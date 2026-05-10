Resident Evil Requiem: Κυκλοφόρησε δωρεάν το Leon Must Die Forever DLC

Η Capcom προχώρησε στη διάθεση της έκδοσης 1.300.000 για το Resident Evil Requiem, προσθέτοντας εντελώς δωρεάν ένα νέο mode παιχνιδιού. Μετά από εβδομάδες φημών γύρω από το περιεχόμενο της πρώτης μεγάλης ενημέρωσης του παιχνιδιού μετά το λανσάρισμα, η ιαπωνική εταιρεία παρέδωσε το Leon Must Die Forever.

Πρόκειται για ένα minigame επιβίωσης που απομακρύνεται από τη γραμμική αφήγηση του βασικού τίτλου, ενσωματώνοντας αυστηρούς κανόνες roguelite και μηχανισμούς που τιμωρούν άμεσα το λάθος. Το παιχνίδι, το οποίο ήδη καταγράφει εξαιρετική εμπορική πορεία με πάνω από 7 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως από τον Φεβρουάριο, συνεχίζει να επεκτείνεται, διατηρώντας το ενδιαφέρον της κοινότητας ενεργό εν αναμονή του μεγάλου story DLC που βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

Το Leon Must Die Forever απαιτεί να έχεις ολοκληρώσει το βασικό campaign και τοποθετεί τον παίκτη απέναντι σε διαδοχικά κύματα εχθρών μέσα σε χάρτες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τυχαιοποιημένα όπλα, ενισχυμένους εχθρούς και μηχανισμούς permadeath με τελικό στόχο την εξόντωση του Victor Gideon.

Η δομή του Leon Must Die Forever ανακυκλώνει οικεία περιβάλλοντα από το κεντρικό παιχνίδι, αυξάνοντας όμως κατακόρυφα τον βαθμό πρόκλησης. Το συγκεκριμένο mode καλεί τον παίκτη να ξεκινήσει από τους κεντρικούς δρόμους του Wrenwood, να προχωρήσει στο εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο και να καταλήξει πίσω στη Raccoon City. Η πορεία αυτή δεν είναι γραμμική, καθώς προσφέρονται εναλλακτικές διαδρομές με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου και ανταμοιβής.

Ο πυρήνας της εμπειρίας βασίζεται στην τυχαιοποίηση (RNG). Τα όπλα, τα πυρομαχικά και οι τοποθεσίες των εχθρών αλλάζουν σε κάθε προσπάθεια. Επιπλέον, το παιχνίδι εισάγει παραλλαγές εχθρών με χρωματική κωδικοποίηση που απαιτούν συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση. Οι «κόκκινοι» εχθροί διαθέτουν υψηλή αντίσταση στα πυροβόλα όπλα αλλά είναι ευάλωτοι σε επιθέσεις melee και χτυπήματα με το τσεκούρι του Leon. Αντίθετα, οι «μπλε» εχθροί διαθέτουν τεράστια αποθέματα υγείας, αλλά η άμυνά τους καταρρέει εάν ο παίκτης εκτελέσει επιτυχημένα parries.

Η μεγαλύτερη προσθήκη στο gameplay loop είναι το σύστημα Enhancer. Καθώς ο παίκτης εξοντώνει εχθρούς, γεμίζει μια ειδική μπάρα (Enhancement Gauge). Όταν η μπάρα αυτή συμπληρωθεί, επιτρέπει στον Leon να επιλέξει άμεσα συγκεκριμένα buffs και ικανότητες που παραμένουν ενεργά μέχρι τον θάνατό του. Ορισμένες από αυτές τις ικανότητες είναι αμιγώς θετικές, ενώ άλλες προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα με αντίστοιχα αρνητικά trade-offs (π.χ., αύξηση ζημιάς αλλά μείωση συνολικού health).

