης πρακτική για την πλειοψηφία των κυκλοφοριών της ιαπωνικής εταιρείας.